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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rafadan Tayfa: Göbeklitepe animasyon filmi kırılması zor bir rekora imza attı

    Şanlıurfa Göbeklitepe kalıntıları etrafında dönen bir macerayı anlatan Rafadan Tayfa: Göbeklitepe, kısa sürede sinema tarihinin en çok izlenen animasyon filmi olmayı başardı.
    9 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
    3,2b
    24
    15
    Sinema ve Dizi
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Rafadan Tayfa: Göbeklitepe animasyon filmi kırılması zor bir rekora imza attı
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    Medeniyetin ilk dönemlerine ışık tuttuğu için arkeoloji ve tarih dünyası tarafından son dönemde ilgi görmeye başlayan Göbeklitepe'nin konuk edildiği Rafadan Tayfa: Göbeklitepe animasyon filmi kırılması zor bir rekora imza attı.

    Rafadan Tayfa: Göbeklitepe neler sunuyor?

    Yeni film Rafadan Tayfa ekibinin Şanlıurfalı arkadaşları Veysi'den gelen tarihi bir siniyi araştırırken başlıyor. Sonrasında Veysi'nin telefonda birilerinden kaçtığını söylemesi ve telefonun aniden kesilmesi Tayfa ekibini Göbeklitepe'ye getiriyor.

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    Fantastik tarzda hazırlanan Rafadan Tayfa: Göbeklitepe geçmiş ve gelecek arasında bağ kurmaya çalışarak çocuklara Göbeklitepe'nin önemini anlatmayı amaçlıyor. Sadece 4 hafta geçmesine rağmen animasyon filmi 2 milyon 334 bin kişi tarafından izlendi ve 38.9 milyon TL hasılat elde etmeyi başardı. Önceki rekor 2 milyon 227 bin kişi ile 2011 yılında vizyona giren Allah'ın Sadık Kulu: Barla filmine aitti.

    Serinin ilk filmi Dehliz Macerası da 1 milyon 800 bin kişiyi salonlara çekmeyi başarmıştı. İlk film 31 hafta vizyonda kaldığı için Göbeklitepe yapımı tatil döneminin de etkisiyle muhtemelen 2.5 milyon barajını zorlayacaktır.

     

     



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    xAdli 9 sa. en beğenilen
    Bizim çizgi filmlerimiz (animasyon) gerçekten kaliteli.
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    Xit 8 sa.
    evlenmemiş ve çocuğu olmamış arkadaşlar bu çizgi filme biraz uzak kalabilirler hatta bu neymiş diyenler bile olabilir ama çocuğu olan arkadaşların evinde hergün hemde hergün 2-3 saat bu çizgifilm televizyonlarında dönüyor tüm replikleri ezberedim...
    evlenmemiş ve çocuğu olmamış arkadaşlar bu çizgi filme biraz uzak kalabilirler hatta bu neymiş diyenler bile olabilir ama çocuğu olan arkadaşların evinde hergün...
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    3 Yanıt Yanıtla +5
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    mnyksvsc 54 dk.
    Çocukların yanında verileri de gideceği için animasyon filmler kafadan x2 ile başlıyor zaten :)
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    ToisAndro 1 sa.
    Hayri ve Kamil benim favorim :D
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    susesa 2 sa.
    Kötü kedi şerafettine gitmiştim ....harikaydı muhteşemdi...
    Bizimkiler bu animasyonları ingilizce yaparsalar büyük işler başarabilirler.
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    ToisAndro 1 sa. susesa
    Şerafettin İvedik de diyebiliriz ona :D
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    CILGIN_TURK_96 3 sa.
    7 yaşındaki erkek kardeşim severek izliyor hatta bazen beraber oturup baktıgımız bile oluyor. Bu hafta sonuda sinema'ya gidecez anlaşılan :)
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    feylosoft 3 sa.
    Rafadan tayfayı çizgi dizi olarak çok severim. Ama bu sinema filmi o kadar çok aceleye gelmiş ve zayıf bir filmdi ki beni çok şaşırttı.
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    Galatas4ray 8 sa.
    Bilgilendirici bir çizgi film bizim yeğende izliyor.
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    FatihAsl 8 sa.
    Tebrikler
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    Xit 8 sa.
    evlenmemiş ve çocuğu olmamış arkadaşlar bu çizgi filme biraz uzak kalabilirler hatta bu neymiş diyenler bile olabilir ama çocuğu olan arkadaşların evinde hergün hemde hergün 2-3 saat bu çizgifilm televizyonlarında dönüyor tüm replikleri ezberedim...
    3 Yanıt Yanıtla +5
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    nikony 8 sa. Xit
    haydi rafadan gel geç buradan :D
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    Relax Relax 8 sa. Xit
    Hocam, sen de trt çocuk mağdurusun anlaşılan :) Benim merak ettiğim, Hayri'nin oburluğuna özenen çocuk oluyor mudur?
    2 Yanıt Yanıtla
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    Hobar 7 sa. Xit
    Aynen öyle. İlk defa burada duydum. Faydalı ve güzel bir işe benziyor. Bu kadar tutulmasına ve yapanların emeklerinin karşılığını almalarına sevindim.
    Yanıtla +1
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    xAdli 9 sa. en beğenilen
    Bizim çizgi filmlerimiz (animasyon) gerçekten kaliteli.
    Yanıtla +13
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3211 kez okundu.
    9 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Rafadan Tayfa: Göbeklitepe, Sinema ve Dizi ve
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