QWERTY klavyeli Samsung B3210, IFA 2009 etkinliğinde yüzünü gösterdi

Bugün, Samsung'un Giorgio Armani firmasıyla işbirliği içinde ürettiği SCH-W820 / SPH-W8200'ün kameralara yakalanmasının hemen ardından QWERTY klavyeli B3210, Berlin'de düzenlenen IFA 2009 etkinliğinde görüntülendi.

Sahip olduğu renk kombinasyonuyla ilk bakışta Samsung Corby'yi andıran cep telefonuyla sık sık mesajlaşan ve Facebook gibi sosyal iletişim ağlarıyla ilgilenen genç kitlenin hedef alındığı belirtiliyor. Ayrıca telefonun bilinen özellikleri arasında 3.5 mm jak girişi, FM radyo, 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Corby'nin aksine dokunmatik ekranlı olmayan telefonun piyasaya sürülme tarihi, fiyatı henüz netlik kazanmadı.