GeForce Now'a Haziran ayında eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre Haziran ayında GeForce Now kütüphanesine Dune: Awakening, Clair Obscur: Expedition 33 (Epic), Borderlands Game of the Year Enhanced, Borderlands 2, Borderlands 3, MindsEye, Pro Cycling Manager 25 ve DREADZONE dahil 21 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Symphonia (Xbox, PC Game Pass)
- Pro Cycling Manager 25 (Steam,)
- Tour de France 2025 (Steam,)
- Dune: Awakening – Advanced Access (Steam,)
- 7 Days to Die (Xbox)
- Clair Obscur: Expedition 33 (Epic Games Store)
- Cubic Odyssey (Steam)
- Drive Beyond Horizons (Steam)
- Police Simulator: Patrol Officers (Xbox, PC Game Pass)
- Sea of Thieves (Battle.net)
- Dune: Awakening (Steam, 10 Haziran)
- MindsEye (Steam, 10 Haziran)
- The Alters (Steam, Xbox, PC Game Pass, 13 Haziran)
- Architect Life: A House Design Simulator (Steam, 19 Haziran)
- Crime Simulator ( Steam, 17 Haziran)
- FBC: Firebreak (Steam, Xbox, PC Game Pass, 17 Haziran)
- Lost in Random: The Eternal Die (Steam, Xbox, PC Game Pass, 17 Haziran)
- Broken Arrow (Steam, 19 Haziran)
- REMATCH (Steam, Xbox, PC Game Pass, 19 Haziran)
- DREADZONE (Steam, 26 Haziran)
- System Shock 2: 25th Anniversary Remaster (Steam, 26 Haziran)
- Borderlands Game of the Year Enhanced (Steam)
- Borderlands 2 (Steam, Epic Games Store)
- Borderlands 3 (Steam,Epic Games Store)
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Premium paket için aylık 260 TL, 3 aylık 690 TL ve 6 aylık 1.900 TL
- Ultimate paket için aylık 760 TL, 3 aylık 1.400 TL ve 6 aylık 2.660 TL
bedava bitcoin kazandıran site https://limercoin.com/?ref=u34nghdc
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.