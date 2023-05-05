Radeon RX 5600 XT 6GB, 12GB VRAM'le modifiye edildi: İşte sonuçlar

Tam Boyutta Gör Günümüzde düşük VRAM'e sahip ekran kartlarının daha yüksek bellekler ile modifiye edildiğine tanık olmaya başladık. Hatırlayacağınız üzere RTX 3060 6GB modelinin başarılı bir şekilde 12GB VRAM ile yenilendiğinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de YouTuber ve grafik kartı modlayıcısı Paulo Gomes'in yeni konuğu 2020 yılında tanıtılan Radeon RX 5600 XT 6GB oldu.

Radeon RX 5600 XT 6GB, 12GB VRAM'le modifiye edildi

Hatırlayacak olursak 2020 yılında 279 dolar fiyat etiketiyle tanıtılan AMD Radeon RX 5600 XT, 7nm işlem düğümü, 2304 stream processor (akış işlemcisi), 36 CU (işlem birimi), 6GB GDDR6 bellek ve 1560 Mhz saat hızı ile karşımıza çıktı. Paylaşılan videoya baktığımızda ise, bellek yükseltmesi için Power Color Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB modelinin tercih edildiğini görüyoruz.

Bununla birlikte kartın PCB'sinde yer alan bellek modüllerini, 16Gbps 12GB bellekler ile değiştiren modder, BIOS üzerinde yapılan birkaç değişiklikten sonra kartı tamamen kullanılabilir hale getirmeyi başarıyor. Ancak bu sürecin, RTX 3060 12GB moduna kıyasla daha karmaşık olduğunu belirtelim. Nitekim Radeon RX 5600 XT'nin 12 GB'lık bir varyantı mevcut değil.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara gelirsek, 12GB GDDR6 bellekler ile modifiye edilen Radeon RX 5600 XT, 6GB'lık temel modele kıyasla Unigine Superposition testinde yüzde 116'lık bir performans artışı sağlıyor. Bu noktada temel sürüm 191, 12GB bellekli sürüm ise 412 puana sahip. Ancak bu tür modifikasyonların profesyoneller tarafından ve profesyonel ekipmanlarla yapılabileceğini unutmadan hatırlatalım

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Radeon RX 5600 XT 6GB, 12GB VRAM'le modifiye edildi!