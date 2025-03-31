PlayStation 4 için yolun sonu gözüktü: Japonya’da satışlar durduruldu

PlayStation 4 satışları durduruluyor
PlayStation 5’in tanıtılmasının ardından Sony, PlayStation 4’ün yalnızca Slim modelini üretmeye karar vermişti. Daha sonraki dönemlerde üretimi ve satışı azaltan firma, geçtiğimiz günlerde Japonya’da PS4 satışlarını tamamen bitirdi. Japonya’da ikinci el konsol pazarı oldukça geniş olsa da Sony, PS4’ün resmi satışını resmen durdurdu.
Bazı geliştirici stüdyolar hala Xbox One ve PlayStation 4 sistemleri için oyun satışa sunsa da PS4 devri yavaş yavaş kapanıyor. Sony’nin elde kalan PS4 stoklarının bitmesi ile uluslararası pazarda da PS4 satışını yavaş yavaş bitirmesi bekleniyor. PlayStation 5 sistemlerinin popülerliğinin arttığını düşündüğümüzde, PS4 satışlarının durdurulması mantıklı bir hamle gibi görünüyor.
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