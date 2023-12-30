Radeon RX 7600 XT 16 GB geliyor: RTX 4060'ın yeni rakibi

Radeon RX 7600 XT 16 GB geliyor
Kaçıranlar için şuanda 6 kartın olduğu Radeon RX 7000 serisine Radeon RX 7800, RX 7700 ve RX 7600 XT olmak üzere üç modelin eklenmesi planlanıyor. Bunlar arasından RX 7600 XT ise, sürpriz bir yükseltme ile tanıtılabilir. Öyle ki Gigabyte'ın Avrasya Ekonomi Komisyonu'na (EEC) yaptığı başvuruda, 16GB belleğe sahip iki yeni RX 7600 XT modeli keşfedildi.
Bu noktada Navi 32 GPU tercih edildiği takdirde, iki kat daha geniş bellek veri yolu (256 bit) ve tam 16 PCIe arayüzü görebiliriz. Dolayısıyla daha yüksek bellek bant genişliği sunulmuş olacak.
Radeon RX 7600 XT'nin Ocak ayının sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Bu da 24 Ocak'ta çıkacağı söylenen RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4080 SUPER modelleri ile yakın bir zamana işaret ediyor. Dolayısıyla AMD'den sürpriz bir fiyatlandırma ile karşılaşabiliriz. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.