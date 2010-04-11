QNAP beş sürücülü yeni ağ depolama sistemini duyurdu: TS-559 Pro

Tayvan merkezli ağ depolama çözümleri üreticisi QNAP, 5 sürücülü yeni modeli TS-559 Pro'yu duyurdu. Turbo NAS serisi altında lanse edilen yeni depolama sunucusu, 2.5-inç veya 3.5-inç boyutundaki beş adet sürücü ile 10 terabyte'a kadar depolama alanı sunabiliyor.

RAID 0, 1, 5, 5+ hot spare, 6, 6+ hot spare ve JBOD gibi farklı disk kurulumlarına olanak tanıyan yeni TS-559 Pro, 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D510 işlemcisi, 1GB bellek ve 512MB DOM kapasitesi ile birlikte 2x Gigabit Ethernet, eSATA ve 5x USB 2.0 portuna sahip.

Sahip olduğu ekran üzerinden sistem durumu hakkında bilgiler verebilen TS-559 Pro, çok bilgisayarlı işletmeleri hedef alıyor ve dosya paylaşımının daha hızlı ve efektif bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

QNAP, beş sürücülü yeni ağ depolama sunucusu TS-559 Pro'yu sabit disksiz olarak 922.50 Avro'luk yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunuyor.