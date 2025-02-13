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    PS Plus Şubat 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Şubat 2025 oyunları belli oldu. İşte Şubat ayında PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar;
    PS Plus Şubat 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Şubat ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

    PS Plus Extra ve Premium oyunları Şubat 2025

    Hatırlayacak olursak Şubat ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Payday 3, High on Life, Pac-Man World Re-Pac olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

    Sony'nin paylaşımına göre 18 Şubat'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Star Wars Jedi: Survivor, TopSpin 2K25, Patapon 3, SaGa Frontier Remastered, Somerville ve Tin Hearts başta olmak üzere 9 yeni oyun ekleniyor. İşte Şubat ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

    • Star Wars Jedi: Survivor | PS4, PS5
    • TopSpin 2K25 | PS4, PS5
    • Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 | PS5
    • SaGa Frontier Remastered| PS4
    • Somerville | PS4, PS5
    • Tin Hearts | PS4, PS5
    • Mordhau | PS4, PS5

    PlayStation Premium | Classics

    • Patapon 3 | PS4, PS5
    • Dropship: United Peace Force | PS4, PS5
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    BYD, paralel parkı çocuk oyuncağına çeviriyor

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    Sempron 3200 18 saat önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

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    ioz 1 gün önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

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