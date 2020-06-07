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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rapora göre Apple Card sahipleri aylık ödemeyle iPad ve Mac alabilecek

    Apple Card kullanıcılarına Apple'dan bir kolaylık daha geldi. Firma artık Goldman Sachs destekli Apple Card abonelerine aylık ödeme yoluyla iPad ve Mac alma imkanı sunacak.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Rapora göre Apple Card sahipleri aylık ödemeyle iPad ve Mac alabilecek
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    Apple, yeni Bloomberg raporuna göre aylık düzenli ödemeler yoluyla iPad ve Mac cihazları müşterileriyle buluşturacak. Ödemeleri Apple Card yoluyla alacak olan Apple, bu sayede iki platforma da kullanıcı çekmiş olacak. 

    iPad, Mac, Apple Pencil, iPad klavyeleri ve Mac XDR Display için 12 aylık faizsiz bir plan önerilirken AirPods, HomePod, Apple TV gibi cihazlar ise 6 aylık faizsiz bir planla gelecek. Apple geçen yıl 24 aylık bir planla faizsiz şekilde iPhone satın alımına da imkan sağlamıştı ve Apple Card sayesinde yüzde 3 nakit iade ekstrası da cihazla geliyordu.

    Ayrıca Bkz. "Dropbox bir şifre yöneticisini test ediyor"

    Apple’ın Goldman Sachs partnerliği ile birlikte kullanıcılarına sunduğu Apple Card, ülkemizde ve aslında çoğu dünya ülkesinde hâlâ kullanılabilir olmasa da kartın sunduğu avantajlar, Apple severler için oldukça kıymetli.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 2 sa.
    bize de gelsin artık bu
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 4 sa.
    apple kardes biz bunu 5 yil once tum urunler icin yapiyorduk

    simdi krediye gectik siz henuz kredi kartindasiniz

    daha amerikanin bize yetismesine(!) cok var

    güçlü ülkem benim <3
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    FoBç (Fırat Orak) 3 sa. yeni yorumcu darkhair
    Ben anlamadım biz neyi beş yıl önce yapıyorduk iğnelemede mi bulundun yoksa yanlış mı anladı kafam karıştı
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