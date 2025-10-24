Gupse Özay'ın Netflix yapımı animasyon dizisi Gupi'den ilk fragman yayınlandı

Bu yönüyle Netflix Türkiye'nin diğer yerel işlerinden ayrılan Gupi için bekleyiş sürerken, diziden ilk uzun fragman yayınlandı.
Gupi, 31 Ekim'de Netflix'te İzleyici ile Buluşacak
Diziye adını veren Gupi karakterini Gupse Özay'ın seslendirdiği dizinin yapımcılığını Muzaffer Yıldırım, yönetmenliğini ise Arkın Aktaç üstlendi. Dizi, ailesiyle birlikte yeni bir apartmana taşınan afacan Gupi'nin maceralarını anlatacak.
Dizinin seslendirme kadrosunda Dora Kaplan, Rüzgar Özacun, Ayris Kaplan, Ebru Saçar, Oğuz Özoğul, Canan Çiftel, Cihan Kaplan, Kamil Özkavcı gibi isimler yer alıyor.
31 Ekim'de Netflix'te izleyici ile buluşacak olan diziden yayınlanan ilk uzun fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.