PS Plus abonelerine Şubat ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Şubat ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Şubat 2025 oyunları

Hatırlayanlar olacaktır, Ocak ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered ve The Stanley Parable: Ultra Deluxe dahil 3 yeni oyun eklenmişti.

Şubat ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Payday 3, High on Life, Pac-Man World Re-Pac olacak. Bu üç oyunun 4 Şubat Salı gününden Mart ayına kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 4 Şubat'a kadar Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered ve The Stanley Parable: Ultra Deluxe oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

PS Plus oyunlarına ek olarak Sony'nin yaptığı duyuruya göre PS Plus'ın PS4 desteği gelecek yıl sonlanıyor. Bu süreçte ise PS Plus’ta artık PS5 oyunlarına daha fazla ağırlık verilecek ve önümüzdeki yılın başı PS4 oyunlarını PlayStation Plus'a eklemeyi bırakacak.

PS Plus Şubat 2025 oyunları belli oldu! 3.000TL değerinde