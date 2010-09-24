Quanta 11.6-inç boyutundaki yeni nesil MacBook Air'in üretimini üstlenebilir

Dünyanın en büyük sözleşmeli dizüstü bilgisayar üreticilerinden Quanta'nın, Apple'dan yeni nesil MacBook Air'in üretimi için siparişi aldığı belirtiliyor. 13.3-inç büyüklüğünde olan mevcut modelden farklı olarak yeni modelin 11.6-inç ekrana sahip olacağı ve üretimin yıl sonuna doğru başlayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Mevcut model gibi ultra-ince tasarıma sahip olması beklenen yeni nesil MacBook Air, Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ultra-düşük güç tüketimli Core iX işlemcilerinden birini kullanabilir. Pil ömrü açısından sınıfının en iddialı temsilcilerinden biri olması muhtemel görünen yeni modelin 2011 başında lanse edilmesi bekleniyor.