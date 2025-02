PS Plus Şubat 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Şubat ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium oyunları Şubat 2025

Hatırlayacak olursak Şubat ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Payday 3, High on Life, Pac-Man World Re-Pac olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

Sony'nin paylaşımına göre 18 Şubat'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Star Wars Jedi: Survivor, TopSpin 2K25, Patapon 3, SaGa Frontier Remastered, Somerville ve Tin Hearts başta olmak üzere 9 yeni oyun ekleniyor. İşte Şubat ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

Star Wars Jedi: Survivor | PS4, PS5

TopSpin 2K25 | PS4, PS5

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 | PS5

SaGa Frontier Remastered| PS4

Somerville | PS4, PS5

Tin Hearts | PS4, PS5

Mordhau | PS4, PS5

PlayStation Premium | Classics

Patapon 3 | PS4, PS5

Dropship: United Peace Force | PS4, PS5

