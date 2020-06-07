Rapora göre Apple Card sahipleri aylık ödemeyle iPad ve Mac alabilecek

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Apple, yeni Bloomberg raporuna göre aylık düzenli ödemeler yoluyla iPad ve Mac cihazları müşterileriyle buluşturacak. Ödemeleri Apple Card yoluyla alacak olan Apple, bu sayede iki platforma da kullanıcı çekmiş olacak.

iPad, Mac, Apple Pencil, iPad klavyeleri ve Mac XDR Display için 12 aylık faizsiz bir plan önerilirken AirPods, HomePod, Apple TV gibi cihazlar ise 6 aylık faizsiz bir planla gelecek. Apple geçen yıl 24 aylık bir planla faizsiz şekilde iPhone satın alımına da imkan sağlamıştı ve Apple Card sayesinde yüzde 3 nakit iade ekstrası da cihazla geliyordu.

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Apple’ın Goldman Sachs partnerliği ile birlikte kullanıcılarına sunduğu Apple Card, ülkemizde ve aslında çoğu dünya ülkesinde hâlâ kullanılabilir olmasa da kartın sunduğu avantajlar, Apple severler için oldukça kıymetli.

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