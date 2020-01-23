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Medeniyetin ilk dönemlerine ışık tuttuğu için arkeoloji ve tarih dünyası tarafından son dönemde ilgi görmeye başlayan Göbeklitepe'nin konuk edildiği Rafadan Tayfa: Göbeklitepe animasyon filmi kırılması zor bir rekora imza attı.

Rafadan Tayfa: Göbeklitepe neler sunuyor?

Yeni film Rafadan Tayfa ekibinin Şanlıurfalı arkadaşları Veysi'den gelen tarihi bir siniyi araştırırken başlıyor. Sonrasında Veysi'nin telefonda birilerinden kaçtığını söylemesi ve telefonun aniden kesilmesi Tayfa ekibini Göbeklitepe'ye getiriyor.

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Fantastik tarzda hazırlanan Rafadan Tayfa: Göbeklitepe geçmiş ve gelecek arasında bağ kurmaya çalışarak çocuklara Göbeklitepe'nin önemini anlatmayı amaçlıyor. Sadece 4 hafta geçmesine rağmen animasyon filmi 2 milyon 334 bin kişi tarafından izlendi ve 38.9 milyon TL hasılat elde etmeyi başardı. Önceki rekor 2 milyon 227 bin kişi ile 2011 yılında vizyona giren Allah'ın Sadık Kulu: Barla filmine aitti.

Serinin ilk filmi Dehliz Macerası da 1 milyon 800 bin kişiyi salonlara çekmeyi başarmıştı. İlk film 31 hafta vizyonda kaldığı için Göbeklitepe yapımı tatil döneminin de etkisiyle muhtemelen 2.5 milyon barajını zorlayacaktır.

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