Qualcomm, Chrome OS'a destek verdiğini açıkladı

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Akıllı telefonlar için geliştirdiği 1GHz işlemcili Snapdragon platformuyla son günlerin popüler isimlerinde biri olan Qualcomm yaptığı açıklamayla, Google'ın hazırlık çalışmaları devam eden Chrome OS işletim sistemini resmi olarak destekleyeceğini duyurdu. Bilindiği üzere Linux tabanlı bir işletim sistemi olan Google Chrome OS, x86 işlemcilerle birlikte ARM tabanlı platformlarda da sorunsuzca çalışabilecek.

Kendi markasıyla netbook geliştiren ve platform tercihini yine ARM tabanlı bir çözüm olan Nvidia Tegra'dan yana tercih ettiği konuşulan Google'a karşı Qualcomm'un nasıl tepki vereceği merakla bekleniyordu. Zira Snapdragon platformu, Nvidia Tegra ile aynı sınıfta yer alıyor ve benzer şekilde hem akıllı telefonları hem de smarbook olarak tanımlanan maliyet odaklı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarları hedef alıyor.

Qualcomm tepe yöneticisi Paul Jacobs, Chrome OS desteğini doğrulayarak Snapdragon tabanlı smartbook'larda Google'ın yeni işletim sistemine yer verileceğini belirtti. Bu arada Qualcomm'un yol haritasına ait dair detaylar bir kez daha gündeme geldi ve daha önce belirttiğimiz gibi 1.3GHz'de ve 1.5GHz'de çalışan (çift çekirdekli) yeni Snapdragon platformlarının yıl içerisinde tanıtılacağı bildirildi.