Qualcomm, Apple M1'e rakip yeni işlemci hazırlıyor

Alman duyumcu Roland Quandt tarafından aktarılan bilgilere göre Qualcomm, Windows dizüstü bilgisayarlar için yeni bir yüksek performanslı ARM işlemci hazırlıyor.
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Snapdragon SC8280 kod adı altında geliştirilen yeni işlemci, Snapdragon 8cx'in halefi olarak piyasaya sürülecek ve Apple M1 platformuyla rekabet edecek.
Snapdragon 8cx şu anda Windows dizüstü bilgisayarlar için en güçlü ARM işlemcisi konumunda. Örneğin, Microsoft Surface Pro X'te bu işlemcinin 16 GB'a kadar RAM desteği sunan özel bir versiyonu bulunuyor.
Bazı detayları sızdı
Sızıntıya göre Snapdragon SC8280 test örneği 32 GB'a kadar LPDDR4X RAM desteğine sahip. Ayrıca entegre Snapdragon X55 5G modem içerdiğini belirtelim.
20 x 17 milimetre boyutlarındaki yeni işlemcideki çekirdek sayısının sekizin üzerinde olacağı bildiriliyor. Ne yazık ki diğer özellikleri ve çıkış tarihi konusunda herhangi bir bilgi yok.
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Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot
Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.
damn
Tüy döküyor mu ? :)
ürkütücü
Snapdragon 8cx Aralık 2018'de çıktı (8 core);
Geekbench : Tek Çekirdek 760 , Çokllu Çekirdek 3050
Apple M1 Kasım 2020'de çıktı (8 Core);
Geekbench : Tek Çekirdek 1700, Çoklu Çekirdek 7700
Adama sorarlar ; "kardeşim 2 yıldır yeni mi aklınıza geldi geliştirmek" diye,
Neyse rekabet iyidir, Amd ilerlemesi nasıl bize yaradıysa, Apple'ın veya Snapdragon'nun gelişmesi de her türlü bize yarayacak.