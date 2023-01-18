GTA 5 hileleri: PC ve konsollar için GTA V hile kodları

- GTA 5 Hileleri (PC) 🖥️
- GTA 5 para hilesi 💲
- GTA 5 silah hilesi 🔫
- GTA 5 araba hilesi 🚘
- GTA 5 ölümsüzlük hilesi 👻
- GTA 5 polisten kurtulma hilesi 🚓
- GTA 5 helikopter ve uçak hilesi 🚁
- GTA 5 motor hilesi 🏍️
- GTA 5 hileleri PlayStation (PS3, PS4) 🎮
- GTA 5 hileleri Xbox 🎮
- GTA V telefon hile kodları 📱
- Yorumlar
GTA 5 hileleri ve kodları, yalnızca araba, motosiklet, helikopter, uçak gibi dilediğiniz aracı hızlıca almanızı sağlamaz. GTA V hileleri aynı zamanda hiç para harcamadan en iyi silahlara ve sınırsız cephane edinmenizi sağlar. Ayrıca ölümsüzlük veya patlayıcı yumruklar gibi karakterinize süper güçler kazandırır. GTA 5 hile kodları hakkında ufak bir uyarı: Bu şifreleri girmeden önce kesinlikle Grand Theft Auto V'deki mevcut oyununuzu kaydedin. Bilgisayar, PS3/PS4 ve Xbox için tüm GTA5 hileleri burada.
GTA 5 Hileleri (PC) 🖥️
GTA 5 para hilesi 💲
- Tüm soygunları tamamlayın.
- Hikaye görevlerini bitirin.
- Lester’ın suikastlerini engelleyin.
- Borsaya yatırım yapın.
- Hisse senedi alıp ve satın.
Üç karakteriniz üzerinden 200 milyon doların üzerinde para kazanmak için izleyebileceğiniz bir yol var. Biraz ileri planlama ve hazırlık gerektiriyor. Diğer tüm soygunları ve hikaye görevlerini tamamladıktan sonra ana oyunun sonuna kadar Lester’ın suikastlarını engelleyerek bunu yapabilirsiniz. Bu size daha sonra borsaya yatırım yapmak için maksimum miktarda ilk nakit sağlayacaktır. Bu parayı hisse senedi alıp satmak için kullanırsanız paranızın katlanarak büyüdüğünü görebilirsiniz.
GTA 5 hikaye modunda para hilesi olmamasının mantığı aslında çok basit. GTA 5’teki borsa gerçek hayattaki borsa gibi işliyor. Her oyuncu piyasayı etkiliyor, diğer tüm oyuncular da buna göre hisse senedi fiyatlarının yükselip düştüğünü görüyor. Oyuncuların sınırsız paraya erişimi olsaydı oyun çok zevksiz olurdu. GTA 5 para hilesi kodu yazarak büyük miktarda para ekleyen oyuncularla borsanın dengesi bozulur ve hile yapmayan oyuncuların oyun deneyimini olumsuz yönde etkiler. Borsa, hikaye modunda yaşayabileceğiniz para sorunlarının çözümüdür. Kartlarınızı doğru oynarsanız, üç karakter de milyonlar kazanır.
GTA 5 silah hilesi 🔫
- Tüm silahlar ve cephane: TOOLUP
- Patlayıcı yakın dövüş silahları: HOTHANDS
- Patlayıcı mermi: HIGHEX
- Alev topları: INCENDIARY
GTA 5 araba hilesi 🚘
- Comet: COMET
- Rapid GT: RAPIDGT
- Limuzin: VINEWOOD
- Golf arabası: HOLEIN1
- Duke O' Death: DEATHCAR
GTA 5 ölümsüzlük hilesi 👻
- Ölümsüzlük: PAINKILLER
GTA 5 polisten kurtulma hilesi 🚓
- Klavyeden konsol tuşuna basın ve Lawyerup kodunu yazın.
- Telefon rehberini açıp Lester’ı arayın.
- Çalıların arkasına saklanın.
GTA 5 helikopter ve uçak hilesi 🚁
- Duster: FLYSPRAY
- Buzzard savaş helikopteri: BUZZOFF
- Dodo deniz uçağı: EXTINCT
- Akrobasi uçağı: BARNSTORM
GTA 5 motor hilesi 🏍️
- PCJ-600 motosiklet: ROCKET
- Sanchez arazi motosikleti: OFFROAD
GTA 5 hileleri PlayStation (PS3, PS4) 🎮
|Hile Türü
|Tuş Kombinasyonu
|Ölümsüzlük
|SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN
|Tam sağlık ve zırh
|DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1
|Silahlar
|ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1
|Süper atlama
|SOL, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, R1, R2
|Ay yerçekimi
|SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL
|Aranma seviyesini artırma
|R1, R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL
|Hızlı koşma
|ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE
|Hızlı yüzme
|SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ
|Yetenek barını doldurma
|X, X, KARE, R1, L1, X, SAĞ, SOL, X
|Paraşüt açma
|SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1
|Yakın dövüş saldırıları
|SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2
|Bang bang (Patlayıcı mermiler)
|SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1
|Alevli mermiler
|L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1
|Ağır çekim hedef
|KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X
|Sarhoş modu
|ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL
|Kayan arabalar
|ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1
|Ağır çekim oynama
|ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1
|Helikopter
|DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN
|Çöp kamyonu
|DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
|Limuzin
|R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
|Akrobasi uçağı
|DAİRE, SAĞ, L1, L2, SOL, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN
|Rapid GT Spawn
|R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2
|Spor araba
|SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1
|Motosiklet
|R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1
|Bisiklet
|SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2
GTA 5 hileleri Xbox 🎮
|Hile Türü
|Tuş Kombinasyonu
|Yenilmezlik
|SAĞ, A, SAĞ, SOL, SAĞ, RB, SAĞ, SOL, A, Y
|Full sağlık ve zırh
|B, LB, Y, RT, A, X, B, SAĞ, X, LB, LB, LB
|Tüm silahlar
|Y, RT, SOL, LB, A, SAĞ, Y, AŞAĞI, X, LB, LB, LB
|Süper atlama
|SOL, SOL, Y, Y, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, RB, RT
|Ay yerçekimi
|SOL, SOL, LB, RB, LB, SAĞ, SOL, LB, SOL
|Daha fazla aranma
|RB, RB, B, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
|Polislerden kurtulma
|RB, RB, B, RT, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL
|Hızlı koşma
|Y, SOL, SAĞ, SAĞ, LT, LB, X
|Hızlı yüzme
|SOL, SOL LB, SAĞ, SAĞ RT, SOL LT, SAĞ
|Paraşüt
|SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, RT, SOL, SOL, SAĞ, LB
|Gökyüzünde doğma
|LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
|Patlayıcı yakın dövüş saldırıları
|SAĞ, SOL, A, Y, RB, B, B, B, LT
|Bang Bang
|SAĞ, X, A, SOL, RB, RT, SOL, SAĞ, SAĞ, LB, LB, LB
|Alevli mermiler
|LB, RB, X, RB, SOL, RT, RB, SOL, X, SAĞ, LB, LB
|Hedefi ağır çekim alma
|X, LT, RB, Y, SOL, X, LT, SAĞ, A
|Sarhoş olma
|Y, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, SOL
|Hava durumunu değiştirme
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
|Kayan araba
|Y, RB, RB, SOL, RB, LB, RT, LB
|Ağır çekim
|Y, SOL, SAĞ, SAĞ, X, RT, RB
|Savaş helikopteri
|B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
|Comet spor araba
|RB, B, RT, SAĞ, LB, LT, A, A, X, RB
|Sanchez arazi motosikleti
|B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
|Trashmaster
|B, RB, B, RB, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ
|Limuzin
|RT, SAĞ, LT, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ
|Uçak
|B, SAĞ, LB, LT, SOL, RB, LB, LB, SOL, SOL, A, Y
|Caddy
|B, LB, SOL, RB, LT, A, RB, LB, B, A
|Helikopter
|SAĞ, SOL, RB, RB, RB, SOL, Y, Y, A, B, LB, LB
|PCJ-600 motosiklet
|RB, SAĞ, SOL, SAĞ, RT, SOL, SAĞ, X, SAĞ, LT, LB, LB
|BMX bisiklet
|SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, Y, RB, RT
GTA V telefon hile kodları 📱
- Tüm silahlar ve cephane: 1-999-866-587
- Patlayıcı yakın dövüş silahları: 1-999-468-42637
- Patlayıcı mermi: 1-999-444-439
- Alev topları: 1-999-4623-634279
- Ölümsüzlük: 1-999-724-654-5537
- Duster: 1-999-3597-7729
- Buzzard savaş helikopteri: 1-999-2899-633
- Dodo deniz uçağı: 1-999-398-4628
- Akrobasi uçağı: 1-999-227-678-676
- Comet: 1-999-266-38
- Rapid GT: 1-999-727-4348
- Limuzin: 1-999-8463-9663
- Golf arabası: 1-999-4653-461
- Duke O' Death: 1-999-332-84227
- PCJ-600 motosiklet: 1-999-762-538
- Sanchez arazi motosikleti: 1-999-633-7623
Rockstar Games’in en iyi açık dünya oyunları arasında yer alan Grand Theft Auto 5'i hileli oynayıp tüm görevleri hemen bitirmek istiyorsanız, GTA 5 şifre kodlarını deneyebilirsiniz. GTA V hileleri PC, PlayStation (PS3, PS4) ve Xbox için kullanılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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