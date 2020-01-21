Tesla, araçlarının kendiliğinden hızlandığı iddialarını reddetti

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, Tesla otomobillerinin aniden hızlandığına dair soruşturma başlatılmasını istemiş, şirket bu iddiaları reddetmişti. Tesla şimdi ise konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
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Tesla sorumluluk kabul etmiyor
Tesla'nın yaptığı açıklamada markanın otomobillerinin "tasarlandığı gibi çalıştığı" belirtiliyor. Yani, otomobiller sadece ilgili pedala sürücü tarafından basıldığında hızlanır veya yavaşlar. Şirket analiz ettiği tüm araçlarda, araç verilerinin normal şartlarda çalışmayı gösterdiğini ve bu nedenle Tesla araçların istemsiz bir şekilde ve aniden hızlandığı suçlamalarını yalanladı.
Elon Musk'ın şirketi, hem gaz hem de fren pedalının bağımsız sistemlere sahip olduğunu belirterek, her bir pedalın kendi verilerini kaydettiğini, bu nedenle de aracın herhangi bir anormalliği raporlayacağını söylüyor. Ancak yaşanan 110 kazanın, beklenmedik ani bir hızlanma nedeniyle yaşandığı iddiaları ise kafa karıştırmaya devam ediyor. Yukarıdaki videoda örneğini görebileceğiniz bu kazaların, kendiliğinden hızlanma sonucu yaşanıp yaşanmadığı ise henüz çözülmüş değil. Tesla'nın patronu Elon Musk ise bu iddiaların arkasında Tesla'yı zor duruma düşürmek isteyen petrol şirketlerinin olduğu görüşünde.
https://www.theverge.com/2020/1/20/21074318/tesla-says-faulty-acceleration-allegation-is-completely-false Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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diger firmalarin otonom surusde cok istekli olmamalari aynen bu nedenden. her kazada surucu sucu sirkete atacak, milyonlarca, on milyonlarca arac satiyorsun hepsiyle tek tek ugrasmasi ciddi bas agrisi. oylede bir durumki su kazayi yapan surucu aracin hatasi oldugunu kendide inanir.