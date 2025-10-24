Gupse Özay'ın Netflix yapımı animasyon dizisi Gupi'den ilk fragman yayınlandı

Film ve Dizi Editörü

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Film ve Dizi Editörü

Diğer Haberleri

Tam Boyutta Gör Deliha ve Eltilerin Savaşı gibi filmlerle başarı yakalayan Gupse Özay, son dönemde Netflix çatısı altında yeni işlere imza atıyor. Platonik: Mavi Dolunay Otel adlı dizisi kısa süre önce Netflix'te izleyici ile buluşan Özay, yakında yeni dizisi Gupi'yle geri dönecek. Ancak Platonik: Mavi Dolunay Otel'in aksine Gupi bir animasyon dizisi olacak.

Bu yönüyle Netflix Türkiye'nin diğer yerel işlerinden ayrılan Gupi için bekleyiş sürerken, diziden ilk uzun fragman yayınlandı.

Gupi, 31 Ekim'de Netflix'te İzleyici ile Buluşacak

Diziye adını veren Gupi karakterini Gupse Özay'ın seslendirdiği dizinin yapımcılığını Muzaffer Yıldırım, yönetmenliğini ise Arkın Aktaç üstlendi. Dizi, ailesiyle birlikte yeni bir apartmana taşınan afacan Gupi'nin maceralarını anlatacak.

Kasım ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 17 sa. önce eklendi

Dizinin seslendirme kadrosunda Dora Kaplan, Rüzgar Özacun, Ayris Kaplan, Ebru Saçar, Oğuz Özoğul, Canan Çiftel, Cihan Kaplan, Kamil Özkavcı gibi isimler yer alıyor.

31 Ekim'de Netflix'te izleyici ile buluşacak olan diziden yayınlanan ilk uzun fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: