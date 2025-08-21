DeepSeek V3.1 çıktı: ABD’nin yapay zeka devlerine meydan okuyor

Modelin piyasaya sürülmesi, sadece bir performans güncellemesi değil, aynı zamanda yapay zekanın geliştirilmesi, dağıtılması ve kontrol edilmesi yöntemlerinde köklü bir değişimin işareti olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla ABD-Çin arasındaki teknoloji rekabeti açısından da önemli yansımalar taşıyor.
Performans, teknik yenilikler ve maliyet avantajı
BF16’den deneysel FP8’e kadar çoklu hassasiyet formatlarını destekleyen sistem, geliştiricilerin donanımına göre optimize edilebiliyor. Şirket, bu sürümün Çin yapımı çiplere optimize edilebilen bir özelliğe sahip olduğunu ve daha hızlı işlem performansı sunduğunu açıkladı.
V3.1’in mimarisinde gerçek zamanlı web entegrasyonu sağlayan arama tokenları ve içsel mantıksal çıkarım için düşünme tokenları da bulunuyor. Bu özellikler, daha önce hibrit sistemlerde yaşanan temel sorunların aşılmış olduğunu gösteriyor.
DeepSeek, açık kaynak erişimini koruyarak ABD merkezli şirketlerin iş modellerine doğrudan meydan okuyor. ABD’li firmalar modellerini yüksek lisans ücretleri ve kullanım kısıtlamalarıyla korurken DeepSeek benzer kapasitelere herkese ücretsiz erişim imkanı sunuyor.
