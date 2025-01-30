PS Plus abonelerine Şubat ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Şubat 2025 oyunları
Hatırlayanlar olacaktır, Ocak ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered ve The Stanley Parable: Ultra Deluxe dahil 3 yeni oyun eklenmişti.
Şubat ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Payday 3, High on Life, Pac-Man World Re-Pac olacak. Bu üç oyunun 4 Şubat Salı gününden Mart ayına kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 4 Şubat'a kadar Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered ve The Stanley Parable: Ultra Deluxe oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
PS Plus oyunlarına ek olarak Sony'nin yaptığı duyuruya göre PS Plus'ın PS4 desteği gelecek yıl sonlanıyor. Bu süreçte ise PS Plus’ta artık PS5 oyunlarına daha fazla ağırlık verilecek ve önümüzdeki yılın başı PS4 oyunlarını PlayStation Plus'a eklemeyi bırakacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P