Google, panik butonuna bastı: ChatGPT, büyük tehdit!

Tam Boyutta Gör Bazı sektörleri bitirecek kadar etkili yapay zeka sistemi ChatGPT, Google’ın odağında. Şirket, OpenAI’nin sohbet robotuna karşı sert önlemler almaya başladı.

ChatGPT, OpenAI'a 2 yıl içerisinde 1 milyar dolar kazandırabilir 1 hf. önce eklendi

Google CEO'su: Mevcut projeleri bırakın

ChatGPT ve Dall-E gibi yapay zeka araçlarının popülaritesinde artış büyük teknoloji şirketlerini harekete geçirdi. Google yöneticileri, arama bölümü için ChatGPT’yi büyük bir tehdit olarak görüyor. Durum o kadar kritik görünüyor ki, yönetim sözde kırmızı kod ilan etti. Hatta şirketin CEO’su, çalışanlarının mevcut projeleri bırakıp yapay zeka ürünleri geliştirmeye odaklanmaları talimatını verdi.

Google: Bu sistemler, arama reklamı iş modelimize zarar verebilir

ChatGPT, basit bir kullanıcı isteminden bilgi sağlama yeteneğiyle Google’ın da dikkatini çekti. Hâlâ geliştirilme aşamasında olan sohbet botu, bir bağlantı listesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yanıtlar veriyor ve öneriler sunuyor. Öte yandan Google’ın halihazırda ChatGPT ile rekabet edebilecek LaMDA adında bir sohbet robotu var ancak şirket, botun arama reklamı iş modeline zarar verebileceğini düşünüyor. Daha açık konuşmak gerekirse, bot, tam da kullanıcının istediği yanıtı vereceğinden reklam linklerine tıklama oranı düşecek.

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