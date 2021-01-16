Qualcomm, Apple M1'e rakip yeni işlemci hazırlıyor

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Alman duyumcu Roland Quandt tarafından aktarılan bilgilere göre Qualcomm, Windows dizüstü bilgisayarlar için yeni bir yüksek performanslı ARM işlemci hazırlıyor.

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Snapdragon SC8280 kod adı altında geliştirilen yeni işlemci, Snapdragon 8cx'in halefi olarak piyasaya sürülecek ve Apple M1 platformuyla rekabet edecek.

Snapdragon 8cx şu anda Windows dizüstü bilgisayarlar için en güçlü ARM işlemcisi konumunda. Örneğin, Microsoft Surface Pro X'te bu işlemcinin 16 GB'a kadar RAM desteği sunan özel bir versiyonu bulunuyor.

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Bazı detayları sızdı

Sızıntıya göre Snapdragon SC8280 test örneği 32 GB'a kadar LPDDR4X RAM desteğine sahip. Ayrıca entegre Snapdragon X55 5G modem içerdiğini belirtelim.

20 x 17 milimetre boyutlarındaki yeni işlemcideki çekirdek sayısının sekizin üzerinde olacağı bildiriliyor. Ne yazık ki diğer özellikleri ve çıkış tarihi konusunda herhangi bir bilgi yok.

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