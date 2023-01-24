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    İsviçre raylar arasına güneş paneli döşeyerek elektrik üretecek

    Hali hazırda güneş altında kavrulan tren yollarının en güzel kullanım alanı güneş panelleri olacak gibi görünüyor. İsviçre, uygulamaya başladığı yeni yöntemle hatırı sayılır bir potansiyel hedefliyor.
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    Güneş panellerinin elektrik enerjisini üretmenin en kolay ve ucuz yolu olduğu artık kesin fakat güneş tarlası için arazi bulmak ve elektrik hattı sağlamak da bir o kadar zor.

    İsviçreli yeni girişim şirketi Sun-Ways ülkenin ulasal tren yolları işleticisi ile raylar üzerinden elektrik üretmek üzere anlaşma sağladı. Daha önceden fabrikada montajlanan ve kablonanan paneller katlanarak özel bir tren içine konuluyor sonra tren raylar üzerinden geçerken raylar arasına fotovoltaik paneller döşeniyor.

    Raylara döşenen güneş panelleri ile elektrik üretmek Tam Boyutta Gör

    Raylara bakım gerektirdiğinde ise aynı şekilde özel tren yolda ilerlerken kolayca panelleri topluyor. Üstelik tren yolları elektrikli olduğu için oradaki şebekeye elektrik sağlayabilmesi de olası. Aynı şekilde panellerin temizlenmesi için de bir trenin raylar üzerinde giderken temizlik yapması oldukça kolay.

    Potansiyel ise cidden çok yüksek. İsviçre’nin toplam 7000 km’lik hattına kurulabilecek güç miktarı 1000 MW gibi bir miktar. Türkiye’deki hat uzunluğuna göre rakamı tekrar hesaplarsak 1500 MW’lık bizde de bir güç potansiyeli var. Hali hazırda ülkemizde kurulu güneş enerjisi varlığı ise 8 bin MW'ın üzerinde.

    Raylara döşenen güneş panelleri ile elektrik üretmek Tam Boyutta Gör

    Şirketin geleceği ise bayağı parlak sadece Avrupa’daki tren yollarının uzunluğu 260.000 km ve dünyadaki döşenmiş tren yoklarının toplam uzunluğu 1.16 milyon km. Sistem test aşamasına 23 Mayıs 2023 yılında girmeyi planlıyor.

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