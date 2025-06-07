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    Haziran ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı: FC 25 ve dahası

    Haziran ayında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar belli oldu. Bu ay DOOM: The Dark Ages, Revenge of the Savage ve daha fazlası ekleniyor. İşte liste... - Kaynak: donanimhaber.com

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı: Haziran 2025 Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, yepyeni oyunlarla her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Microsoft, Haziran ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunları duyurdu.

    Paylaşılan listeye göre, 17 Haziran'a kadar kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 11 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Crypt Custodian, Symphonia, Baldur's Gate ve Baldur's Gate II: Enhanced Editions, Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition, Barbie Project Friendship, Kingdom: Two Crowns, EA Sports FC 25, Alters, FBC: Firebreak, Crash Bandicoot 4: It's About Time ve Lost in Random: The Elternal Die olacak. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • Crypt Custodian
    • Symphonia
    • Baldur's Gate ve Baldur's Gate II: Enhanced Editions
    • Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition (10 Haziran 2025)
    • Barbie Project Friendship (11 Haziran 2025)
    • Kingdom: Two Crowns (PC versiyonu 11 Haziran 2025'te)
    • EA Sports FC 25 (EA Play, 12 Haziran 2025)
    • Alters (13 Haziran 2025)
    • FBC: Firebreak (17 Haziran 2025)
    • Crash Bandicoot 4: It's About Time (17 Haziran 2025)
    • Lost in Random: The Elternal Die (17 Haziran 2025)

    Ayrıca Haziran ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 15 Haziran tarihinde platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla Dordogne, Hypnospace Outlaw, Isonzo, Keplerth, My Time At Sandrock, Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends ve Depersonalization olacak.

    • Dordogne
    • Hypnospace Outlaw
    • Isonzo
    • Keplerth
    • My Time At Sandrock
    • Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends
    • Depersonalization

    Xbox Game Pass Ultimate Perks

    • Stumble Guys: Neon Bundle
    • Minecraft: 1 Month Marketplace Pass (Sadece ABD)
    • Idle Champions of the Forgotten Realms: 5 Free Champions (Sadece ABD)
    • Apex Legends: Gold Tribal Mask Weapon Charm 
    • Rainbow Six Siege X: Mute Pack 10 Haziran
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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 22 saat önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 1 gün önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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