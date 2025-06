Tam Boyutta Gör Microsoft’un Xbox konsollarında ve Windows bilgisayarlarda kullanıma sunduğu Xbox Game Pass servisi, bildiğiniz gibi her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz ve son olarak Haziran ayının ilk yarısında Game Pass kütüphanesinden çıkacak oyunlar netleşmeye başladı.

Xbox Game Pass'ten çıkacak oyunlar

Paylaşılan listeye göre, 15 Haziran itibarıyla Game Pass’ten ayrılacak 8 oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Dordogne, Hypnospace Outlaw, Isonzo, My Time at Sandrock, My Time at Sandrock Online, Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends, Keplerth (Windows) ve Depersonalization (Windows) olacak.

Battlefield 6 için yeni bir oynanış videosu daha sızdırıldı! 1 gün önce eklendi

Ayrıca listenin önümüzdeki günlerde daha günceleneceğin tekrar altını çizelim. Bu duyuruda ise, Haziran ayının ilk yarısında platforma eklenen oyunlar açıklanacak. İşte Haziran 2025'in ortasında Xbox Game Pass'ten kaldırılacak olanların tam listesi:

Dordogne

Hypnospace Outlaw

Isonzo

My Time at Sandrock

My Time at Sandrock Online

Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends

Keplerth (Windows)

Depersonalization (Windows)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar açıklandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: