Çip krizinin yeni kurbanı ev elektroniği oldu

Geçtiğimiz Aralık'tan bu yana süregelen küresel çip krizi, ABD merkezli elektronik eşya üreticisi Whirlpool Corp.'a göre şimdi de talepleri karşılama konusunda ev elektroniği üreticilerini de zora sokuyor.

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Çip krizi hemen hemen her sektöre yayılıyor

Dünyanın en büyük beyaz eşya firmalarından biri olan Whirlpool'un başkanı Jason Ai, firmanın Mart ayında çip tedariklerinde yaşanan sıkıntıdan dolayı teslimatlarının yaklaşık %10 gerisinde kaldığını söyledi. Bu oran bazı bölgelerde %25'e kadar çıkıyor.

Ai mevcut durumu 'mükemmel fırtına' olarak nitelendirirken şirket, mikrodalgalar, buzdolapları ve çamaşır makinelerini içeren ürün yelpazesinin yarısından fazlasına güç sağlayan basit işlemciler olan yeterli mikrodenetleyicileri güvence altına almak için mücadele ediyor.

Whirpool haricinde yine bazı ev elektroniği üreticileri, bazı üretim hatlarını yavaşlatmak zorunda kaldıklarını ve yeni ürünleri piyasaya sürmeyi birkaç ay geciktireceklerini belirttiler.

Aralık ayı sonlarında ciddi şekilde başlayan çip krizi, kısmen otomobil üreticilerinin talebi yanlış hesaplaması ve pandemi nedeniyle akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar satışlarının artması nedeniyle ortaya çıktı. Daha sonrasında bazı çip üretim fabrikalarında çıkan sorunlarla beraber bu durum daha da katlandı.

https://www.gizmochina.com/2021/03/30/chip-shortage-microwave-home-appliances-production/

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