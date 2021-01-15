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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını sergileyerek gövde gösterisi yaptı

    Kuzey Kore, denizaltıdan fırlatılmak üzere tasarlanmış yeni balistik füzelerini ortaya çıkardı. Pyongyang'da düzenlenen askeri geçit töreninde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da hazır bulundu.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Savunma Sanayi
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    Onur Seven
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    Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını sergileyerek gövde gösterisi yaptı
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    Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da Kore İşçi Partisi'nin 8. Kongresi'ni kutlamak üzere bir askeri geçit töreni düzenlendi. Etkinlik kapsamında "dünyanın en güçlü silahı" olarak nitelendirilen yeni balistik füzeler sergilendi.

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    Denizaltıdan fırlatılmak üzere tasarlanan füzelerin Pukguksong-5 olduğu tahmin ediliyor. Yani 2020'nin Ekim ayında serilenen Pukguksong-4'ün daha gelişmiş versiyonu.

    Kaliforniya Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Araştırma Merkezi'nde görevli uzman James Martin, yeni balistik füzenin bir öncekinden daha uzun göründüğünü söyledi.

    Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını sergileyerek gövde gösterisi yaptı
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    Kim Jong-un gülümseyerek poz verdi

    Geçit töreninde yeni balistik denizaltı füzelerine ek olarak taktik füze ve topçu teçhizatı gibi diğer askeri donanımlar da sergilendi.

    Etkinliğe Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da katıldı. Deri bir ceket ve kürk şapka giyen Kim Jong-un'un, askeri geçit törenini izlerken el sallayıp gülümsediği bir fotoğraf da basına servis edildi.



    https://www.reuters.com/article/us-northkorea-politics/north-korea-shows-off-new-submarine-launched-missiles-after-rare-party-congress-idUSKBN29J2YG Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu deliyi ve ülkesini takan yok.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 29 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Savaş esnasında Saddam ve Irak mevzusuna dönmesin de.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ulan şu tombalak şu işleri yapıyor ya dünya ne hale geldi..
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    Krone 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gövde gösterisi için yapılan silahlar bunlar. Biri atacak öbürünün eli armut toplamayacak ki.
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    darkaura 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    dunyanin en guclu silahi kismi kuru propaganda ama gercekden islevsel slbm yapabildiklerinde dengeler degisir. denizaltidan atilabilen nukleer baslikli balistik fuze mutlak silahdir. nereden gelecegini bilemezsiniz, asla durduramazsiniz, engelliyemezsiniz. okyanuslar cok buyuk cok genis. bir denizalti hic farkedilmeden kolayca amerikanin yakinina girip tum amerikan sehirlerini menzili icine alabilir. bu gosteriye batidan bir tepki gelmiyorsa buyuk ihtimal fuzeler makettir. keza bati ve amerikanin en korktugu sey bu, tepkisiz kalmasi mumkun degil.
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    khytr89 (Hakan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) darkaura
    Füzeler maket mi :)

    Amerika ve AB'nin tepkisiz kalma sebebi Çin ve Rusya.

    Tonbalak diye dalga geçtiğiniz adam dünyanın en acımasız 2 milletiyle sıkı dost.
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    hvl00 (Abdullah DEMİR) 16 dk. ( Mesaj Silindi ) darkaura
    Devletler arası her şey basına yansımaz. Tepki göstermiş de olabilirler.
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    aydinsukru (Aydın ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu 3 santimlerin büyüklük takıntısı var şu füzelere bak
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu deliyi ve ülkesini takan yok.
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    Yanfo (Yavuz ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kardeşi Güney Kore başta olmak üzere bölgesinde, Japonya, Çin ve ABD'yi tehdit ederek bir şeyler koparmaya devam edeceğim diyor yani Kim Jong-un reyiz!
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