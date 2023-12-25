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    AMD FSR 3, mod sayesinde FSR 2 destekli her oyuna geliyor: Nvidia kartlarda da çalışıyor

    Sızdırılan yeni bir mod herhangi bir FSR 2 oyununda AMD’nin FSR 3 Frame Generation teknolojisinin etkinleştirilmesine izin veriyor. Ek olarak hem AMD hem de Nvidia kartlarda çalışıyor.
    AMD FSR 3, mod sayesinde FSR 2 destekli her oyuna geliyor Tam Boyutta Gör
    AMD FSR 3 Frame Generation teknolojisi, sızdırılan bir modla artık tüm FSR 2 oyunlarında etkinleştirilebiliyor ve Nvidia hem de AMD ekran kartlarında destekleniyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir mod ile de FSR 3, DLSS 3 destekli tüm oyunlara getirilmişti. Görünüşe göre AMD’nin FSR 3’ü açık kaynaklı yapması oyunculara fayda sağlıyor.

    FSR 2 oyunlarına FSR 3 getiren mod

    AMD FSR 3, mod sayesinde FSR 2 destekli her oyuna geliyor Tam Boyutta Gör
    FSR 3 resmi olarak ilk olarak Forspoke ve Immortals of Aveum gibi oyunlara getirilmişti ancak yeşil takımda olduğu kadar hızlı bir yayılma görmemiştik. Öte yandan AMD’nin teknolojiyi açık kaynak haline getirmesi sonrasında çeşitli ücretsiz modlar ortaya çıktı. Hatta geçtiğimiz hafta FSR 3’ü DLSS 3 destekli oyunlara getiren bir mod da gördük.

    Şimdi ise yeni bir modun sızdırılması gündemde. Bu yeni mod sayesinde FSR 2 oyunlarını FSR 3'ü destekleyen oyunlara dönüştürebilmek mümkün. Sızdırılan belgelerde LukeFZ, modun Windows ve Linux işletim sistemlerinde hem uyumlu hem de uyumlu olmayan oyunlarda nasıl çalıştırılacağına dair uzun bir kılavuz sunuyor. Bu kılavuza ve mod'a kaynak kısmından ulaşabilirsiniz. Bu arada tıpkı DLSS’den FSR 3’e modunda olduğu gibi FSR 2'den FSR 3'e modu da hem AMD hem de Nvidia kartlarda kare üretimini mümkün kılıyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/enable-fsr-3-frame-generation-in-any-fsr-2-game-mod-nvidia-amd-gpus/ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bGDjgkRahwNvD2XtqiHdZBRc6VB52UKsr1Qn1TmvSHo/edit#gid=0 https://we.tl/t-qh9g64Msrk
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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