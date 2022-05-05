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    AMD gelirleri tarihi bir rekor kırdı

    Yeni yıla büyük bir yükseliş ile başlayan AMD, konsol satışları ve sunucu tarafındaki yüksek talep sayesinde rekor bir gelir elde etti. Yükseliş bu yıl devam edecek. 
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    AMD
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    Özellikle pandemi döneminde başlayan yoğun talebi iyi yöneten AMD rekorlar kırmaya devam ediyor. Firma tarihinin en yüksek geliri ve operasyon kârı yılın ilk çeyreğinde elde edildi. Bu yıl oldukça sıcak geçeceğe benziyor. 

    AMD tarihi bir rekor kırdı

    Firma tarafından yapılan açıklamaya göre yılın ilk çeyreğinde elde edilen gelir 5.9 milyar dolara ulaştı. Yıl bazında yüzde 71 artış kaydedildi. Xilinx iştiraki bu dönemde 559 milyon dolar ile gelirlere katkı yaptı. Operasyon kârı ise 2.8 milyar dolar ile yıl bazında yüzde 33 büyüdü. Net kâr 786 milyon dolar ile yine yüzde 42 büyüme yaşadı. 

    Bilgisayar bölümü 2.8 milyar dolar ile yüzde 33 büyürken Sunucu ve Yarı Özel Tasarım bölümü 2.5 milyar dolar ile yüzde 88 büyüdü. Özellikle EPYC işlemciler ve konsol satışları bu dönemde yüzleri güldürdü. Bu dönemde çeşitli satın alma bedelleri nedeniyle 886 milyon dolarlık zarar oluştu ancak genel tabloyu eksiye indiremedi. 

    Mevcut çeyrekte AMD bir rekor daha kırmayı hedefliyor. Toplam gelirin 6.5 milyar dolar seviyesine çıkması beklenirken Xilinx ve Pensanto satın alımlarının ödemeleri olduğu için faaliyet kârının bir miktar düşebileceği ön görülüyor. 
     

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