PS Plus Temmuz 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PS Plus Temmuz 2026 oyunları Extra ve Premium
Hatırlayanlar olacaktır, Temmuz ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle, For the King II ve CrossCode dahil olmak üzere 3 oyun eklenmişti.
Temmuz ayında PS Plus Extra ve Premium kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Avatar: Frontiers of Pandora, Rise of the Ronin, Firefighting Simulator: Ignite, Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, Dying Light, Citizen Sleeper 2: Starward Vector, Snow Bros. Wonderland, Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy ve Indigo Prophecy olacak. Tüm oyunların tarihlerine ve detayların aşağıdan göz atabilirsiniz.
PlayStation Plus Extra
- Avatar: Frontiers of Pandora | PS5 21 Temmuz
- Rise of the Ronin | PS5 Erişime Açıldı
- Firefighting Simulator: Ignite | PS5 21 Temmuz
- Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind | PS5, PS4 28 Temmuz
- Dying Light | PS4 28 Temmuz
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector | PS5 28 Temmuz
- Snow Bros. Wonderland | PS5 28 Temmuz
PlayStation Plus Premium
- Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy | PS5, PS4 21 Temmuz
- Indigo Prophecy | PS5, PS4 21 Temmuz
Aman dikkat