Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Kasım ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

Kasım Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

Kasım ayında Stranger Things ve Landman gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Plaribus ve The Beast in Me gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Kasım ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

1️⃣ Stranger Things 5. Sezon

Tam Boyutta Gör Son yılların en sevilen dizilerinden olan Stranger Things, Kasım ayında 5. sezonuyla ekranlara geri dönecek. İki parça hâlinde yayınlanacak 5. sezon, aynı zamanda dizinin final sezonu da olacak.

Yayın Tarihi : 26 Kasım

: 26 Kasım Platform : Netflix

: Netflix Tür: Fantastik, Macera

Dördüncü sezonda korku saçan Vecna, 5. sezonun da asıl kötüsü olacak. Eleven ve dostları, Vecna'yı alt etmek için güçlerini birleştirecek. Yayınlanan bu ilk fragmanda da görüldüğü gibi yeni sezonda Hawkins sakinlerini zorlu bir savaş bekliyor. Dizinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler, 5. sezonu Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüşü'ne benzetiyor. Bir yandan Vecna'ya karşı verilen savaşın epik finalini izlerken, bir yandan da Kralın Dönüşü'nde olduğu gibi sevdiğimiz karakterlere veda edeceğiz.

2️⃣ Pluribus

Tam Boyutta Gör Pluribus, Breaking Bad ve Better Call Saul'in yaratıcısı olan Vince Gilligan'ın imzasını taşıdğı için yılın en heyecanla beklenen yapımları arasında yer alıyor. Dizinin başrolünde Better Call Saul'dan tanıdığımız Rhea Seehorn yer alıyor.

Yayın Tarihi : 7 Kasım

: 7 Kasım Platform : Apple TV+

: Apple TV+ Tür: Bilim-Kurgu, Gizem

Hikâyenin merkezinde ünlü bir yazar olan Carol Sturka yer alıyor. Yeni kitabının tanıtımı için çıktığı tur kapsamında Albuquerque, New Mexico'ya gelen Carol, burada tuhaf bir salgının ortasında kalıyor. Şehirde hızla yayılan bir virüs, herkesi bir anda mutlu ve hoşnut bireylere dönüştürürken, bir tek Carol "normal" kalıyor. Apple, paylaştığı kısa tanıtım yazısında Pluribus'u şöyle tanımlıyor: "Farklı türleri harmanlayan bu özgün dizide dünyanın en mutsuz insanı, dünyayı mutluluktan kurtarmak zorundadır."

3️⃣ Last Samurai Standing

Tam Boyutta Gör "Samuraylar dünyasında geçen bir Squid Game" olarak tanımlayabileceğimiz Last Samurai Standing, konusuyla merak uyandırıyor.

Yayın Tarihi : 13 Kasım

: 13 Kasım Platform : Netflix

: Netflix Tür: Samuray, Aksiyon, Drama

Shogo Imamura'nin daha önce manga formatına da uyarlanan Ikusagami romanlarından uyarlanan Last Samurai Standing, 19. yüzyılın sonlarında, Japonya'nın Meiji dönemine denk gelen periyotta geçiyor ve zor durumdaki ailesini kurtarmak için ölümcül bir turnuvaya katılan Shujiro Saga'nın hikâyesini anlatıyor. Shujiro Saga'nın 100 milyar yenlik dev ödülü kazanabilmesi için, bu ölümcül turnuvadaki diğer 291 savaşçıyı alt etmesi gerekiyor.

4️⃣ The Beast in Me

Tam Boyutta Gör The Beast in Me, Homeland dizisinin başrol oyuncusu Claire Danes ile The Americans dizisinin başrolü Matthew Rhys'ı bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi : 13 Kasım

: 13 Kasım Platform : Netflix

: Netflix Tür: Drama, Gizem, Gerilim

Dizi, oğlunun ölümünden sonra hayatı altüst olan yazar Aggie Wiggs’in yaşadığı küçük sahil kasabasında geçiyor. Bu trajik olaydan sonra yazmayı bırakan Aggie'nin uyuşuk yaşamı, yan eve gizemli bir adamın taşınmasıyla bir anda hareketleniyor. Yıllar önce karısının ortadan kaybolduğu olayda baş şüpheli olarak adı geçen Nile, Aggie için tehlikeli bir takıntıya dönüşüyor. Aggie, giderek artan bir takıntıyla komşusunun geçmişini araştırmaya başlayınca, kendisini tehlikeli bir kedi-fare oyununun içinde buluyor.

5️⃣ Landman 2. Sezon

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl ekrana gelen ilk sezonuyla beğeni kazanan Landman, Kasım ayında 2. sezonuyla geri dönüyor. Dizi, Yellowstone'un da yaratıcısı olan Taylor Sheridan'ın imzasını taşıyor.

Yayın Tarihi : 17 Kasım

: 17 Kasım Platform : Paramount+

: Paramount+ Tür: Drama

Petrol endüstrisi üzerinden Amerikan kapitalizminin sert yüzünü sahneye taşıyan Landman, Batı Teksas’taki M-Tex Oil şirketinde “landman” olarak çalışan ve petrol sondaj sahalarında arazi haklarını yöneten Tommy Norris’e odaklanıyor. Çocukluk arkadaşı ve patronu olan Monty Miller’ın ölümüyle birlikte şirketin başına geçen Tommy, yeni sezonda hem şirket yönetimiyle hem de kartelle karşı karşıya geliyor. Tabii bu sırada özel hayatındaki çalkantılarla da baş etmesi gerekiyor.

Mutlaka izlenmesi gereken en iyi drama dizileri 1 ay önce eklendi

6️⃣ Robin Hood

Tam Boyutta Gör Robin Hood efsanesi yeni bir diziyle yeniden ekranlara taşınıyor. MGM+ yapımı bu dizinin oyuncu kadrosunda Sean Bean (Game of Thrones) ve Connie Nielsen (Gladiator, Wonder Woman)gibi oyuncular da yer alıyor.

Yayın Tarihi : 2 Kasım

: 2 Kasım Platform : MGM+

: MGM+ Tür: Aksiyon, Drama, Tarihi

Baskı, yolsuzluk ve güç mücadeleleriyle boğuşan Nottingham’da yaşayan Robin Hood, kişisel kayıpların ardından sisteme karşı ayaklanıyor. Zamanla karizmatik bir lidere dönüşen Robin’in ormanda kurduğu küçük direniş grubunun büyüyüp halkın umuduna dönüşmesi, diyarı şekillendirecek bir mücadelenin fitilini ateşliyor. Dizi, Robin Hood efsanesini romantize etmek yerine daha sert, politik ve karakter odaklı bir tonla ele alıyor.

7️⃣ All Her Fault

Tam Boyutta Gör Succession ile yıldızı parlayan Sarah Snook'un başrolünü üstlendiği All Her Fault, All Her Fault, her ebeveynin korkulu rüyası olan bir senaryoyu alıp, sırlarla dolu bir bulmacaya dönüştürüyor.

Yayın Tarihi : 6 Kasım

: 6 Kasım Platform : Peacock

: Peacock Tür: Gizem, Gerilim

Oğlunu bir sınıf arkadaşının evine bıraktığını zanneden Marissa, çocuğunu almak için geri döndüğünde o evde tanımadığı bir aileyle karşılaşıyor. Oğlunun kaybolduğu gerçeğiyle baş etmek zorunda olan Marissa, bir yandan oğlunu bulmaya çalışırken, diğer yandan soruşturma sırasında gün yüzüne çıkan sırlarla yüzleşmek zorunda kalıyor.

8️⃣ The Death of Bunny Munro

Tam Boyutta Gör Bir İngiliz dizisi olan The Death of Bunny Munro, ünlü şarkıcı Nick Cave’ın aynı adlı romanından ekrana uyarlandı.

Yayın Tarihi : 20 Kasım

: 20 Kasım Platform : Sky+

: Sky+ Tür: Drama

Hikâye, karısının intiharının ardından dağılan ve yalnızlığını bastırmak için kadınların peşinde koşmaya başlayan Bunny Munro’ya odaklanıyor. Kapı kapı dolaşarak güzellik ürünleri satan Bunny, küçük oğluyla çıktığı yolculukta hem parçalanmış ailesinin izleriyle hem de bitmek bilmeyen arzularının yarattığı içsel çöküşle yüzleşiyor. Baba-oğul ilişkisi üzerinden ilerleyen hikâye, zamanla kara mizahın, suçluluk duygusunun ve kontrolsüz dürtülerin şekillendirdiği karanlık bir karakter incelemesine dönüşüyor.

9️⃣ Death by Lightning

Tam Boyutta Gör Dört bölümlük bir mini dizi olan Death by Lightning, ABD’nin 20. başkanı James A. Garfield’ın eski destekçisi Charles J. Guiteau tarafından öldürülmesini konuyor.

Yayın Tarihi : 6 Kasım

: 6 Kasım Platform : Netflix

: Netflix Tür: Tarihi, Drama

Garfield, reformist tavrı nedeniyle Washington’ın çıkar odaklarıyla mücadele etmek zorunda kalırken, Guiteau’nun Garfield desteği giderek bir saplantıya dönüşüyor. Garfield suikastı, dönemin siyasi atmosferini daha da karanlık bir hâle getiriyor. Dizi, politik entrikaların gölgesinde kalan bir liderin serüvenini; bürokrasi, güç, kuşku ve şiddet temalarıyla örülmüş bir anlatımla ekrana taşıyor.

🔟 Squid Game: The Challenge 2. sezon

Tam Boyutta Gör Netflix'in Squid Game yarışması, önümüzdeki ay 2. sezonuyla geri dönecek. Dünyanın dört bir yanından yeni yarışmacılar, büyük ödülün sahibi olmak için yarışacak.

Yayın Tarihi : 4 Kasım

: 4 Kasım Platform : Netflix

: Netflix Tür: Yarışma

2. sezonda 456 yeni yarışmacı bir araya geliyor ve 4.56 milyon dolar değerindeki ödülü kazanmak için sıra dışı ve acımasız oyunlara katılıyor. İkinci sezonda hem yeni oyunlar hem de katılımcılar arasında daha yoğun psikolojik mücadeleler yer alıyor.

