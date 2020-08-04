PS4 Pro'ya yapılan SSD dopingi ile oyun yükleme süreleri ciddi oranda düşüyor

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Yeni nesil konsolların çıkmasına az bir süre kalmasına rağmen mevcut konsolların performanslarını artırmak için yapılan çalışmalar da hız kesmiyor. Bu kapsamda popüler YouTube kanalı Digital Foundry (DF), PS4 Pro’ya Samsung’un 2,5" boyutunda piyasaya sürdüğü en yeni SSD’si 870 QVO’yi taktı.

Ayrıca Bkz. "Kartlar yeniden dağıtılıyor "Samsung 870 QVO 2TB SSD inceleme""

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DF, yaptığı testte söz konusu SSD’nin yükleme süreleri ile dokuların sonradan ekrana gelmesi (texture pop-in) hususu üzerindeki etkilerini araştırmış. 8TB kapasiteli modelin kullanıldığı testte DF, SSD’yi hem harici hem de dâhili olarak konsola bağlamış. Aşağıdaki tabloda da (kaynak: www.wccftech.com) görülebildiği üzere SSD’nin dâhili olarak bağlı olduğu PS4 Pro’da yükleme süreleri ciddi olarak düşmüş. SSd’nin harici olarak bağlandığı senaryoda bile yükleme süreleri, PS4 Pro’nun 1TB kapasiteli HDD’sine göre bir hayli düşük gerçekleşmiş. Texture pop-in olayını da irdeleyen DF, SSD’nin bu alanda da iyileştirmelere geldiğini ve oyunların daha hızlı transfer hızları sayesinde bu konuda daha tatmin edici bir performans sergilediğini göstermiş.

Günümüz şartlarında oldukça kısıtlı kalan PS4 Pro donanımına yapılacak bu takviye, görünüşe göre konsol sahiplerini oldukça mutlu edebilir. Tabi ki konsollara SSD takviyesi hadisesinin geçmişi yeni değil. PS3’te bile SSD kullanan oyuncular olduğu biliniyor. Keza Xbox One’da da SSD kullanmak mümkün. Ancak konuya yabancı olan ya da yeni konsol sahibi olan kullanıcılar, birkaç basit yöntemle konsollarını hızlandırabilir.

PS5 ve Xbox Series X’in öne çıkan özelliklerinden olan süper hızlı SSD’ler kadar olamasa da mevcut nesil konsolları hızlandırabilmek adına yayınlanmış videoya aşağıda göz atabilirsiniz. İyi oyunlar.

https://wccftech.com/ps4-pro-ssd-add-on-greatly-reduces-loading-times-and-texture-pop-in/

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