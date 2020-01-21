Tesla, araçlarının kendiliğinden hızlandığı iddialarını reddetti

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ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, Tesla otomobillerinin aniden hızlandığına dair soruşturma başlatılmasını istemiş, şirket bu iddiaları reddetmişti. Tesla şimdi ise konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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Tesla sorumluluk kabul etmiyor

Tesla'nın yaptığı açıklamada markanın otomobillerinin "tasarlandığı gibi çalıştığı" belirtiliyor. Yani, otomobiller sadece ilgili pedala sürücü tarafından basıldığında hızlanır veya yavaşlar. Şirket analiz ettiği tüm araçlarda, araç verilerinin normal şartlarda çalışmayı gösterdiğini ve bu nedenle Tesla araçların istemsiz bir şekilde ve aniden hızlandığı suçlamalarını yalanladı.



https://www.theverge.com/2020/1/20/21074318/tesla-says-faulty-acceleration-allegation-is-completely-false

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Elon Musk'ın şirketi, hemhem depedalının bağımsızsahip olduğunu belirterek, her bir pedalın kendi verilerini kaydettiğini, bu nedenle de aracın herhangi birsöylüyor. Ancak yaşanan, beklenmedik ani bir hızlanma nedeniyle yaşandığı iddiaları isedevam ediyor. Yukarıdakiörneğini görebileceğiniz bu kazaların, kendiliğinden hızlanma sonucu yaşanıp yaşanmadığı ise henüzdeğil. Tesla'nın patronuise bu iddiaların arkasında Tesla'yı zor duruma düşürmek isteyenolduğu görüşünde.