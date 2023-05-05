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    Radeon RX 5600 XT 6GB, 12GB VRAM'le modifiye edildi: İşte sonuçlar

    Geçtiğimiz günlerde RTX 3060 8 GB modelini 12GB VRAM güncelleyen Paulo Gomes'in yeni konuğu Radeon RX 5600 XT 6GB oldu. Peki Radeon RX 5600 XT, 12GB VRAM'le neler sunuyor? İşte sonuçlar
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    Radeon RX 5600 XT 6GB, 12GB VRAM'le modifiye edildi! Tam Boyutta Gör
    Günümüzde düşük VRAM'e sahip ekran kartlarının daha yüksek bellekler ile modifiye edildiğine tanık olmaya başladık. Hatırlayacağınız üzere RTX 3060 6GB modelinin başarılı bir şekilde 12GB VRAM ile yenilendiğinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de YouTuber ve grafik kartı modlayıcısı Paulo Gomes'in yeni konuğu 2020 yılında tanıtılan Radeon RX 5600 XT 6GB oldu.

    Radeon RX 5600 XT 6GB, 12GB VRAM'le modifiye edildi

    Hatırlayacak olursak 2020 yılında 279 dolar fiyat etiketiyle tanıtılan AMD Radeon RX 5600 XT, 7nm işlem düğümü, 2304 stream processor (akış işlemcisi), 36 CU (işlem birimi), 6GB GDDR6 bellek ve 1560 Mhz saat hızı ile karşımıza çıktı. Paylaşılan videoya baktığımızda ise, bellek yükseltmesi için Power Color Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB modelinin tercih edildiğini görüyoruz.

    Bununla birlikte kartın PCB'sinde yer alan bellek modüllerini, 16Gbps 12GB bellekler ile değiştiren modder, BIOS üzerinde yapılan birkaç değişiklikten sonra kartı tamamen kullanılabilir hale getirmeyi başarıyor. Ancak bu sürecin, RTX 3060 12GB moduna kıyasla daha karmaşık olduğunu belirtelim. Nitekim Radeon RX 5600 XT'nin 12 GB'lık bir varyantı mevcut değil.

    Radeon RX 5600 XT 6GB, 12GB VRAM'le modifiye edildi! Tam Boyutta Gör
    Sonuçlara gelirsek, 12GB GDDR6 bellekler ile modifiye edilen Radeon RX 5600 XT,  6GB'lık temel modele kıyasla Unigine Superposition testinde yüzde 116'lık bir performans artışı sağlıyor. Bu noktada temel sürüm 191, 12GB bellekli sürüm ise 412 puana sahip. Ancak bu tür modifikasyonların profesyoneller tarafından ve profesyonel ekipmanlarla yapılabileceğini unutmadan hatırlatalım
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 5 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 5 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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