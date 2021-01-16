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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm, Apple M1'e rakip yeni işlemci hazırlıyor

    Qualcomm, Windows tabanlı cihazlar için yeni bir yüksek performanslı işlemci üzerinde çalışıyor. Snapdragon 8cx'in halefi olarak piyasaya sürülecek işlemci Apple M1'e rakip olacak.
    1 sa.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Qualcomm, Apple M1'e rakip yeni işlemci hazırlıyor
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    Alman duyumcu Roland Quandt tarafından aktarılan bilgilere göre Qualcomm, Windows dizüstü bilgisayarlar için yeni bir yüksek performanslı ARM işlemci hazırlıyor.

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    Snapdragon SC8280 kod adı altında geliştirilen yeni işlemci, Snapdragon 8cx'in halefi olarak piyasaya sürülecek ve Apple M1 platformuyla rekabet edecek.

    Snapdragon 8cx şu anda Windows dizüstü bilgisayarlar için en güçlü ARM işlemcisi konumunda. Örneğin, Microsoft Surface Pro X'te bu işlemcinin 16 GB'a kadar RAM desteği sunan özel bir versiyonu bulunuyor.

    Qualcomm, Apple M1'e rakip yeni işlemci hazırlıyor
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    Bazı detayları sızdı

    Sızıntıya göre Snapdragon SC8280 test örneği 32 GB'a kadar LPDDR4X RAM desteğine sahip. Ayrıca entegre Snapdragon X55 5G modem içerdiğini belirtelim.

    20 x 17 milimetre boyutlarındaki yeni işlemcideki çekirdek sayısının sekizin üzerinde olacağı bildiriliyor. Ne yazık ki diğer özellikleri ve çıkış tarihi konusunda herhangi bir bilgi yok.



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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    3 dakika önce
    Xandive

    damn

    11 dakika önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    8 saat önce
    frostburn

    ürkütücü

    8 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    6s 57 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Androge0s
    Arkadaş Apple olmasa geliştirecekler yok demiş. Ben de diyorum ki; bir donanım üreticisi olarak Qualcomm zaten bunu sunup, üzerine düşeni yaptı. Bu işler konsorsiyum şekliyle ilerlemiyor, her kafadan ayrı ses çıkmış oluyor. Apple yazılım alanında lider konumda olup başarılı bir donanım üreticisi olduğu için kaçınılmaz olarak bu uyumu sağladı. Tüm bunlara rağmen Apple m1'i gören Qualcomm PC'ye yönelik işlemci üretecek demek, bu konuda atlım yapmış bir firmayı gölgede bırakmaya çalışmaktır.
    Arkadaş Apple olmasa geliştirecekler yok demiş. Ben de diyorum ki; bir donanım üreticisi olarak Qualcomm zaten bunu sunup, üzerine düşeni yaptı. Bu işler konsor...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    Alman Duyumcu...
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    tolgatelli (Tolga Telli) 33 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Donanım önemli ama yazılımın donanımdan daha önemli olduğunu bir türlü anlayamadılar;O nedenle Qualcomm kendi işletim sistemini yapmadıkça bir işe yaramayacak.



    Snapdragon 8cx Aralık 2018'de çıktı (8 core);

    Geekbench : Tek Çekirdek 760 , Çokllu Çekirdek 3050



    Apple M1 Kasım 2020'de çıktı (8 Core);

    Geekbench : Tek Çekirdek 1700, Çoklu Çekirdek 7700



    Adama sorarlar ; "kardeşim 2 yıldır yeni mi aklınıza geldi geliştirmek" diye,

    Neyse rekabet iyidir, Amd ilerlemesi nasıl bize yaradıysa, Apple'ın veya Snapdragon'nun gelişmesi de her türlü bize yarayacak.
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    rx7enes 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çıkmışken DDR5'le gelsin. Bu mobil işlemciler ddr5'e geçti zaten.
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    interwap (Volkan ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Model adı da S1 olsun.
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    Bloodin 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple olmasa geliştirecekleri yok. Durumum olmasına rağmen gereksiz gördüğümden hayatımda Apple kullanmadım ama adamların teknoloji dünyasına yön verdiği bir gerçek. Takdir edilesi...
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    6s 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Bloodin
    Qualcomm, Apple'dan daha önce girişimde bulundu, yazılım tarafında pek destek alamadıkları için pek bir sonuç alınamadı.
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