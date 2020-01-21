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    PSA'dan Türkiye'de üretim sinyali

    PSA Grubu ve Fiat Chrysler (FCA) birleşmesi hakkında değerlendirmede bulunan PSA Türkiye Genel Müdürü Olivier Cornuaille, Fransız üreticinin Türkiye'de üretimi değerlendirebileceğini söyledi.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    PSA'dan Türkiye'de üretim sinyali

    Citroen’in yıl sonu değerlendirme toplantısında 2019’a ilişkin bazı veriler paylaşan PSA Türkiye Genel Müdürü Olivier Cornuaille, grubun Türkiye stratejisi ve Türkiye otomotiv pazarı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

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    Cornuaille, Citroen’in 2019 yılında daralan Türkiye otomotiv pazarında satışlarını bir önceki sene ile aynı seviyede tutarak pazar payını yüzde 2.5’a çıkarttığını ve markalar sıralamasında iki basamak yükseldiğini belirtti. 2020 yılı beklentilerinin de olumlu olduğunu aktaran Cornuaille, yılın ilk yarısında geçen yıla göre 2 kat daha fazla satış yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

    Tofaş ile ortak üretim yapılabilir

    PSA ile Fiat Chrysler’ın birleşmesine de değinen Olivier Cornuaille, bu durumun Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. PSA’nın tüm fabrikalarında kapasitenin dolu olduğunu ve bu nedenle Fransız şirketin Türkiye’de üretimi değerlendirebileceğini söyledi. Cornuaille, “Birleşme ile 3 milyon araç ortak platformda üretilebilir. Bu noktada Tofaş’ın Bursa fabrikası çok önemli. Tofaş çok iyi bir şirket ve iyi bir üretim merkezi. Evlilikten sonra yeni fırsatlar gündeme gelecektir” ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Bkz. "Tesla, araçlarının kendiliğinden hızlandığı iddialarını reddetti"

    Uygun altyapı olmadığı için elektriklileri getirmeyeceğiz

    PSA bünyesindeki markalar 2020 yılında Türkiye’de 8 yeni model satışa sunacak. Üçü tamamen yeni, beş tanesi ise makyajlı modellerden oluşacak araçlar arasında yeni Peugeot 208 ve Opel Corsa da bulunacak. Fakat bu modellerin yüzde 100 elektrikli versiyonları Türkiye’ye gelmeyecek. Cornuaille’in açıklamalarına göre Türkiye’de henüz elektrikli araçlara uygun bir altyapı bulunmuyor.



    https://www.haberturk.com/fransizlardan-bursa-da-uretim-sinyali-2559914-ekonomi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    -Columbia- 1 gün en beğenilen WB
    Ne alaka hocam sıvadınız şimdi
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    -Columbia- 1 gün sml_akyz
    Hocam türkiye elektrikli araca hazır değil gerçekten doğru aracın batarya tertibatı zaten 30 40 bin dolar ediyor bu pahalılık ile elektrikli aracı alacak güc herkeste yok maalesef ayrıca devlet teşviki yeterli değil halkımız elektrikli araçlara yabancı türkiyede oturması için bu muhabbetin daha 10 senesi var
    Hocam türkiye elektrikli araca hazır değil gerçekten doğru aracın batarya tertibatı zaten 30 40 bin dolar ediyor bu pahalılık ile elektrikli aracı alacak güc h...
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    1 Yanıt Yanıtla +18
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    sml_akyz 1 gün
    Ne kadar küstahça bir açıklama. Türkiye elektrikli araçlara hazır değilmiş te falan da filan.. bal gibi de hazır Türkiye. Açın da şarj ağı haritalarına bakın biraz. Yılda 1000 araç satılmayan ülkenin şarj ağı ne kadar genişlemiş. Hızlı şarjlarla İstanbul’dan Trabzon’a kadar rahatlıkla gidilebilecek durumda. Doğu ve güneydoğu ya yapılacak bir miktar yatırımla da bütün iller kapsam içinde olabilir.



    Daha elektrikli araç sayısı bu seviyelerdeyken şarj ağı bu kadar yayıldıysa bir de satış sayıları 10binleri yakaladığındaki durumu göz önünde bulundurun..



    Asıl soru şu; Avrupa da elektrikli araç sayıları artarken dizel sayıları azaldığı durumda Türkiye’ye elektrikli araçları getirmesi mi mantılı yoksa dizelleri satmaya çalışması mı mantıklı... umarım bu düzeni bir firma kırar da bu değişen pazarın dışında kalırlar..
    Ne kadar küstahça bir açıklama. Türkiye elektrikli araçlara hazır değilmiş te falan da filan.. bal gibi de hazır Türkiye. Açın da şarj ağı haritalarına bakın bi...
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    DH Misafiri 4 sa.
    Böyle giderse PSA Grubu Volkswagen'den önce Türkiye'ye gelir. Ne kadar çok marka ülkemize yatırım yaparsa işsizlik oranıda azalır iş istihdamlarıda artar. PSA Grubu için ve ülkemiz içinde hayırlısı olsun. VW geleceğini sanan varsa boşuna beklemesinler VW Türkiye'ye falan gelmez. VW gelecek olsa şimdiye kadar bin kere gelirdi VW yapılan kolaylığın jestin onda biri diğer markalara yapılmadı. Devletimiz ülkemize yatıırm yapan markalara kolaylık sağlaması gerekirken VW el avuç açmış yalvarıyor maalesef herkes kendi cebini doldurma peşinde
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    eaglepaw_1903 6 sa.
    ..
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    Halilowich 6 sa.
    VolksWagen gelmeyedursun PSA üretime başlar bile ortak platformlar ile.
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    monacomen 6 sa. yeni yorumcu
    Türkiye'de elektrikli araçlar için en büyük altyapı eksikliği elektrik tahsilatını düzgün yapılamadığı gerçeği. Dahası doğuda hala %80 kaçak kullanım ile elektrikli araç kullanımını manipüle etmeye çok müsait. Hala devlet teşvik etmiyor diyenlere bence elektrikli aracı Türkiye'ye getirmek en büyük yardım ve teşvik bence.
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    .
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    Krone 20 sa.
    Dışarıdan sermaye girişi demek yatırım demek aynı zamanda da istihdam demek. Gelsinler tabii ki. İşsizliğin bu denli yüksek olduğu bir dönemde marka ayırt etmeden kabul edilmesi lazım. İstihdam edilmesi gereken çok fazla işsizimiz var.
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    Göleli_At_Hırsızı 21 sa.
    3.dünya muhabbeti doğru veya yanlış. Adamlar ticaret yapıyor. Diyor ki satamayacağım malı niye getireyim.

    Esnafsınız dükkanınızda pil satıyonuz. Yılda 10 tane satılacaksa kim getirir. Fotoğrafçı dükkanında yaşadığımız muhabbet bu



    Onu boşverin dünyada ne modeller var tr de satılmıyor diye getirilmiyor. Yahu onu bırakın i30 denen araç piyasadan kalktı.



    Şu yerli araba muhabbeti en çok alt yapıya yarayacak bence. Hükümet bu konuda adımlar atınca bakın modeller nasıl gelecek. Tabiiki ülke ekonomisi ile alakalı.
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    ilkerinanç 23 sa.
    Yüzde 50 üretim yapöıyorlar mı zaten teorik olarak.
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    -Columbia- 1 gün sml_akyz
    Doğru hocam Leaf amerikada rağbet görüyor çünkü 30 bine yakın fiyatı var tesla ile yarı fiyatına satılıyor teslada ki çoğu özellik leaf'te mevcut fakat tr ye 200 k bandında gelecek (vergisiz) hiç makul bir araç olmayacağıda ortada
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    sml_akyz 1 gün -Columbia-
    İşte o da ÖTV muafiyeti ve teşvikte bitiyor hocam. Bürokratlarımızın yapması gereken işlemler bunlarda. Tamam elektrikli araba şuan için kapalı garajı olanlar için avantajlı o da alımları bir seviyede tutar. Ama yapılacak teşviklerle yaygınlaşabilir. Biz fakirler de anca konuşuruz 😂😂
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    Renault S.A. 1 gün
    Bak hocam ekleme yapayım, Türk oğlu Türk'üm milliyetçiyim.



    Ülkemi ve ülkemin insanını ahlaksızlığı ve ahlaksızları haricinde canım pahasına severim.



    10 yılı aşkındır aktif kullanıcı olarak forumdayım, daha bir kişiden şunu okumadım ve demedim.



    Zam olduğunda Herşey pahalı olmasına rağmen, "arkadaşlar Fransa gibi sokağa dökülüp ortalığı ateşe verip hakkımızı arayalım zammı tekrar iptal ettirelim" gibi bir cümle ile karşılaşmadım.





    Burada sohbet ediyoruz, dünya'nın en pahalı en çok zam yiyen ülkesiyiz, Tofaş alacak parayı toplayamıyoruz "bu çok acı" ve bunun üstüne sadece sitem edip ülkemiz yıkık öldük bittik diye eleştiri yapıyoruz hepsi bu.



    Bunuda çok görmeyin, yarın benzin 40₺ olsa litresi egea 650.000₺ olsa yine oturup söylenecek, bırak bari bunu yapalım stres atalım.



    Sokakta stres atamamaktan intiharlar tavan yaptı aile içi katliamlar arttı, çok terörist arıyorsan halkı bu duruma düşürenlerde ara terörizmi.



    Birbirimizi kırmayalım üzmeyelim oturup gelecekte neler yaşanacak izleyelim.



    Devlete hükümete bu forumda ve benden küfür hakaret çıktığını göremezsin okuyamazsın en fazla sitem ile eleştiri yaparız.





    İyi forumlar
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    4350 kez okundu.
    19 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    psa grubu, psa markaları ve
    6 etiket daha psa grubu türkiye'de üretim citroen peugeot Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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