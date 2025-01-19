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    Gelecek nesil MacBook Air, OLED ekrana sahip olmayabilir

    Gelecek nesil MacBook Air'de OLED ekran bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir. Apple'ın 2027'de piyasaya süreceği yeni MacBook Air modelinde daha gelişmiş bir LCD ekran kullanacağı iddia ediliyor.
    Gelecek nesil MacBook Air, OLED ekrana sahip olmayabilir Tam Boyutta Gör
    Gelecek nesil MacBook Air'de OLED ekran bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir. Güney Koreli The Elec'in bir raporuna göre, Apple 2027'de piyasaya süreceği yeni MacBook Air modelinde oksit ince film transistörlü (TFT) LCD ekran kullanacak. Peki oksit TFT LCD ne anlama geliyor?

    TFT, ekranda kullanılan transistör türünü, oksit ise bu transistörlerde kullanılan malzemeyi ifade ediyor. Şu anda MacBook Air'larda kullanılan amorf silikon (a-Si) TFT LCD ile karşılaştırıldığında, oksit TFT daha hızlı elektron hareketliliği sunuyor. Bu da, daha akıcı görseller ve daha iyi performans demek.

    Apple, 2022'de piyasaya sürülen üst düzey MacBook Pro modellerinde oksit TFT LCD ekrana geçiş yapmıştı. Şimdi de daha uygun fiyatlı MacBook Air modeline getirmeyi planlıyor. Raporda, Apple'ın başlangıçta 2027 civarında bir OLED MacBook Air piyasaya sürmeyi planladığı ancak geliştirme sürecinin uzaması nedeniyle LCD'ye yöneldiği belirtiliyor.

    OLED'in yüksek maliyeti nedeniyle LCD'ye yönelindi

    OLED ekranlar, LCD'lere kıyasla daha canlı renklere ve derin siyahlarla beraber daha yüksek kontrast değerlerine sahipler. Ancak, yakın zamanda piyasaya sürülen OLED iPad Pro'nun satışlarının yavaşlaması nedeniyle Apple'ın OLED MacBook planlarını ertelediği bildiriliyor. Şirketin, OLED panellerin maliyeti nedeniyle uygun fiyatlı MacBook Air modelinin fiyatını düşük tutmak için böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

    Yani, oksit TFT LCD, Apple OLED teknolojisini geliştirip üretim maliyetlerini düşürene kadar açığı kapatmak için geçici bir önlem gibi görünüyor. Elec, OLED ekranlı MacBook Air'leri 2029'a kadar göremeyeceğimizi söylüyor.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 21 saat önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 2 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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