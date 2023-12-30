Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Radeon RX 7600 XT 16 GB geliyor: RTX 4060'ın yeni rakibi

    Bir süredir sızıntılarla gündemde Radeon RX 7600 XT, yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bütçe ekran kartı, rakibi RTX 4060 serisine kıyasla 16GB bellekle tanıtılabilir. İşte detaylar...
    Radeon RX 7600 XT 16 GB geliyor! RTX 4060'ın yeni rakibi Tam Boyutta Gör
    GPU ve CPU pazarının önde gelen isimlerinden AMD, Radeon RX 7000 yelpazesini güncellemeye hazırlanıyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Radeon RX 7600 XT özelinde sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Bütçe ekran kartı, temel modele kıyasla 16GB bellek kapasitesi sunabilir.​

    Radeon RX 7600 XT 16 GB geliyor

    Kaçıranlar için şuanda 6 kartın olduğu Radeon RX 7000 serisine Radeon RX 7800, RX 7700 ve RX 7600 XT olmak üzere üç modelin eklenmesi planlanıyor. Bunlar arasından RX 7600 XT ise, sürpriz bir yükseltme ile tanıtılabilir. Öyle ki Gigabyte'ın Avrasya Ekonomi Komisyonu'na (EEC) yaptığı başvuruda, 16GB belleğe sahip iki yeni RX 7600 XT modeli keşfedildi.

    Radeon RX 7600 XT 16 GB geliyor! RTX 4060'ın yeni rakibi Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi halihazırda mevcut olan RX 7600, 128 bit bellek veri yolu ve 8GB GDDR6 bellekler ile tanıtılmıştı. XT sürümü ise, doğrudan RTX 4060 16GB'a rakip olacak gibi görünüyor. Ayrıca RTX 4060 16GB özelinde 128 bit bellek veri yolu ve 8 PCIe hattı gibi sınırlamalar yaşandığını belirtelim. RX 7600 XT ise muhtemel olarak bunları pas geçecek.

    Bu noktada Navi 32 GPU tercih edildiği takdirde, iki kat daha geniş bellek veri yolu (256 bit) ve tam 16 PCIe arayüzü görebiliriz. Dolayısıyla daha yüksek bellek bant genişliği sunulmuş olacak.

    Radeon RX 7600 XT'nin Ocak ayının sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Bu da 24 Ocak'ta çıkacağı söylenen RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4080 SUPER modelleri ile yakın bir zamana işaret ediyor. Dolayısıyla AMD'den sürpriz bir fiyatlandırma ile karşılaşabiliriz. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Rindaman 3 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    indi bindi ne demek istersen zorla istersen gönüllü snapchat snap puanı sıfırlama tv box sınırlı bağlantı sorunu açık lise dezavantajları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Casper Via X30 Plus
    Casper Via X30 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Asus X515EA-EJ3575
    Asus X515EA-EJ3575
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız