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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çip krizinin yeni kurbanı ev elektroniği oldu

    Bir süredir otomotiv, akıllı telefon ve bilgisayar gibi sektörleri etkileyen küresel çip krizi bu kez de ev elektroniği üreticilerini zora sokuyor.
    31 Mart 2021, 22:00 (1 sa.)
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    Diğer Ev Elektroniği
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Çip krizinin yeni kurbanı ev elektroniği oldu

    Geçtiğimiz Aralık'tan bu yana süregelen küresel çip krizi, ABD merkezli elektronik eşya üreticisi Whirlpool Corp.'a göre şimdi de talepleri karşılama konusunda ev elektroniği üreticilerini de zora sokuyor.

    Ayrıca Bkz. "Boston Dynamics, depo otomasyonu için yeni robotunu tanıttı: Stretch"

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    Çip krizi hemen hemen her sektöre yayılıyor

    Dünyanın en büyük beyaz eşya firmalarından biri olan Whirlpool'un başkanı Jason Ai, firmanın Mart ayında çip tedariklerinde yaşanan sıkıntıdan dolayı teslimatlarının yaklaşık %10 gerisinde kaldığını söyledi. Bu oran bazı bölgelerde %25'e kadar çıkıyor.

    Ai mevcut durumu 'mükemmel fırtına' olarak nitelendirirken şirket, mikrodalgalar, buzdolapları ve çamaşır makinelerini içeren ürün yelpazesinin yarısından fazlasına güç sağlayan basit işlemciler olan yeterli mikrodenetleyicileri güvence altına almak için mücadele ediyor.

    Whirpool haricinde yine bazı ev elektroniği üreticileri, bazı üretim hatlarını yavaşlatmak zorunda kaldıklarını ve yeni ürünleri piyasaya sürmeyi birkaç ay geciktireceklerini belirttiler.

    Aralık ayı sonlarında ciddi şekilde başlayan çip krizi, kısmen otomobil üreticilerinin talebi yanlış hesaplaması ve pandemi nedeniyle akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar satışlarının artması nedeniyle ortaya çıktı. Daha sonrasında bazı çip üretim fabrikalarında çıkan sorunlarla beraber bu durum daha da katlandı.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/30/chip-shortage-microwave-home-appliances-production/
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    cocainbar 7 saat önce

    Insaatcilar almasin. Betona surte surte ebesinin agzina doner metre :D

    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    berbatine (Burak ) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    İnsan oğlu bu kadar aciz işte. Bu acizliği ile, yerin göğün yaradanına ortak koşuyor. Hadi evrim teoricileri, yapay zekacılar, koyun klonlayan laborant. Hepsi bir olsa değil aşı, çip üretemiyorlar, çip!
    Yanıtla +2
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sahibinden 9 yıllık no frost buzdolabı 10750tl

    Pazarlık yok ;)
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    CoreXXX (fatih tat) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Buzdolabında da akıllı teknoloji olmasada kullanırız.
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    mokoko_TR 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    zora giren bişey yok ,tüketim çılgınlıgı yavaşlasın biraz karbon salınımıda yavaşlasın
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çip krizi hemen hemen her sektöre yayılıyor


    En ufak aletler bile yonga bulunduruyor, teknolojinin karanlık dönemine giriyoruz. Sanırım bu noktadan sonra da yeni bir sistem çıkaracaklar, kura çekerek teknolojik alet satın alacağız bu gidişle.
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