Yeni nesil Xbox hem çok güçlü hem çok pahalı olacak: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Microsoft'un bir sonraki oyun konsolu hakkında ilgi çekici detaylar gündeme geldi. Moore's Law Is Dead adlı YouTube kanalının paylaştığı sızıntılara göre, 2027 yılında çıkış yapması beklenen yeni Xbox, performansıyla göz dolduracak ancak fiyat etiketiyle de dudak uçuklatacak.

Microsoft'un Xbox'ı geleneksel bir konsol olmaktan çıkarıp hibrit bir yapıya dönüştürmeyi planladığı iddia ediliyor. Yani amaç cihazı hem konsol hem de oyun bilgisayarı haline getirmek. Söylentilerin merkezinde ise Microsoft'un mevcut Xbox Series neslinin beklenen başarıyı yakalayamaması nedeniyle stratejisini değiştirmesi yatıyor.

Aktarılan bilgilere göre yeni konsolun kalbinde, AMD'nin RDNA 5 mimarisine dayanan bir APU yer alacak. Bu yonganın kalıp alanı 408 mm² olacak. Yani PlayStation 6'da kullanılması planlanan işlemciden %46 daha büyük bir kalıba sahip olacak. TSMC'nin ileri seviye 3 nm (N3P) süreciyle üretilecek bu yonga, performans anlamında sınırları zorlayacak.

Teknik detaylar da dikkat çekici: İşlemci tarafında 11 çekirdekli Zen 6 mimarisi yer alacak ve grafik tarafında ise 70 hesaplama birimine sahip bir GPU kullanılacak. Bunlara yapay zeka performansı için 110 TOPS gücünde bir XDNA 3 Nöral İşlemci Birimi eşlik edecek. Konsolun 192 bit bellek veri yoluna ve 48 GB'a kadar GDDR7 bellek desteğine sahip olması bekleniyor, ancak kesin kapasite henüz net değil.

Fiyat etiketi cep yakacak

Mevcut Xbox Series konsollarının beklenen başarıyı yakalayamaması, Microsoft'u yeni konsolunda hibrit bir yapıya yöneltecek gibi görünüyor. Söylentilere göre yeni Xbox, yalnızca Microsoft Store'u değil, aynı zamanda Steam ve Epic Games Store gibi popüler PC platformlarını da destekleyecek. Kısacası cihaz, oyun konsolu ile güçlü bir oyun bilgisayarı arasında konumlanacak gibi görünüyor.

Tüm bu performans artışının elbette ki bir bedeli olacak. Yeni Xbox'ın 800 ila 1.200 dolar arasında bir fiyatla satışa sunulacağı söyleniyor. Bu, mevcut Xbox Series X'in fiyatından çok daha yüksek bir rakam. Microsoft bir sonraki nesil konsol savaşında yapacağı hamle ile dengeleri değiştirebilir. Ancak bu durum, şirketin önemli riskleri göze alacağı anlamına geliyor.

