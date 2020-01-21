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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla, araçlarının kendiliğinden hızlandığı iddialarını reddetti

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, araçlarının aniden hızlandığı gerekçesiyle suçlanıyor. Şirket yaşanan yüzden fazla kazanın, araçlardaki herhangi bir sorundan kaynaklanmadığını açıkladı.
    1 gün
    2,9b
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    10
    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Tesla, araçlarının kendiliğinden hızlandığı iddialarını reddetti
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    ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, Tesla otomobillerinin aniden hızlandığına dair soruşturma başlatılmasını istemiş, şirket bu iddiaları reddetmişti. Tesla şimdi ise konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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    Tesla sorumluluk kabul etmiyor

    Tesla'nın yaptığı açıklamada markanın otomobillerinin "tasarlandığı gibi çalıştığı" belirtiliyor. Yani, otomobiller sadece ilgili pedala sürücü tarafından basıldığında hızlanır veya yavaşlar. Şirket analiz ettiği tüm araçlarda, araç verilerinin normal şartlarda çalışmayı gösterdiğini ve bu nedenle Tesla araçların istemsiz bir şekilde ve aniden hızlandığı suçlamalarını yalanladı.


    Elon Musk'ın şirketi, hem gaz hem de fren pedalının bağımsız sistemlere sahip olduğunu belirterek, her bir pedalın kendi verilerini kaydettiğini, bu nedenle de aracın herhangi bir anormalliği raporlayacağını söylüyor. Ancak yaşanan 110 kazanın, beklenmedik ani bir hızlanma nedeniyle yaşandığı iddiaları ise kafa karıştırmaya devam ediyor. Yukarıdaki videoda örneğini görebileceğiniz bu kazaların, kendiliğinden hızlanma sonucu yaşanıp yaşanmadığı ise henüz çözülmüş değil. Tesla'nın patronu Elon Musk ise bu iddiaların arkasında Tesla'yı zor duruma düşürmek isteyen petrol şirketlerinin olduğu görüşünde.



    https://www.theverge.com/2020/1/20/21074318/tesla-says-faulty-acceleration-allegation-is-completely-false Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    sml_akyz 1 gün en beğenilen
    Fren yerine gaza basmış olamazmı adam? Sürücünün Suçu üstesinden atmak istemesi çok normal.
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    darkaura 1 gün
    sayet tesla yalan soylemiyorsa, videoda gordugum tam klasik acemi kazasi, cok yasanan bir durum. fren yerine panikle sert sekilde gaza basip dukkanin camekanina dalanlari gozumle gordum.

    diger firmalarin otonom surusde cok istekli olmamalari aynen bu nedenden. her kazada surucu sucu sirkete atacak, milyonlarca, on milyonlarca arac satiyorsun hepsiyle tek tek ugrasmasi ciddi bas agrisi. oylede bir durumki su kazayi yapan surucu aracin hatasi oldugunu kendide inanir.
    sayet tesla yalan soylemiyorsa, videoda gordugum tam klasik acemi kazasi, cok yasanan bir durum. fren yerine panikle sert sekilde gaza basip dukkanin camekanina...
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    Yanıtla +14
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    hollowman_ 12 sa.
    bu tür kazarlada genelde kaza yapan acemiler şöyle der; "Ne olduğunu anlamadım, araç bir anda altımdan kaydı, birden gitti"
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    faniseyler 4 sa.
    Boingler düşmez Tesla kaza yapmaz kesin sürücü veya pilot hatalıdır araştırmaya soruşturmaya bile gerek yok.

    Tesladan olayı inkar etmek yerine boşa zaman harcıyorsunuz, her türlü işbirliğine hazırım demesi gerekmezmiydi. Hemen yağ gibi öne çıkmak nedir.
    Bi dünya marka araçlarında bi hata tespit ettiğinde araçlarını çağırıyor bunda utanacak sıkılacak bişi yok. Kul yapısı işte.
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    eaglepaw_1903 6 sa.
    ..
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    hollowman_ 12 sa.
    bu tür kazarlada genelde kaza yapan acemiler şöyle der; "Ne olduğunu anlamadım, araç bir anda altımdan kaydı, birden gitti"
    Yanıtla +4
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    zunerall 12 sa.
    Adamlar gaz ve fren pedallarının loglarını tutuyor. Ciddi bir yazılımsal hataları yoksa şayet, "kendi kendine hızlandı" olayı tutmaz.
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    Gunpower-storm 1 gün
    Ya pedala basarken CC ayarlamaya çalıştı ya da önüne bakmıyorken pedala abandı.

    Teslalık olay yok, acemi kazası dümdüz.
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    DH Misafiri 1 gün
    çocuğum sen küçükken çürük yumurta falan mı yedin yada ateşli bir hastalık mı geçirdin? Bu bir haber! HAAA BEEEERRR ! Adamlar haber veriyor. Tesla nın açıklamasını da yayınlamış. Yav siz niye okuduğunuzu anlamıyorsunuz?
    Yanıtla +1
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    darkaura 1 gün
    sayet tesla yalan soylemiyorsa, videoda gordugum tam klasik acemi kazasi, cok yasanan bir durum. fren yerine panikle sert sekilde gaza basip dukkanin camekanina dalanlari gozumle gordum.

    diger firmalarin otonom surusde cok istekli olmamalari aynen bu nedenden. her kazada surucu sucu sirkete atacak, milyonlarca, on milyonlarca arac satiyorsun hepsiyle tek tek ugrasmasi ciddi bas agrisi. oylede bir durumki su kazayi yapan surucu aracin hatasi oldugunu kendide inanir.
    Yanıtla +14
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    sml_akyz 1 gün en beğenilen
    Fren yerine gaza basmış olamazmı adam? Sürücünün Suçu üstesinden atmak istemesi çok normal.
    Yanıtla +17
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    S.Vettel 1 gün
    Eee göğsünüzü kabarta kabarta videolar paylaşıyordunuz ya arkadan çarpmak için gelen aracı farkeden Tesla müthiş ivmeyle kendini öne atıp kazadan kurtuluyordu ne onlar yalan mı yoksa şimdiki mi yalan :) Şimdi dış mihraklar moduna girmiş modern Tesla :D
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Galatas4ray 1 gün S.Vettel
    Adamlar insan ve araçları farkeder diyor duvarı dükkanı farkeder demiyordu :D
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2861 kez okundu.
    9 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    tesla, kaza ve
    7 etiket daha kendiliğinden hızlanma iddia rapor soruşturma Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
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