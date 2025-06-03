Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar açıklandı

    Haziran ayında Xbox Game Pass kütüphanesinden çıkacak yeni oyunlar paylaşıldı. Paylaşılan listede My Time at Sandrock ve daha fazlası yer alıyor. İşte detaylar... 

    Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Xbox konsollarında ve Windows bilgisayarlarda kullanıma sunduğu Xbox Game Pass servisi, bildiğiniz gibi her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz ve son olarak Haziran ayının ilk yarısında Game Pass kütüphanesinden çıkacak oyunlar netleşmeye başladı.

    Xbox Game Pass'ten çıkacak oyunlar

    Paylaşılan listeye göre, 15 Haziran itibarıyla Game Pass’ten ayrılacak 8 oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Dordogne, Hypnospace Outlaw, Isonzo, My Time at Sandrock, My Time at Sandrock Online, Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends, Keplerth (Windows) ve Depersonalization (Windows) olacak.

    Ayrıca listenin önümüzdeki günlerde daha günceleneceğin tekrar altını çizelim. Bu duyuruda ise, Haziran ayının ilk yarısında platforma eklenen oyunlar açıklanacak. İşte Haziran 2025'in ortasında Xbox Game Pass'ten kaldırılacak olanların tam listesi:

    • Dordogne
    • Hypnospace Outlaw
    • Isonzo
    • My Time at Sandrock
    • My Time at Sandrock Online
    • Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends
    • Keplerth (Windows)
    • Depersonalization (Windows)
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

    Profil resmi
    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    app store yavaş indirme sorunu half life hile ralph lauren msü yara izi engel mi homend konuşan çaycı konuşmuyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 13T
    Xiaomi 13T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum