PS Plus Şubat 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PS Plus Extra ve Premium oyunları Şubat 2025
Hatırlayacak olursak Şubat ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Payday 3, High on Life, Pac-Man World Re-Pac olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
Sony'nin paylaşımına göre 18 Şubat'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Star Wars Jedi: Survivor, TopSpin 2K25, Patapon 3, SaGa Frontier Remastered, Somerville ve Tin Hearts başta olmak üzere 9 yeni oyun ekleniyor. İşte Şubat ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:
- Star Wars Jedi: Survivor | PS4, PS5
- TopSpin 2K25 | PS4, PS5
- Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 | PS5
- SaGa Frontier Remastered| PS4
- Somerville | PS4, PS5
- Tin Hearts | PS4, PS5
- Mordhau | PS4, PS5
PlayStation Premium | Classics
- Patapon 3 | PS4, PS5
- Dropship: United Peace Force | PS4, PS5
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.
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