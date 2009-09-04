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QWERTY klavyeli Samsung B3210, IFA 2009 etkinliğinde yüzünü gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Bugün, Samsung'un Giorgio Armani firmasıyla işbirliği içinde ürettiği SCH-W820 / SPH-W8200'ün kameralara yakalanmasının hemen ardından QWERTY klavyeli B3210, Berlin'de düzenlenen IFA 2009 etkinliğinde görüntülendi.

Sahip olduğu renk kombinasyonuyla ilk bakışta Samsung Corby'yi andıran cep telefonuyla sık sık mesajlaşan ve Facebook gibi sosyal iletişim ağlarıyla ilgilenen genç kitlenin hedef alındığı belirtiliyor. Ayrıca telefonun bilinen özellikleri arasında 3.5 mm jak girişi, FM radyo, 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Corby'nin aksine dokunmatik ekranlı olmayan telefonun piyasaya sürülme tarihi, fiyatı henüz netlik kazanmadı.


http://www.unwiredview.com/2009/09/04/ifa09-corby-like-samsung-b3210-qwerty-phone-hands-on/ Yorum Yaz
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BLACKPONTIAC 9 yıl
ORJİNALDEN ALINTI
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laerrof 10 yıl
samsung elemanları toplanıp meydan dayağı atsalar hatta güney korenin türkiyeye savaş açacağını bilsem yine almam bu telefonu çinliler bile bu kadar basit tasrımla telefon üretemez ya çinliler bile gülüyorlardır bu telefona eminim olmadı samsung olmadı yakışmadı sana bu telefon



herkese iyi çalışmalar...
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darel-x 10 yıl

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sertacaygun 10 yıl
Nokia'ya benzemiş. Tam tarzım aslında bu telefonlar.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
bune ya 5 para etmez
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cssbaycelebi 9 yıl

IhtiyarDelikanli

bune ya 5 para etmez

samsungtan beklenmeyecek kadar kötü bir tasarım.
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