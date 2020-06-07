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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dropbox bir şifre yöneticisini test ediyor

    Dropbox Passwords özel bir beta sürümünle kullanıma sunuldu. Dropbox Passwords Android için yeni bir şifre yöneticisi uygulaması ancak uygulama şu an için genel kullanıma açılmadı.
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Dropbox bir şifre yöneticisini test ediyor
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    Bulut tabanlı depolama sağlayıcısı Dropbox, şifrelerinizi kolayca yönetebileceğiniz yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor. Dropbox Passwords olarak adlandırılan uygulama, yalnızca Android kullanıcıları için özel bir beta sürümünde kullanılabilir. Kullanmak için bir davetiyeye ihtiyacınız olsa da, Google Play Store'dan indirebilirsiniz.

    Dropbox Passwords'ün Play Store'daki uygulama bilgilerinde aşağıdaki açıklama yer alıyor:

    "Dropbox Passwords(beta), tüm parolalarınızı güvenli bir yerde saklayarak parola güvenliği sağlar, ardından kullanıcı adlarını ve parolaları doldurur, böylece web sitelerinde ve uygulamalarda anında oturum açabilirsiniz. Yeni hesaplara kaydolurken benzersiz, güvenli şifreler kolayca oluşturabilir ve saklayabilirsiniz.

    Özellikleri:

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    - Tek bir tıklama ile uygulamalarda ve web sitelerinde oturum açın

    - Sitelerde ve uygulamalarda oturum açarken şifreleri saklayın

    - Tüm cihazlarınızla otomatik senkronizasyon ile şifrelerinize her yerden erişin"

    Ayrıca Bkz. "Google Plus'ın yerine gelecek Google Currents önümüzdeki ay başlatılacak"

    Görünüşe bakılırsa Dropbox, şu an geliştirilme aşamasında olduğu belirtilen şifre yönetici uygulaması ile rekabetin yoğun olduğu bir alana giriş yapmak istiyor. Her ne kadar rekabet olsa da kendini kanıtlamış bir platform olduğu için Dropbox, bu alanda da adından söz ettireceğe benziyor.

    Dropbox Passwords, şu an için genel kullanıma açık değil ancak geliştirilme süreci tamamlandığında uygulama marketlerde yerini alacak

    Dropbox Passwords - Invite Only Dropbox Passwords - Invite Only Dropbox Passwords - Invite Only Dropbox Passwords - Invite Only Dropbox, Inc. Verimlilik Ücretsiz Cihaza göre değişir



    https://www.gsmarena.com/dropbox_passwords_is_a_password_manager_from_dropbox-news-43628.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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