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    Rapor: 15 inç MacBook Air, 2023'te piyasaya sürülebilir

    DSCC'nin hazırladığı raporda Apple'ın 15 inç boyutlarında yeni bir MacBook Air üzerinde çalıştığından bahsediliyor. Ayrıca 15 inç MacBook Air'ın 2023'te piyasaya sürülmesi tahmin ediliyor.
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    Rapor: 15 inç MacBook Air, 2023'te piyasaya sürülebilir
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    Geçtiğimiz yıl Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın 15 inç büyüklüğe sahip bir MacBook Air üzerinde çalıştığını iddia etmişti. Yeni yayınlanan bir rapor ise Mark Gurman'nın bu iddiasını doğrular nitelikte. Yakın zamanda Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (DSCC) tarafından yayınlanan Üç Aylık Gelişmiş BT Görüntüleme Gönderi ve Teknoloji raporu, Apple'ın 2023 yılında her zamankinden farklı bir boyuta sahip MacBook Air'i piyasaya süreceğini söylüyor.

    Apple, MacBook Air ailesine 15 inç boyutunda yeni bir bilgisayar ekleyebilir

    Rapor: 15 inç MacBook Air, 2023'te piyasaya sürülebilir
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    DSCC tarafından yayınlanan Üç Aylık Gelişmiş BT Görüntüleme Gönderi ve Teknoloji raporuna göre Apple, 15 inç büyüklüğe sahip yeni bir MacBook Air üzerinde çalışıyor. Bu raporun tamamı, görüntüleme endüstrisinde abone olanlarla sınırlı olsada ekran analisti Ross Young, neler beklenebileceği konusunda biraz ipucu verdi. Ross Young, yaptığı açıklamada Apple'ın yaklaşık 15 inç büyüklüğünde bir MacBook Air üzerinde çalıştığını ve 13 inç büyüklüğündeki yeni MacBook Air ile birlikte 2023'te piyasaya sürülebileceğini söyledi.

    Ayrıca DSCC'nin hazırladığı raporda MacBook Air'in daha büyük bir sürümüyle birlikte, Apple'ın mevcut 10.2 inçlik modelinden biraz daha büyük olabilecek bir iPad üzerinde çalıştığından da bahsediliyor.

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