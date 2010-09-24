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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Quanta 11.6-inç boyutundaki yeni nesil MacBook Air'in üretimini üstlenebilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,4b
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6
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük sözleşmeli dizüstü bilgisayar üreticilerinden Quanta'nın, Apple'dan yeni nesil MacBook Air'in üretimi için siparişi aldığı belirtiliyor. 13.3-inç büyüklüğünde olan mevcut modelden farklı olarak yeni modelin 11.6-inç ekrana sahip olacağı ve üretimin yıl sonuna doğru başlayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Mevcut model gibi ultra-ince tasarıma sahip olması beklenen yeni nesil MacBook Air, Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ultra-düşük güç tüketimli Core iX işlemcilerinden birini kullanabilir. Pil ömrü açısından sınıfının en iddialı temsilcilerinden biri olması muhtemel görünen yeni modelin 2011 başında lanse edilmesi bekleniyor.


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Batuist 9 yıl
bu da appleın netbooku olsa gerek...
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losthell 9 yıl
Macbook pro almadan önce bu cihazda karar kılmıştım tek keklimeyle mükemmel bir laptop fakat son anda satan elemanın maksimum ram miktarının 2gb olduğunu belirtmesiyle son anda vazgeçtim yoksa c2d+ssd+4 yada 8gb ram ile mükemmel bir cihaz olabilirdi umarım bu modelde ram miktarını direk 8'e çıkartılar. Ekran boyutunun düşmeside çok daha iyi olmuş.
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Aryxt 9 yıl
güzel makine paramız olsada alsabilsek keşke, ögrenciyiz ne kadar üst düzey bişe lazım olmasada insanın gözü kalıyo.
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OverClocK1ng 9 yıl
Ya bu olay gerçekten çok iyi. Elimde Teknosa'nın son kataloğu var. İçinde Toshiba 13.3" Ekranlı Notebook var. Tamam fiyatı pahalı ama Core i5-450M 2.4GHz Turbo Modda 2.66GHz çalışan yani baya iyi bir işlemci olmasına rağmen, üstelik de ekranı 13.3" yani 10.1" Atomlardan %30 daha büyük ekran olmasına rağmen altında ağırlık SADECE 1.3KG yazıyor. Gerçekten süper bir şey. Hem rahat taşıyacaksın, hem Atomlar gibi ekranı minnacık değil daha rahat görünecek hem de hız olarak çok iyi olacak. Bence maddi açıdan sıkıntı yoksa kesinlikle çok iyi bir tercih. Ne yapacaksın 3 kiloluk makineleri. 15.6" ekran için çok gereksiz. Jay Jay'in yukarıda dediği gibi taşınabilirlik çok iy. Bir de ekran kartı da olsa çok manyak olurdu.
Quanta da zaten iyi. Bende LG X130 Netbook var. Çok memnunum. CPU-Z den bakınca Quanta Computer'e üretmiş LG. Ama cihazı beğeniyorum. Bunun X140 ı var. O çok daha güzel Klavyesi falan ciklet tuşlu. Büyük ihtimalle o da Quanta üretimidir.
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Canka1 9 yıl
Bekleyelim gorelim
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jay jay justified 9 yıl
Core i3 330UM + HD 5400 serisi bir kartla, taşınabilirliğin dibine vurur diye tahmin ediyorum. Ya da Intel HD Graphics ile başbaşa bırakabilir kullanıcıları. 11,6 inç yapacaksan, tam yap Apple. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak.
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