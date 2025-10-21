Giriş
    "Yerli John Wick" olarak tanıtılan Dehşet Bey, Amazon Prime Video'da izleyici ile buluştu

    Amazon, Türkiye yapımı orijinal içeriklerine bir yenisini daha ekledi. Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı Dehşet Bey, bugün Amazon Prime Video'da izleyici ile buluştu.

    Amazon Prime Video'nun yeni yerli filmi Dehşet Bey izleyici ile buluştu Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Video, Türkiye yapımı orijinal içerikler konusunda Netflix kadar üretken olmasa da onlar da zaman zaman yerli yapımlara imza atıyor. 2023 yapımı Rüyanda Görürsün ile Türkiye'de ilk yerli filmine imza atan Amazon, şimdi yeni bir filmi daha izleyicilerle buluşturuyor. Amazon orijinal yapımı olan Dehşet Bey filmi, bugün Amazon Prime Video'da izleyici ile buluştu.

    Aksiyonla romantizmin iç içe geçtiği Dehşet Bey'in başrollerinde Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün yer alıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Yıldıray Şahinler, Musa Uzunlar, Saygın Soysal, Onur Özaydın ve Dolunay Soysert eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin (7. Koğuştaki Mucize) oturuyor.

    Dehşet Bey, "Yerli John Wick" Olarak Tanıtılmıştı

    Yapımcısı Saner Ayar tarafından "yerli John Wick" olarak nitelendirilen Dehşet Bey, aynı adlı çizgi-romandan uyarlandı. Murat Menteş'in yazdığı, Kutlukhan Perker'in çizdiği bu çizgi-romanın film uyarlamasını da Murat Menteş yazdı.

    Film, Fedailer Ocağı adlı gizemli bir örgütün en acımasız suikastçılarından biri olan Dehşet’in (Barış Arduç) hikâyesini anlatıyor. Örgütün katı kuralları arasında aşk ve evlilik gibi duygular kesinlikle yasaklanmıştır. Ancak Dehşet’in hayatına giren doktor Abide (Tuba Büyüküstün), onun tüm düzenini sarsar. Bu karşılaşma, karakterin sadakatle bağlı olduğu dünyaya mı yoksa kalbinin sesine mi kulak vereceğini sorgulamasına neden olur.

