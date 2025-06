Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Haziran ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium oyunları Haziran 2025

Hatırlayacak olursak Haziran ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, NBA 2K25, Alone in the Dark (2024), Bomb Rush Cyberfunk ve Destiny 2: The FinalShape eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

Sony, PlayStation için arcade kontrolcüsünü duyurdu 6 gün önce eklendi

Sony'nin paylaşımına göre 17 Haziran'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Battlefield 2042, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2, Train Sim World 5, theHunter: Call of the Wild ve Deus Ex: The Conspiracy | PS4, PS5 dahil 9 oyun ekleniyor. Haziran ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

FBC: Firebreak | PS5

Battlefield 2042 | PS4, PS5

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 | PS5

theHunter: Call of the Wild | PS4

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie | PS4, PS5

Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes | PS4, PS5

Train Sim World 5 | PS4, PS5

Endless Dungeon | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium

Deus Ex: The Conspiracy | PS4, PS5

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

PS Plus Haziran 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: