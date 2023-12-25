AMD FSR 3, mod sayesinde FSR 2 destekli her oyuna geliyor: Nvidia kartlarda da çalışıyor

FSR 2 oyunlarına FSR 3 getiren mod
Şimdi ise yeni bir modun sızdırılması gündemde. Bu yeni mod sayesinde FSR 2 oyunlarını FSR 3'ü destekleyen oyunlara dönüştürebilmek mümkün. Sızdırılan belgelerde LukeFZ, modun Windows ve Linux işletim sistemlerinde hem uyumlu hem de uyumlu olmayan oyunlarda nasıl çalıştırılacağına dair uzun bir kılavuz sunuyor. Bu kılavuza ve mod'a kaynak kısmından ulaşabilirsiniz. Bu arada tıpkı DLSS’den FSR 3’e modunda olduğu gibi FSR 2'den FSR 3'e modu da hem AMD hem de Nvidia kartlarda kare üretimini mümkün kılıyor.Kaynakça https://wccftech.com/enable-fsr-3-frame-generation-in-any-fsr-2-game-mod-nvidia-amd-gpus/ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bGDjgkRahwNvD2XtqiHdZBRc6VB52UKsr1Qn1TmvSHo/edit#gid=0 https://we.tl/t-qh9g64Msrk Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.