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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm Quick Charge 3+ daha uygun fiyatlı telefonları hedefliyor

    Qualcomm tarafından henüz tanıtılan Quick Charge 3+ versiyonu alt seviye telefonlara daha verimli ve daha performanslı bir hızlı şarj teknolojisi sunmayı planlıyor.
    22 dk.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Qualcomm Quick Charge 3+ daha uygun fiyatlı telefonları hedefliyor
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    Akıllı telefon pazarında en çok kullanılan hızlı şarj teknolojisi durumundaki Qualcomm Quick Charge, farklı segmentlere yönelik olarak çeşitli versiyonlara sahip. Uzun bir süredir Quick Charge 4+ versiyonu ile devam eden Qualcomm bu kez bir ara versiyon çıkardı.

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    Qualcomm Quick Charge 3+ neler sunuyor?

    Qualcomm Quick Charge 3+ hızlı şarj teknolojisi biraz daha yaygın kullanıma sunulmak için hazırlanmış. 15 dakikada bataryanın yüzde 50’sini doldurabilen teknoloji önceki versiyonlara göre 9 derece daha soğuk kalabiliyor.

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    USB Tip-A’dan USB Tip-C’ye kablolarını destekleyen teknoloji geçmişe dönük uyumluluk sunuyor ve SMB1395/SMB1396 gibi güç yönetim yongalarını da destekliyor. Böylece ara bağlantı yongalarına gerek kalmıyor. Ayrıca üreticilere yönelik olarak esnek tasarım mantığını benimsemiş.

    Qualcomm Quick Charge 3+ ilk olarak Snapdragon 765 ve Snapdragon 765G yonga setlerinde kullanılacak. Yine ilk olarak Mi 10 Lite Zoom (Mi 10 Youth Edition) akıllı telefon modelinde yer aldı. Mi 10 Lite Zoom modeli hem Quick Charge 4+ hem de Quick Charge 3+ destekleyen ilk telefon konumunda. Quick Charge 3+ bu yıl piyasaya çıkacak alt seviye Snapdragon yonga setlerinde kendisine yer bulacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/27/qualcomm-announces-quick-charge-3-for-more-affordable-devices/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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