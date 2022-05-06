Radeon RX 6950 XT skorları GeForce RTX 3090 Ti ekran kartından daha iyi

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AMD’nin RDNA 2 mimarisini elden geçirerek yeniden piyasaya sunacağı Radeon RX 6x50 XT ekran kartları şimdiden uçuk fiyatlarla ön siparişlere başladı. Benchmark testlerinde ise rakiplerinden daha önde görünüyor.

Radeon RX 6950 XT performansı nasıl?

7nm sürecinde Navi 2x birimlerini elden geçiren AMD, yeni sürücü güncellemeleri ve artan bellek hızları ile performans çıtasını da yükseltiyor. Enerji tüketiminde yüzde 10 civarındaki artış bunun en büyük göstergesi.

Radeon RX 6x50 XT ekran kartlarının muhtemel özellikleri şu şekilde:

Radeon RX 6950 XT : 5120 akış işlemcisi, 2100MHz oyun frekansı, 128MB Infinity Cache, 16GB GDDR6 bellek, 256-bit veri yolu, 18Gbps hız, 576GB/s bant genişliği, 335W, 1099$.

: 5120 akış işlemcisi, 2100MHz oyun frekansı, 128MB Infinity Cache, 16GB GDDR6 bellek, 256-bit veri yolu, 18Gbps hız, 576GB/s bant genişliği, 335W, 1099$. Radeon RX 6750 XT : 2560 akış işlemcisi, 2495,MHz oyun frekansı, 96MB Infinity Cache, 12GB GDDR6 bellek, 192-bit veri yolu, 18Gbps hız, 432GB/s bant genişliği, 250W, 549$.

: 2560 akış işlemcisi, 2495,MHz oyun frekansı, 96MB Infinity Cache, 12GB GDDR6 bellek, 192-bit veri yolu, 18Gbps hız, 432GB/s bant genişliği, 250W, 549$. Radeon RX 6650 XT: 2048 akış işlemcisi, 2410MHz oyun frekansı, 32MB Infinity Cache, 8GB GDDR6 bellek, 128-bit veri yolu, 17.5Gbps hız, 280GB/s bant genişliği, 160W, 399$.

AMD rekorlara doymuyor 18 sa. önce eklendi

3D Mark TimeSpy ve 3D Mark Fire Strike testlerine sokulan ekran kartlarının rakiplerini geride bıraktığı gözlerden kaçmıyor. Bununla birlikte RT çekirdeklerinin öne çıktığı testlerde haliyle oldukça geriye düşüyor. Yine önceki nesil Radeon kartlarına göre yüzde 15-20 arasında iyileştirmeler olduğu belirtiliyor. Testler Ryzen 7 5800X3D işlemcisi ve DDR4-3600 bellek ile yapılırken henüz kullanıma sunulmamış 22.10-220411n sürücüleri kullanılmış.



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