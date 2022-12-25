Tüm yapay zeka sohbet robotlarıyla konuşabileceğiniz uygulama yayınlandı

Tüm yapay zeka sohbet robotları burada
Poe (Platform for Open Exploration) adlı uygulama, insanların sorularına anında yanıtlar veren, ChatGPT ve diğer yapay zeka sohbet robotlarıyla konuşmalarını sağlayan bir uygulama.
Poe, şu anda yalnızca iOS için indirilebiliyor ve geliştiricinin açıklamasına göre beta süreci tamamlanana dek davetiye yoluyla kayıt olunabilecek. Kullanıcılardan gelecek geri bildirimlerle geliştirilecek uygulamanın beta aşaması sonlandığında tüm platformlar için kullanılabilir olacağı belirtildi.
Farklı öneriler sunuyor
Poe, kullanıcılara yazılı yanıt veren çeşitli yapay zeka (AI) modellerine erişim sunuyor. Poe, anlık mesajlaşma uygulaması gibi ancak yapay zeka modelleri için tasarlanmış; kullanıcıların onlarla ayrı ayrı konuşmasını sağlıyor. Sohbet kullanıcı arayüzünde, “yazmaya yardım”, “yemek pişirme”, “problem çözme” gibi konuşma konuları ve kullanım durumları için farklı bir dizi öneri sunuyor.
Güvenlik nasıl sağlanıyor?
ChatGPT de dahil yapay zeka sohbet robotlarının kötü amaçlı kod bir yana, önyargılı, ırkçı ve başka türlü toksik içerik üretebileceği bilinen bir gerçek. Quora, içeriği denetlemesi ve filtrelemesi için model sağlayıcılara güveniyor. Öte yandan Poe, Quora’nın bir parçası değil ve gelecekte de olmayacak yönünde bir açıklama yapıldı.Kaynakça https://www.reviewgeek.com/140241/quoras-new-app-answers-your-questions-using-ai/ https://techcrunch.com/2022/12/21/quora-launches-poe-a-way-to-talk-to-ai-chatbots-like-chatgpt/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d