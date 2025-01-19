Gelecek nesil MacBook Air, OLED ekrana sahip olmayabilir

TFT, ekranda kullanılan transistör türünü, oksit ise bu transistörlerde kullanılan malzemeyi ifade ediyor. Şu anda MacBook Air'larda kullanılan amorf silikon (a-Si) TFT LCD ile karşılaştırıldığında, oksit TFT daha hızlı elektron hareketliliği sunuyor. Bu da, daha akıcı görseller ve daha iyi performans demek.
Apple, 2022'de piyasaya sürülen üst düzey MacBook Pro modellerinde oksit TFT LCD ekrana geçiş yapmıştı. Şimdi de daha uygun fiyatlı MacBook Air modeline getirmeyi planlıyor. Raporda, Apple'ın başlangıçta 2027 civarında bir OLED MacBook Air piyasaya sürmeyi planladığı ancak geliştirme sürecinin uzaması nedeniyle LCD'ye yöneldiği belirtiliyor.
OLED'in yüksek maliyeti nedeniyle LCD'ye yönelindi
OLED ekranlar, LCD'lere kıyasla daha canlı renklere ve derin siyahlarla beraber daha yüksek kontrast değerlerine sahipler. Ancak, yakın zamanda piyasaya sürülen OLED iPad Pro'nun satışlarının yavaşlaması nedeniyle Apple'ın OLED MacBook planlarını ertelediği bildiriliyor. Şirketin, OLED panellerin maliyeti nedeniyle uygun fiyatlı MacBook Air modelinin fiyatını düşük tutmak için böyle bir karar aldığı belirtiliyor.
Yani, oksit TFT LCD, Apple OLED teknolojisini geliştirip üretim maliyetlerini düşürene kadar açığı kapatmak için geçici bir önlem gibi görünüyor. Elec, OLED ekranlı MacBook Air'leri 2029'a kadar göremeyeceğimizi söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.