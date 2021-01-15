Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını sergileyerek gövde gösterisi yaptı

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Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da Kore İşçi Partisi'nin 8. Kongresi'ni kutlamak üzere bir askeri geçit töreni düzenlendi. Etkinlik kapsamında "dünyanın en güçlü silahı" olarak nitelendirilen yeni balistik füzeler sergilendi.

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Denizaltıdan fırlatılmak üzere tasarlanan füzelerin Pukguksong-5 olduğu tahmin ediliyor. Yani 2020'nin Ekim ayında serilenen Pukguksong-4'ün daha gelişmiş versiyonu.

Kaliforniya Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Araştırma Merkezi'nde görevli uzman James Martin, yeni balistik füzenin bir öncekinden daha uzun göründüğünü söyledi.

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Kim Jong-un gülümseyerek poz verdi

Geçit töreninde yeni balistik denizaltı füzelerine ek olarak taktik füze ve topçu teçhizatı gibi diğer askeri donanımlar da sergilendi.

Etkinliğe Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da katıldı. Deri bir ceket ve kürk şapka giyen Kim Jong-un'un, askeri geçit törenini izlerken el sallayıp gülümsediği bir fotoğraf da basına servis edildi.

https://www.reuters.com/article/us-northkorea-politics/north-korea-shows-off-new-submarine-launched-missiles-after-rare-party-congress-idUSKBN29J2YG

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