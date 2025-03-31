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    Anlık Bildirim

    PlayStation 4 için yolun sonu gözüktü: Japonya’da satışlar durduruldu

    Gelmiş geçmiş en başarılı oyun konsollarından olan PlayStation 4 için yolun sonuna gelindi. Sony, geçtiğimiz günlerde PS4 modellerinin satışını Japonya’da durdurma kararı aldı.
    PlayStation 4 Tam Boyutta Gör
    2013 yılında Xbox One konsolu ile birlikte satışa çıkan PlayStation 4, çıkışından bu yana büyük satış sayılarına ulaşarak gelmiş geçmiş en çok satan oyun konsollarından biri olmayı başardı. Efsanevi oyun kütüphanesi ile oyuncuların gönlünde taht kuran konsol, 2020 yılında satışa sunulan PlayStation 5 ile sektörde yavaş yavaş geri plana atılmıştı. Geçtiğimiz yıllarda konsolun satışlarını azaltan Sony, efsanevi PS4 için yolun sonuna işaret etti.

    PlayStation 4 satışları durduruluyor

    PlayStation 5’in tanıtılmasının ardından Sony, PlayStation 4’ün yalnızca Slim modelini üretmeye karar vermişti. Daha sonraki dönemlerde üretimi ve satışı azaltan firma, geçtiğimiz günlerde Japonya’da PS4 satışlarını tamamen bitirdi. Japonya’da ikinci el konsol pazarı oldukça geniş olsa da Sony, PS4’ün resmi satışını resmen durdurdu.

    Bazı geliştirici stüdyolar hala Xbox One ve PlayStation 4 sistemleri için oyun satışa sunsa da PS4 devri yavaş yavaş kapanıyor. Sony’nin elde kalan PS4 stoklarının bitmesi ile uluslararası pazarda da PS4 satışını yavaş yavaş bitirmesi bekleniyor. PlayStation 5 sistemlerinin popülerliğinin arttığını düşündüğümüzde, PS4 satışlarının durdurulması mantıklı bir hamle gibi görünüyor. 
     

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    S
    swordoftemple 1 saat önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 4 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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