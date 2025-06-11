PS Plus Haziran 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PS Plus Extra ve Premium oyunları Haziran 2025
Hatırlayacak olursak Haziran ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, NBA 2K25, Alone in the Dark (2024), Bomb Rush Cyberfunk ve Destiny 2: The FinalShape eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
Sony'nin paylaşımına göre 17 Haziran'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Battlefield 2042, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2, Train Sim World 5, theHunter: Call of the Wild ve Deus Ex: The Conspiracy | PS4, PS5 dahil 9 oyun ekleniyor. Haziran ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:
- FBC: Firebreak | PS5
- Battlefield 2042 | PS4, PS5
- Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 | PS5
- theHunter: Call of the Wild | PS4
- We Love Katamari Reroll + Royal Reverie | PS4, PS5
- Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes | PS4, PS5
- Train Sim World 5 | PS4, PS5
- Endless Dungeon | PS4, PS5
PlayStation Plus Premium
- Deus Ex: The Conspiracy | PS4, PS5
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.