Haziran ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı: FC 25 ve dahası

Paylaşılan listeye göre, 17 Haziran'a kadar kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 11 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Crypt Custodian, Symphonia, Baldur's Gate ve Baldur's Gate II: Enhanced Editions, Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition, Barbie Project Friendship, Kingdom: Two Crowns, EA Sports FC 25, Alters, FBC: Firebreak, Crash Bandicoot 4: It's About Time ve Lost in Random: The Elternal Die olacak. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Crypt Custodian
- Symphonia
- Baldur's Gate ve Baldur's Gate II: Enhanced Editions
- Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition (10 Haziran 2025)
- Barbie Project Friendship (11 Haziran 2025)
- Kingdom: Two Crowns (PC versiyonu 11 Haziran 2025'te)
- EA Sports FC 25 (EA Play, 12 Haziran 2025)
- Alters (13 Haziran 2025)
- FBC: Firebreak (17 Haziran 2025)
- Crash Bandicoot 4: It's About Time (17 Haziran 2025)
- Lost in Random: The Elternal Die (17 Haziran 2025)
Ayrıca Haziran ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 15 Haziran tarihinde platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla Dordogne, Hypnospace Outlaw, Isonzo, Keplerth, My Time At Sandrock, Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends ve Depersonalization olacak.
- Dordogne
- Hypnospace Outlaw
- Isonzo
- Keplerth
- My Time At Sandrock
- Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends
- Depersonalization
Xbox Game Pass Ultimate Perks
- Stumble Guys: Neon Bundle
- Minecraft: 1 Month Marketplace Pass (Sadece ABD)
- Idle Champions of the Forgotten Realms: 5 Free Champions (Sadece ABD)
- Apex Legends: Gold Tribal Mask Weapon Charm
- Rainbow Six Siege X: Mute Pack 10 Haziran
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.