Tam Boyutta Gör GPU ve CPU pazarının önde gelen isimlerinden AMD, Radeon RX 7000 yelpazesini güncellemeye hazırlanıyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Radeon RX 7600 XT özelinde sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Bütçe ekran kartı, temel modele kıyasla 16GB bellek kapasitesi sunabilir.​

Radeon RX 7600 XT 16 GB geliyor

Kaçıranlar için şuanda 6 kartın olduğu Radeon RX 7000 serisine Radeon RX 7800, RX 7700 ve RX 7600 XT olmak üzere üç modelin eklenmesi planlanıyor. Bunlar arasından RX 7600 XT ise, sürpriz bir yükseltme ile tanıtılabilir. Öyle ki Gigabyte'ın Avrasya Ekonomi Komisyonu'na (EEC) yaptığı başvuruda, 16GB belleğe sahip iki yeni RX 7600 XT modeli keşfedildi.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi halihazırda mevcut olan RX 7600, 128 bit bellek veri yolu ve 8GB GDDR6 bellekler ile tanıtılmıştı. XT sürümü ise, doğrudan RTX 4060 16GB'a rakip olacak gibi görünüyor. Ayrıca RTX 4060 16GB özelinde 128 bit bellek veri yolu ve 8 PCIe hattı gibi sınırlamalar yaşandığını belirtelim. RX 7600 XT ise muhtemel olarak bunları pas geçecek.

Bu noktada Navi 32 GPU tercih edildiği takdirde, iki kat daha geniş bellek veri yolu (256 bit) ve tam 16 PCIe arayüzü görebiliriz. Dolayısıyla daha yüksek bellek bant genişliği sunulmuş olacak.

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Radeon RX 7600 XT'nin Ocak ayının sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Bu da 24 Ocak'ta çıkacağı söylenen RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4080 SUPER modelleri ile yakın bir zamana işaret ediyor. Dolayısıyla AMD'den sürpriz bir fiyatlandırma ile karşılaşabiliriz. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Radeon RX 7600 XT 16 GB geliyor! RTX 4060'ın yeni rakibi