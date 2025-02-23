Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

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Tam Boyutta Gör Steam‘e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Mages of Mystralia

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Mages of Mystralia olacak. Kanada merkezli stüdyo Borealys Games tarafından geliştirilen ARPG oyunu, Dungeons and Dagons Forgotten Realms dünyasının yaratıcısı Ed Greenwood tarafından kaleme alınan bir hikaye ve elementlerin temel alındığı bir büyücülük mekaniği sunuyor. Ayrıca Steam'de "Çok Olumlu", PlayStation ve Xbox Mağazalarında ise sırasıyla 4,41 ve 4,9 yıldız derecelendirmeye sahip.

Mages of Mystralia, Epic Games Store'da 26 Şubat'tan 5 Mart'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Garden Story ve World War Z: Aftermath'i de kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var