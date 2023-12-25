AMD FSR 3, mod sayesinde FSR 2 destekli her oyuna geliyor: Nvidia kartlarda da çalışıyor

Tam Boyutta Gör AMD FSR 3 Frame Generation teknolojisi, sızdırılan bir modla artık tüm FSR 2 oyunlarında etkinleştirilebiliyor ve Nvidia hem de AMD ekran kartlarında destekleniyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir mod ile de FSR 3, DLSS 3 destekli tüm oyunlara getirilmişti. Görünüşe göre AMD’nin FSR 3’ü açık kaynaklı yapması oyunculara fayda sağlıyor.

FSR 2 oyunlarına FSR 3 getiren mod

Tam Boyutta Gör FSR 3 resmi olarak ilk olarak Forspoke ve Immortals of Aveum gibi oyunlara getirilmişti ancak yeşil takımda olduğu kadar hızlı bir yayılma görmemiştik. Öte yandan AMD’nin teknolojiyi açık kaynak haline getirmesi sonrasında çeşitli ücretsiz modlar ortaya çıktı. Hatta geçtiğimiz hafta FSR 3’ü DLSS 3 destekli oyunlara getiren bir mod da gördük.

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Şimdi ise yeni bir modun sızdırılması gündemde. Bu yeni mod sayesinde FSR 2 oyunlarını FSR 3'ü destekleyen oyunlara dönüştürebilmek mümkün. Sızdırılan belgelerde LukeFZ, modun Windows ve Linux işletim sistemlerinde hem uyumlu hem de uyumlu olmayan oyunlarda nasıl çalıştırılacağına dair uzun bir kılavuz sunuyor. Bu kılavuza ve mod'a kaynak kısmından ulaşabilirsiniz. Bu arada tıpkı DLSS’den FSR 3’e modunda olduğu gibi FSR 2'den FSR 3'e modu da hem AMD hem de Nvidia kartlarda kare üretimini mümkün kılıyor.

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AMD FSR 3, mod sayesinde FSR 2 destekli her oyuna geliyor