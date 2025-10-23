Giriş
    Predator: Badlans filmi için son fragman yayınlandı

    Predator serisi yeni bir filmle beyaz perdeye geri dönüyor. 7 Kasım'da vizyona girecek olan Predator: Badlands (Predator: Vahşi Topraklar) filminden son bir fragman daha yayınlandı.

    Predator: Badlans filmi için yeni bir fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Prey'in çıkışıyla yeniden canlanan Predator serisi, önümüzdeki ay yeni bir filmle beyaz perdeye geri dönecek. Serinin merakla beklenen yeni filmi Predator: Badlands, 7 Kasım'da gösterime girecek. Vizyon tarihi iyiden iyiye yaklaşan Badlands için tanıtım çalışmalarını sürdüren 20th Century Studios, dün filmden son bir fragman daha yayınladı.

    Predator: Badlands, Prey'in de yönetmeni olan Dan Trachtenberg'in imzasını taşıyor. Prey'de seriye farklı bir dokunuş getiren Trachtenberg, Badlands'te de ilginç bir fikirden yola çıkıyor. Normalde avcı olarak gördüğümüz Predator, bu kez av hâline geliyor. Film, kendi medeniyeti tarafından dışlanan genç Predator Dek'in, ölümcül bir gezegende kısıtlı imkânlarla hayatta kalmaya çalışmasını konu alıyor. Bu mücadele sırasında ona yardım eden ise sentetik bir android (Elle Fanning) oluyor.

    Predator: Badlands'teki Alien Bağlantısı Dikkat Çekiyor

    Fimde Elle Fanning'in canlandırdığı android karakteri Predator: Badlands'i daha da ilginç kılıyor. Çünkü bu karakter, Alien filmlerinden hatırladığımız Weyland Yutani şirketinin ürettiği bir android. Bu durum, Predator ve Alien serilerinin bir kez daha birbirine bağlanacağının habercisi olarak görülüyor. Zaten son dönemde gelen duyumlar da bu yönde. Bu yüzden Predator: Badlands, yeni bir Alien vs Predator filminin temellerini atan yapım olabilir.

