Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tüm zamanların en korkunç filmleri, bilimsel bir araştırmayla belirlendi

    The Science of Scare, korku filmleri sırasında izleyicilerin kalp ritimlerinde oluşan değişiklikleri takip ederek, tüm zamanların en korkunç filmlerini belirledi. İşte öne çıkan yapımlar...

    Tüm zamanların en korkunç filmleri, bilimsel bir araştırmayla belirlendi Tam Boyutta Gör
    The Science of Scare projesi, her yıl bir grup insana çok sayıda korku filmi izleterek, bunlardan hangilerinin izleyenleri daha fazla korkuttuğunu ölçüyor. Bilimsel bir araştırma gibi yürütülen bu proje kapsamında, korku filmi izleyenlerin kalp atışlarındaki değişimler takip ediliyor. Buradan yola çıkarak, hangi filmlerin izleyici üzerinde daha büyük etki yarattığı ölçülüyor.

    Bu testi her yıl tekrarlayan The Science of Scare, bu yılın sonuçlarını da paylaştı. Listenin ilk sırası bu yıl da değilmedi. 2012 yapımı Sinister (Lanet), yapılan son testte de izleyeciileri en çok korkutan film oldu.

    Tüm Zamanların En Korkunç Filmleri Belirlendi

    Sinister'ın yanı sıra The Conjuring, Insidious, Hereditary gibi sevilen korku filmleri de listede yer aldı. İşte listede ilk 10'a giren yapımlar:

    1️⃣ Sinister
    2️⃣ Host
    3️⃣ Skinamirink
    4️⃣ Insidious
    5️⃣ The Conjuring
    6️⃣ Hereditary
    7️⃣ Smile 2
    8️⃣ Smile
    9️⃣ The Exorcism of Emily Rose
    🔟 Talk to Me 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 2 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    K
    koçari 3 gün önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    efsane başkan oyunu savcılıktan telefon dökümanı kaç günde çıkar kombi termostat ayarı nasıl yapılır en iyi ekspertiz firmaları fıssek ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum