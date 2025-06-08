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    GeForce Now'a Haziran ayında eklenecek oyunlar açıklandı

    GeForce Now'a Haziran ayında eklenecek oyunlar açıklandı. Bulut tabanlı oyun hizmetine bu ay Dune: Awakening, REMATCH ve Borderlands serisi dahil 30'dan fazla oyun ekleniyor.

    GeForce Now'a Haziran ayında eklenecek oyunlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, Haziran ayında GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Dune: Awakening, REMATCH, Borderlands serisi ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a Haziran ayında eklenecek oyunlar açıklandı

    Nvidia'nın paylaşımına göre Haziran ayında GeForce Now kütüphanesine Dune: Awakening, Clair Obscur: Expedition 33 (Epic), Borderlands Game of the Year Enhanced, Borderlands 2, Borderlands 3, MindsEye, Pro Cycling Manager 25 ve DREADZONE dahil 21 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

    • Symphonia (Xbox, PC Game Pass)
    • Pro Cycling Manager 25 (Steam,)
    • Tour de France 2025 (Steam,)
    • Dune: Awakening – Advanced Access (Steam,)
    • 7 Days to Die (Xbox)
    • Clair Obscur: Expedition 33 (Epic Games Store)
    • Cubic Odyssey  (Steam)
    • Drive Beyond Horizons (Steam)
    • Police Simulator: Patrol Officers (Xbox, PC Game Pass)
    • Sea of Thieves (Battle.net)
    • Dune: Awakening (Steam, 10 Haziran)
    • MindsEye (Steam, 10 Haziran)
    • The Alters (SteamXbox, PC Game Pass, 13 Haziran)
    • Architect Life: A House Design Simulator (Steam, 19 Haziran)
    • Crime Simulator ( Steam, 17 Haziran)
    • FBC: Firebreak (SteamXbox, PC Game Pass, 17 Haziran)
    • Lost in Random: The Eternal Die (SteamXbox, PC Game Pass, 17 Haziran)
    • Broken Arrow (Steam, 19 Haziran)
    • REMATCH (SteamXbox, PC Game Pass, 19 Haziran)
    • DREADZONE (Steam, 26 Haziran)
    • System Shock 2: 25th Anniversary Remaster (Steam, 26 Haziran)
    • Borderlands Game of the Year Enhanced (Steam)
    • Borderlands 2 (SteamEpic Games Store)
    • Borderlands 3 (Steam,Epic Games Store)

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    • Premium paket için aylık 260 TL, 3 aylık 690 TL ve 6 aylık 1.900 TL
    • Ultimate paket için aylık 760 TL, 3 aylık 1.400 TL ve 6 aylık 2.660 TL
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    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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