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Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Temmuz ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu.

PS Plus Temmuz 2026 oyunları Extra ve Premium

Hatırlayanlar olacaktır, Temmuz ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle, For the King II ve CrossCode dahil olmak üzere 3 oyun eklenmişti.

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Temmuz ayında PS Plus Extra ve Premium kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Avatar: Frontiers of Pandora, Rise of the Ronin, Firefighting Simulator: Ignite, Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, Dying Light, Citizen Sleeper 2: Starward Vector, Snow Bros. Wonderland, Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy ve Indigo Prophecy olacak. Tüm oyunların tarihlerine ve detayların aşağıdan göz atabilirsiniz.

PlayStation Plus Extra

Avatar: Frontiers of Pandora | PS5 21 Temmuz

Rise of the Ronin | PS5 Erişime Açıldı

Firefighting Simulator: Ignite | PS5 21 Temmuz

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind | PS5, PS4 28 Temmuz

Dying Light | PS4 28 Temmuz

Citizen Sleeper 2: Starward Vector | PS5 28 Temmuz

Snow Bros. Wonderland | PS5 28 Temmuz

PlayStation Plus Premium

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy | PS5, PS4 21 Temmuz

Indigo Prophecy | PS5, PS4 21 Temmuz

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PS Plus Temmuz 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

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