Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, Haziran ayında GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Dune: Awakening, REMATCH, Borderlands serisi ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a Haziran ayında eklenecek oyunlar açıklandı

Nvidia'nın paylaşımına göre Haziran ayında GeForce Now kütüphanesine Dune: Awakening, Clair Obscur: Expedition 33 (Epic), Borderlands Game of the Year Enhanced, Borderlands 2, Borderlands 3, MindsEye, Pro Cycling Manager 25 ve DREADZONE dahil 21 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GeForce Now Türkiye fiyatları

Premium paket için aylık 260 TL, 3 aylık 690 TL ve 6 aylık 1.900 TL

paket için aylık 260 TL, 3 aylık 690 TL ve 6 aylık 1.900 TL Ultimate paket için aylık 760 TL, 3 aylık 1.400 TL ve 6 aylık 2.660 TL

