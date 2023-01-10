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    Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa, ilk hafta hasılat rekorunu kırdı

    Hafta sonu gösterime giren Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa animasyon filmi 2023 yılının en iyi açılışını yaparken en iyi iyi açılış hasılatı elde eden animasyon filmi oldu.
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    Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa Tam Boyutta Gör
    Sinema tarihimizin en çok izlenen animasyon serisi olma başarısını gösteren Rafadan Tayfa’nın üçüncü filmi Galaktik Tayfa ilk hafta sonunu geride bırakırken yeni bir rekora da imza attı.

    Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa ne kadar izlendi?

    Elde edilen bilgilere göre Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa animasyon filmi ilk hafta sonu 439 bin 559 biletli seyirciye ulaştı ve 2023 yılının en iyi açılış yapan yapımı oldu. Ayrıca 27.65 milyon TL hasılat ile animasyon yapımları arasında en yüksek ilk hafta açılışına imza attı.

    Rafadan Tayfa Göbeklitepe yapımı ise ilk hafta sonu 586 bin 963 seyirci ve 10.3 milyon hasılat rakamına ulaşmıştı. Bu anlamda 2.5 kat bir artış var ancak bilet fiyatlarının da arttığını hesaba katmak gerek. Gösterim süresi sonunda Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa filmi 55 milyon TL’lik önceki rekoru geride bırakacaktır.

    Rafadan Tayfa ekibi bu kez uzaydan gelen esrarengiz misafir ZOBİ ile maceralara atılacak. İsmail Fidan’ın yapımcılığını üstlendiği animasyon filminde Levent Kol, Şirin Giobbi, Yağmur Sergen, Hakan Coşar gibi alıştığımız sesler yine yerini almış.

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    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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