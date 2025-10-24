Giriş
    Gupse Özay'ın Netflix yapımı animasyon dizisi Gupi'den ilk fragman yayınlandı

    31 Ekim'de Netflix'te izleyici ile buluşacak olan Gupi'nin ilk uzun fragmanı yayınlandı. Animasyon türündeki dizi, Gupse Özay'in seslendirdiği Gupi'nin maceralarını konu alıyor.

    Gupse Özay'ın Netflix yapımı animasyon dizisi Gupi'den ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Deliha ve Eltilerin Savaşı gibi filmlerle başarı yakalayan Gupse Özay, son dönemde Netflix çatısı altında yeni işlere imza atıyor. Platonik: Mavi Dolunay Otel adlı dizisi kısa süre önce Netflix'te izleyici ile buluşan Özay, yakında yeni dizisi Gupi'yle geri dönecek. Ancak Platonik: Mavi Dolunay Otel'in aksine Gupi bir animasyon dizisi olacak.

    Bu yönüyle Netflix Türkiye'nin diğer yerel işlerinden ayrılan Gupi için bekleyiş sürerken, diziden ilk uzun fragman yayınlandı.

    Gupi, 31 Ekim'de Netflix'te İzleyici ile Buluşacak

    Diziye adını veren Gupi karakterini Gupse Özay'ın seslendirdiği dizinin yapımcılığını Muzaffer Yıldırım, yönetmenliğini ise Arkın Aktaç üstlendi. Dizi, ailesiyle birlikte yeni bir apartmana taşınan afacan Gupi'nin maceralarını anlatacak.

    Dizinin seslendirme kadrosunda Dora Kaplan, Rüzgar Özacun, Ayris Kaplan, Ebru Saçar, Oğuz Özoğul, Canan Çiftel, Cihan Kaplan, Kamil Özkavcı gibi isimler yer alıyor.

    31 Ekim'de Netflix'te izleyici ile buluşacak olan diziden yayınlanan ilk uzun fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

