"Yerli John Wick" olarak tanıtılan Dehşet Bey, Amazon Prime Video'da izleyici ile buluştu

Aksiyonla romantizmin iç içe geçtiği Dehşet Bey'in başrollerinde Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün yer alıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Yıldıray Şahinler, Musa Uzunlar, Saygın Soysal, Onur Özaydın ve Dolunay Soysert eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin (7. Koğuştaki Mucize) oturuyor.
Dehşet Bey, "Yerli John Wick" Olarak Tanıtılmıştı
Yapımcısı Saner Ayar tarafından "yerli John Wick" olarak nitelendirilen Dehşet Bey, aynı adlı çizgi-romandan uyarlandı. Murat Menteş'in yazdığı, Kutlukhan Perker'in çizdiği bu çizgi-romanın film uyarlamasını da Murat Menteş yazdı.
Film, Fedailer Ocağı adlı gizemli bir örgütün en acımasız suikastçılarından biri olan Dehşet'in (Barış Arduç) hikâyesini anlatıyor. Örgütün katı kuralları arasında aşk ve evlilik gibi duygular kesinlikle yasaklanmıştır. Ancak Dehşet'in hayatına giren doktor Abide (Tuba Büyüküstün), onun tüm düzenini sarsar. Bu karşılaşma, karakterin sadakatle bağlı olduğu dünyaya mı yoksa kalbinin sesine mi kulak vereceğini sorgulamasına neden olur.
