Quanta 11.6-inç boyutundaki yeni nesil MacBook Air'in üretimini üstlenebilir

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük sözleşmeli dizüstü bilgisayar üreticilerinden Quanta'nın, Apple'dan yeni nesil MacBook Air'in üretimi için siparişi aldığı belirtiliyor. 13.3-inç büyüklüğünde olan mevcut modelden farklı olarak yeni modelin 11.6-inç ekrana sahip olacağı ve üretimin yıl sonuna doğru başlayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Mevcut model gibi ultra-ince tasarıma sahip olması beklenen yeni nesil MacBook Air, Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ultra-düşük güç tüketimli Core iX işlemcilerinden birini kullanabilir. Pil ömrü açısından sınıfının en iddialı temsilcilerinden biri olması muhtemel görünen yeni modelin 2011 başında lanse edilmesi bekleniyor.
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Quanta da zaten iyi. Bende LG X130 Netbook var. Çok memnunum. CPU-Z den bakınca Quanta Computer'e üretmiş LG. Ama cihazı beğeniyorum. Bunun X140 ı var. O çok daha güzel Klavyesi falan ciklet tuşlu. Büyük ihtimalle o da Quanta üretimidir.