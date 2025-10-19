Tüm zamanların en korkunç filmleri, bilimsel bir araştırmayla belirlendi

Bu testi her yıl tekrarlayan The Science of Scare, bu yılın sonuçlarını da paylaştı. Listenin ilk sırası bu yıl da değilmedi. 2012 yapımı Sinister (Lanet), yapılan son testte de izleyeciileri en çok korkutan film oldu.
Tüm Zamanların En Korkunç Filmleri Belirlendi
Sinister'ın yanı sıra The Conjuring, Insidious, Hereditary gibi sevilen korku filmleri de listede yer aldı. İşte listede ilk 10'a giren yapımlar:
1️⃣ Sinister
2️⃣ Host
3️⃣ Skinamirink
4️⃣ Insidious
5️⃣ The Conjuring
6️⃣ Hereditary
7️⃣ Smile 2
8️⃣ Smile
9️⃣ The Exorcism of Emily Rose
🔟 Talk to Me
