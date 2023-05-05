Radeon RX 5600 XT 6GB, 12GB VRAM'le modifiye edildi: İşte sonuçlar

Radeon RX 5600 XT 6GB, 12GB VRAM'le modifiye edildi
Hatırlayacak olursak 2020 yılında 279 dolar fiyat etiketiyle tanıtılan AMD Radeon RX 5600 XT, 7nm işlem düğümü, 2304 stream processor (akış işlemcisi), 36 CU (işlem birimi), 6GB GDDR6 bellek ve 1560 Mhz saat hızı ile karşımıza çıktı. Paylaşılan videoya baktığımızda ise, bellek yükseltmesi için Power Color Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB modelinin tercih edildiğini görüyoruz.
Bununla birlikte kartın PCB'sinde yer alan bellek modüllerini, 16Gbps 12GB bellekler ile değiştiren modder, BIOS üzerinde yapılan birkaç değişiklikten sonra kartı tamamen kullanılabilir hale getirmeyi başarıyor. Ancak bu sürecin, RTX 3060 12GB moduna kıyasla daha karmaşık olduğunu belirtelim. Nitekim Radeon RX 5600 XT'nin 12 GB'lık bir varyantı mevcut değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah