Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm, Chrome OS'a destek verdiğini açıkladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,7b
1
11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Qualcomm, Chrome OS'a destek verdiğini açıkladı
Tam Boyutta Gör

Akıllı telefonlar için geliştirdiği 1GHz işlemcili Snapdragon platformuyla son günlerin popüler isimlerinde biri olan Qualcomm yaptığı açıklamayla, Google'ın hazırlık çalışmaları devam eden Chrome OS işletim sistemini resmi olarak destekleyeceğini duyurdu. Bilindiği üzere Linux tabanlı bir işletim sistemi olan Google Chrome OS, x86 işlemcilerle birlikte ARM tabanlı platformlarda da sorunsuzca çalışabilecek.

Kendi markasıyla netbook geliştiren ve platform tercihini yine ARM tabanlı bir çözüm olan Nvidia Tegra'dan yana tercih ettiği konuşulan Google'a karşı Qualcomm'un nasıl tepki vereceği merakla bekleniyordu. Zira Snapdragon platformu, Nvidia Tegra ile aynı sınıfta yer alıyor ve benzer şekilde hem akıllı telefonları hem de smarbook olarak tanımlanan maliyet odaklı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarları hedef alıyor.

Qualcomm tepe yöneticisi Paul Jacobs, Chrome OS desteğini doğrulayarak Snapdragon tabanlı smartbook'larda Google'ın yeni işletim sistemine yer verileceğini belirtti. Bu arada Qualcomm'un yol haritasına ait dair detaylar bir kez daha gündeme geldi ve daha önce belirttiğimiz gibi 1.3GHz'de ve 1.5GHz'de çalışan (çift çekirdekli) yeni Snapdragon platformlarının yıl içerisinde tanıtılacağı bildirildi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
talh4wk 9 yıl
kim kullanır Chrome :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metallica.36.7 9 yıl
chrome ın sistem özellikleri çok düşük

hard disk gerekmiyor 32 - 64 mb arası ram yiyor

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
Hmm bir noktayı atlamışım galiba :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metallica.36.7 9 yıl
windows ile chrome kıyaslanamaz zaten

kullanım amaçları çok farklı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
Microsoftun paçası tutuşuyordur bu haberlerle.. win7ye senelerce yatırım yap 25 yıllık birikimini ver adamlar gelsin 1 senede geliştirdikleri işletim sistemine talip olsunlar.. gerçi işletim sistemide denmez ya neyse..en azından yüklü netbooklar daha ucuz olur.. gerçi notebook fiyatlarındalarya onada neyse :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bethrezen 9 yıl

Batuist

Microsoftun paçası tutuşuyordur bu haberlerle.. win7ye senelerce yatırım yap 25 yıllık birikimini ver adamlar gelsin 1 senede geliştirdikleri işletim sistemine talip olsunlar.. gerçi işletim sistemide denmez ya neyse..en azından yüklü netbooklar daha ucuz olur.. gerçi notebook fiyatlarındalarya onada neyse :))


Chrome Os ile Win 7 birbirinden cok farkli platformlar, isimlerinde isletim sistemi gecmesi sizi yaniltmasin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Challenger 9 yıl

Batuist

Microsoftun paçası tutuşuyordur bu haberlerle.. win7ye senelerce yatırım yap 25 yıllık birikimini ver adamlar gelsin 1 senede geliştirdikleri işletim sistemine talip olsunlar.. gerçi işletim sistemide denmez ya neyse..en azından yüklü netbooklar daha ucuz olur.. gerçi notebook fiyatlarındalarya onada neyse :))

Ayrica Windows ARM platformunda calismiyor. Su anda Microsoft boyle bir sey planlamadigini da acikladi. Soz konusu olan farkli bir sektor. O nedenle Windows 7'yle kiyaslamak pek dogru degil.

Ek olarak, ChromeOS 1 yillik deneyimle gelmiyor. Linux 1992'den beridir ortada. Yani 17 yillik bir deneyim ve yatirim var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6650 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
işletim sistemi, qualcomm ve
4 etiket daha google snapdragon chrome os platform
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Gelid GC2 ve GC-Extreme Termal Pasta 9 yıl Bitdefender ile Bilgi Güvenliği üzerine söyleşi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim