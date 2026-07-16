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    PS Plus Temmuz 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Temmuz 2026 oyunları belli oldu. İşte Temmuz ayında PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar...

    PS Plus Temmuz 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Temmuz ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu.

    PS Plus Temmuz 2026 oyunları Extra ve Premium

    Hatırlayanlar olacaktır, Temmuz ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle, For the King II ve CrossCode  dahil olmak üzere 3 oyun eklenmişti.

    Temmuz ayında PS Plus Extra ve Premium kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Avatar: Frontiers of Pandora, Rise of the Ronin, Firefighting Simulator: Ignite, Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, Dying Light, Citizen Sleeper 2: Starward Vector, Snow Bros. Wonderland, Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy ve Indigo Prophecy olacak. Tüm oyunların tarihlerine ve detayların aşağıdan göz atabilirsiniz.

    PlayStation Plus Extra

    • Avatar: Frontiers of Pandora | PS5 21 Temmuz
    • Rise of the Ronin | PS5 Erişime Açıldı 
    • Firefighting Simulator: Ignite | PS5 21 Temmuz
    • Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind | PS5, PS4 28 Temmuz
    • Dying Light | PS4  28 Temmuz
    • Citizen Sleeper 2: Starward Vector | PS5 28 Temmuz
    • Snow Bros. Wonderland | PS5 28 Temmuz

    PlayStation Plus Premium

    • Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy | PS5, PS4 21 Temmuz
    • Indigo Prophecy | PS5, PS4 21 Temmuz
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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 16 saat önce

    Aman dikkat

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