Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar açıklandı

Xbox Game Pass'ten çıkacak oyunlar
Paylaşılan listeye göre, 15 Haziran itibarıyla Game Pass’ten ayrılacak 8 oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Dordogne, Hypnospace Outlaw, Isonzo, My Time at Sandrock, My Time at Sandrock Online, Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends, Keplerth (Windows) ve Depersonalization (Windows) olacak.
Ayrıca listenin önümüzdeki günlerde daha günceleneceğin tekrar altını çizelim. Bu duyuruda ise, Haziran ayının ilk yarısında platforma eklenen oyunlar açıklanacak. İşte Haziran 2025'in ortasında Xbox Game Pass'ten kaldırılacak olanların tam listesi:
- Dordogne
- Hypnospace Outlaw
- Isonzo
- My Time at Sandrock
- My Time at Sandrock Online
- Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends
- Keplerth (Windows)
- Depersonalization (Windows)
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!