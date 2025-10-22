Giriş
    Pluribus'tan yeni fragman: Breaking Bad'in yaratıcısı, The X-Files günlerine geri dönüyor

    Breaking Bad ve Better Call Saul gibi efsaneleşmiş diziye imza atan Vince Gilligan, yeni dizisi Pluribus ile The X-Files günlerine geri dönüyor. Merak uyandıran diziden yeni bir fragman yayınlandı.

    Pluribus'tan yeni fragman: Breaking Bad'in yaratıcısı, The X-Files günlerine geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de Pluribus olacak. Tuhaf hikâyesiyle merak uyandıran dizi, Breaking Bad ve Better Call Saul gibi şahane dizilerin yaratıcısı olarak tanıdığımız Vince Gilligan'ın imzasını taşıyor. Ne var ki Gilligan, bu kez çok daha farklı sulara dalıyor. Pluribus'tan yayınlanan yeni fragman, dizinin Breaking Bad'den ziyade The X-Files'a yakın duracağını gösteriyor. Kariyerinin başında The X-Files'ta senarist olarak görev alan Gilligan, Pluribus'ta yine gizemli bir dünyaya dalıyor.

    Pluribus, 7 Kasım'da İzleyici ile Buluşacak

    Vince Gilligan'ın Apple TV+ çatısı altında hayata geçirdiği Pluribus'un başrolünde, Better Call Saul ile çıkış yapan Rhea Seehorn yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Karolina Wydra, Carlos-Manuel Vesga, Miriam Shor ve Samba Schutte eşlik ediyor.

    Hikâyenin merkezinde ünlü bir yazar olan Carol Sturka yer alıyor. Yeni kitabının tanıtımı için çıktığı tur kapsamında Albuquerque, New Mexico'ya gelen Carol, burada tuhaf bir salgının ortasında kalıyor. Şehirde hızla yayılan bir virüs, herkesi bir anda mutlu ve hoşnut bireylere dönüştürürken, bir tek Carol "normal" kalıyor. Apple, paylaştığı kısa tanıtım yazısında Pluribus'u şöyle tanımlıyor: "Farklı türleri harmanlayan bu özgün dizide dünyanın en mutsuz insanı, dünyayı mutluluktan kurtarmak zorundadır."

