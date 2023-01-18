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    GTA 5 hileleri: PC ve konsollar için GTA V hile kodları

    GTA 5 para hilesinden ölümsüzlük hilesine kadar tüm GTA V hileli şifre kodları burada! İşte Xbox, PlayStation ve PC için GTA 5 hileleri:                         
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    GTA 5 hileleri ve kodları, yalnızca araba, motosiklet, helikopter, uçak gibi dilediğiniz aracı hızlıca almanızı sağlamaz. GTA V hileleri aynı zamanda hiç para harcamadan en iyi silahlara ve sınırsız cephane edinmenizi sağlar. Ayrıca ölümsüzlük veya patlayıcı yumruklar gibi karakterinize süper güçler kazandırır. GTA 5 hile kodları hakkında ufak bir uyarı: Bu şifreleri girmeden önce kesinlikle Grand Theft Auto V'deki mevcut oyununuzu kaydedin. Bilgisayar, PS3/PS4 ve Xbox için tüm GTA5 hileleri burada.

    GTA 5 Hileleri (PC) 🖥️

    gta 5 bilgisayar hileleri Tam Boyutta Gör
    GTA V hileleri para, araba, silah, ölümsüzlük gibi şeyleri ekler. GTA 5 hileleri bilgisayar klavyesindeki ESC tuşunun altındaki " tuşuna basarak veya oyun içi telefondan, oyun duraklatılmadan girilebilir. İşte işinize en çok yarayacak ve en popüler GTA 5 PC hileleri 🔽

    GTA 5 para hilesi 💲

    gta 5 para hilesi Tam Boyutta Gör
    GTA 5 para hileleri var mı çok soruluyor. Cephane, araç veya başka bir şeyi hızlıca almak için, GTA 5 para hilesi yapmak isteyebilirsiniz. GTA V para hilesi için bir kod yok ancak sanal banka bakiyenizi artırmanın bir yolu var.
    1. Tüm soygunları tamamlayın.
    2. Hikaye görevlerini bitirin.
    3. Lester’ın suikastlerini engelleyin.
    4. Borsaya yatırım yapın.
    5. Hisse senedi alıp ve satın.

    Üç karakteriniz üzerinden 200 milyon doların üzerinde para kazanmak için izleyebileceğiniz bir yol var. Biraz ileri planlama ve hazırlık gerektiriyor. Diğer tüm soygunları ve hikaye görevlerini tamamladıktan sonra ana oyunun sonuna kadar Lester’ın suikastlarını engelleyerek bunu yapabilirsiniz. Bu size daha sonra borsaya yatırım yapmak için maksimum miktarda ilk nakit sağlayacaktır. Bu parayı hisse senedi alıp satmak için kullanırsanız paranızın katlanarak büyüdüğünü görebilirsiniz.

    GTA 5 hikaye modunda para hilesi olmamasının mantığı aslında çok basit. GTA 5’teki borsa gerçek hayattaki borsa gibi işliyor. Her oyuncu piyasayı etkiliyor, diğer tüm oyuncular da buna göre hisse senedi fiyatlarının yükselip düştüğünü görüyor. Oyuncuların sınırsız paraya erişimi olsaydı oyun çok zevksiz olurdu. GTA 5 para hilesi kodu yazarak büyük miktarda para ekleyen oyuncularla borsanın dengesi bozulur ve hile yapmayan oyuncuların oyun deneyimini olumsuz yönde etkiler. Borsa, hikaye modunda yaşayabileceğiniz para sorunlarının çözümüdür. Kartlarınızı doğru oynarsanız, üç karakter de milyonlar kazanır.

    GTA 5 silah hilesi 🔫

    gta 5 silah hilesi Tam Boyutta Gör
    GTA 5 silah hilesi ile tüm silahlar ve maksimum cephane elde edersiniz. GTA V silah hilesi yaparak tabancalardan el bombasına kadar dilediğiniz silahla cebinizi doldurursunuz. Tamamen ölümcül bir ölüm makinesine dönüşmek istiyorsanız, bu GTA 5 silah kodları işinize yarayabilir:
    • Tüm silahlar ve cephane: TOOLUP
    • Patlayıcı yakın dövüş silahları: HOTHANDS
    • Patlayıcı mermi: HIGHEX
    • Alev topları: INCENDIARY

    GTA 5 araba hilesi 🚘

    gta 5 araba hilesi Tam Boyutta Gör
    GTA 5 araba hilesi ile oyunda tüm arabalara hiç para harcamadan sahip olabilirsiniz. Renkleri ve tasarımlarıyla ilgi çeken bir servet değerinde spor araçları kullanmak için görevleri beklemek istemiyorsanız, bu GTA 5 araba kodları yazın:
    • Comet: COMET
    • Rapid GT: RAPIDGT
    • Limuzin: VINEWOOD
    • Golf arabası: HOLEIN1
    • Duke O' Death: DEATHCAR

    GTA 5 ölümsüzlük hilesi 👻

    GTA 5 ölümsüzlük hilesi Tam Boyutta Gör
    GTA 5 ölümsüzlük hilesi, oyunda yenilmez olmanızı sağlar. GTA 5 yenilmezlik hilesi yaparak polisler, yerel çeteler, silahlı kaçıklar ve hatta halkla korkusuzca çatışabilirsiniz. GTA V ölümsüzlük hilesi yapmanın kurşunları durdurmayacağını ve sadece 5 dakika sürdüğünü bilmelisiniz.
    • Ölümsüzlük: PAINKILLER

    GTA 5 polisten kurtulma hilesi 🚓

    gta 5 polisten kurtulma hilesi Tam Boyutta Gör
    GTA 5 polisten kurtulma hilesi için Lawyerup kodunu yazabilirsiniz. Polislerden kurtulmanın en kolay ve hızlı yöntemi budur. Bunun dışında Lester’ı arayabilir veya çalılık, tüneller gibi yerlerde saklanabilirsiniz. Haritada mavi radarlar görmüyorsanız polisleri atlatmışsınız demektir.
    • Klavyeden konsol tuşuna basın ve Lawyerup kodunu yazın.
    • Telefon rehberini açıp Lester’ı arayın.
    • Çalıların arkasına saklanın.

    GTA 5 helikopter ve uçak hilesi 🚁

    gta 5 helikopter uçak hilesi Tam Boyutta Gör
    Sürekli araba kullamaktan sıkıldıysanız ve biraz adrenalin istiyorsanız, helikopter sürmek veya uçak kullanmak iyi fikir olabilir. GTA 5 helikopter hilesi ile oyundaki tüm helikopterlere anında sahip olabilirsiniz. En iyi uçaklara para vermeden sahip olmak için, GTA 5 uçak hilesi yapmalısınız. İşte GTA 5 helikopter ve uçak kodları:
    • Duster: FLYSPRAY
    • Buzzard savaş helikopteri: BUZZOFF
    • Dodo deniz uçağı: EXTINCT
    • Akrobasi uçağı: BARNSTORM

    GTA 5 motor hilesi 🏍️

    gta 5 motor hilesi Tam Boyutta Gör
    GTA 5 motor hilesi, oyunda en iyi motorlara sahip olmanızı sağlar. GTA 5 dünyasını daha uzun süre gezmek, keşfetmek dışında hızlı görevleri tamamlamak için bir motosiklete sahip olmanız gereki. GTA 5 motosiklet hilesi yaparak para harcamadan en hızlı motosikletler anında sizin olur.
    • PCJ-600 motosiklet: ROCKET
    • Sanchez arazi motosikleti: OFFROAD

    GTA 5 hileleri PlayStation (PS3, PS4) 🎮

    gta 5 hileleri ps3 & ps4 Tam Boyutta Gör
    GTA 5 hileleri PS3, PS4 oyun konsolları için de mevcut. GTA 5 PlayStation hileleri için doğru tuş kombinasyonunu kullanmalı veya oyun içi telefonu kullanmalısınız. Aşağıda hem GTA 5 PS4 hile kodları hem de PS3 GTA 5 hileleri mevcuttur:
    Hile Türü Tuş Kombinasyonu
    Ölümsüzlük SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN
    Tam sağlık ve zırh DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1
    Silahlar ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1
    Süper atlama SOL, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, R1, R2
    Ay yerçekimi SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL
    Aranma seviyesini artırma R1, R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL
    Hızlı koşma ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE
    Hızlı yüzme SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ
    Yetenek barını doldurma X, X, KARE, R1, L1, X, SAĞ, SOL, X
    Paraşüt açma SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1
    Yakın dövüş saldırıları SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2
    Bang bang (Patlayıcı mermiler) SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1
    Alevli mermiler L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1
    Ağır çekim hedef KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X
    Sarhoş modu ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL
    Kayan arabalar ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1
    Ağır çekim oynama ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1
    Helikopter DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN
    Çöp kamyonu DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
    Limuzin R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
    Akrobasi uçağı DAİRE, SAĞ, L1, L2, SOL, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN
    Rapid GT Spawn R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2
    Spor araba SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1
    Motosiklet R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1
    Bisiklet SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2

    GTA 5 hileleri Xbox 🎮

    gta 5 hileleri xbox Tam Boyutta Gör
    GTA 5 hileleri Xbox konsolları için de mevcut. Xbox GTA 5 hileleri oyun sırasında yazılabilir, oyunu durdurmanız gerekmez. İşte GTA 5 Xbox hile kodları arayanlar için tam liste:
    Hile Türü Tuş Kombinasyonu
    Yenilmezlik SAĞ, A, SAĞ, SOL, SAĞ, RB, SAĞ, SOL, A, Y
    Full sağlık ve zırh B, LB, Y, RT, A, X, B, SAĞ, X, LB, LB, LB
    Tüm silahlar Y, RT, SOL, LB, A, SAĞ, Y, AŞAĞI, X, LB, LB, LB
    Süper atlama SOL, SOL, Y, Y, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, RB, RT
    Ay yerçekimi SOL, SOL, LB, RB, LB, SAĞ, SOL, LB, SOL
    Daha fazla aranma RB, RB, B, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
    Polislerden kurtulma RB, RB, B, RT, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL
    Hızlı koşma Y, SOL, SAĞ, SAĞ, LT, LB, X
    Hızlı yüzme SOL, SOL LB, SAĞ, SAĞ RT, SOL LT, SAĞ
    Paraşüt SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, RT, SOL, SOL, SAĞ, LB
    Gökyüzünde doğma LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
    Patlayıcı yakın dövüş saldırıları SAĞ, SOL, A, Y, RB, B, B, B, LT
    Bang Bang SAĞ, X, A, SOL, RB, RT, SOL, SAĞ, SAĞ, LB, LB, LB
    Alevli mermiler LB, RB, X, RB, SOL, RT, RB, SOL, X, SAĞ, LB, LB
    Hedefi ağır çekim alma X, LT, RB, Y, SOL, X, LT, SAĞ, A
    Sarhoş olma Y, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, SOL
    Hava durumunu değiştirme RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
    Kayan araba Y, RB, RB, SOL, RB, LB, RT, LB
    Ağır çekim Y, SOL, SAĞ, SAĞ, X, RT, RB
    Savaş helikopteri B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
    Comet spor araba RB, B, RT, SAĞ, LB, LT, A, A, X, RB
    Sanchez arazi motosikleti B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
    Trashmaster B, RB, B, RB, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ
    Limuzin RT, SAĞ, LT, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ
    Uçak B, SAĞ, LB, LT, SOL, RB, LB, LB, SOL, SOL, A, Y
    Caddy B, LB, SOL, RB, LT, A, RB, LB, B, A
    Helikopter SAĞ, SOL, RB, RB, RB, SOL, Y, Y, A, B, LB, LB
    PCJ-600 motosiklet RB, SAĞ, SOL, SAĞ, RT, SOL, SAĞ, X, SAĞ, LT, LB, LB
    BMX bisiklet SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, Y, RB, RT

    GTA V telefon hile kodları 📱

    gta5 telefon hile numaraları Tam Boyutta Gör
    GTA 5 şifreleri, bilgisayardaki (“) tuşuna basılarak kullanılabiliyor. Xbox ve PlayStation gibi konsollarda ise kontrolcünün tuşlarına art arda basılarak yapılıyor. Ancak Grand Theft Auto V hilelerini ortak olarak tüm platformlarda kullanmak için oyun içerisindeki telefonu kullanabilirsiniz. İşte GTA5 telefon hileleri 👇
    • Tüm silahlar ve cephane: 1-999-866-587
    • Patlayıcı yakın dövüş silahları: 1-999-468-42637
    • Patlayıcı mermi: 1-999-444-439
    • Alev topları: 1-999-4623-634279
    • Ölümsüzlük: 1-999-724-654-5537
    • Duster: 1-999-3597-7729
    • Buzzard savaş helikopteri: 1-999-2899-633
    • Dodo deniz uçağı: 1-999-398-4628
    • Akrobasi uçağı: 1-999-227-678-676
    • Comet: 1-999-266-38
    • Rapid GT: 1-999-727-4348
    • Limuzin: 1-999-8463-9663
    • Golf arabası: 1-999-4653-461
    • Duke O' Death: 1-999-332-84227
    • PCJ-600 motosiklet: 1-999-762-538
    • Sanchez arazi motosikleti: 1-999-633-7623

    Rockstar Games’in en iyi açık dünya oyunları arasında yer alan Grand Theft Auto 5'i hileli oynayıp tüm görevleri hemen bitirmek istiyorsanız, GTA 5 şifre kodlarını deneyebilirsiniz. GTA V hileleri PC, PlayStation (PS3, PS4) ve Xbox için kullanılabilir.

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