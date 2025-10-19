Tüm zamanların en korkunç filmleri, bilimsel bir araştırmayla belirlendi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör The Science of Scare projesi, her yıl bir grup insana çok sayıda korku filmi izleterek, bunlardan hangilerinin izleyenleri daha fazla korkuttuğunu ölçüyor. Bilimsel bir araştırma gibi yürütülen bu proje kapsamında, korku filmi izleyenlerin kalp atışlarındaki değişimler takip ediliyor. Buradan yola çıkarak, hangi filmlerin izleyici üzerinde daha büyük etki yarattığı ölçülüyor.

Bu testi her yıl tekrarlayan The Science of Scare, bu yılın sonuçlarını da paylaştı. Listenin ilk sırası bu yıl da değilmedi. 2012 yapımı Sinister (Lanet), yapılan son testte de izleyeciileri en çok korkutan film oldu.

Tüm Zamanların En Korkunç Filmleri Belirlendi

Sinister'ın yanı sıra The Conjuring, Insidious, Hereditary gibi sevilen korku filmleri de listede yer aldı. İşte listede ilk 10'a giren yapımlar:

1️⃣ Sinister

2️⃣ Host

3️⃣ Skinamirink

4️⃣ Insidious

5️⃣ The Conjuring

6️⃣ Hereditary

7️⃣ Smile 2

8️⃣ Smile

9️⃣ The Exorcism of Emily Rose

🔟 Talk to Me

