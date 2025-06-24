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    Türkiye, hibrit santrallerle güneşte 8 GW'lık sıçrama yapabilir: Düzenleme gerekli

    Yenilenebilir enerji yatırımları hem dünyada hem de Türkiye’de şebeke kısıtıyla karşılaşıyor. Ancak şebeke yatırımı olmadan da Türkiye, hibrit santraller ile devasa bir potansiyele ulaşabilir.

    Türkiye, hibrit santrallerle 8 GW’lık güneş enerjisi kazanabilir Tam Boyutta Gör
    Enerji düşünce kuruluşu Ember’e göre Türkiye’de hibrit santrallere yönelik düzenlemelerde yapılacak değişikliklerle güneş enerjisinde büyük bir kapasite artışı mümkün olabilir. Kuruluşun yeni raporuna göre, rüzgar ve hidroelektrik santrallerle birleştirilecek hibrit güneş enerjisi projeleri sayesinde 8 GW ek kapasite şebeke yatırımı olmadan devreye alınabilir.

    Ember'in analizine göre, Şubat 2024 ile Nisan 2025 arasında iletim seviyesinden yapılan bağlantı başvurularının yüzde 65’i, şebeke yetersizliği nedeniyle reddedildi. Eylül 2024’ten bu yana iletim düzeyinde yeni kapasite açılmadığı dikkate alındığında, güneş enerjisinde lisanslı projelerin önünde ciddi bir tıkanma oluşmuş durumda.

    En hızlı kapasite artışı

    Türkiye, hibrit santrallerle 8 GW’lık güneş enerjisi kazanabilir Tam Boyutta Gör
    Rapora göre, Türkiye’deki hibrit güneş potansiyeli şu an 8 GW seviyesinde. Bu değer, mevcut güneş kurulu gücünü yüzde 35 artırma potansiyeli taşıyor. Finansman koşullarının iyileşmesi halinde bu rakamın 25,6 GW’a kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Potansiyelin tamamının devreye alınması durumunda ise toplam güneş kurulu gücü 30 GW’a ulaşarak, Türkiye’de güneş enerjisinin en yüksek kurulu güce sahip enerji kaynağı konumuna geleceği öngörülüyor. Eğer 8 GW'lık hibrit güneş potansiyeli kurulu olsaydı; rüzgar ve güneş elektrik üretiminde ikinci sıraya yükselecekti.
    Türkiye, hibrit santrallerle 8 GW’lık güneş enerjisi kazanabilir Tam Boyutta Gör
    Öte yandan hibrit santrallerin yeni bir şebeke bağlantısı gerektirmemesi, kurulu kapasitenin en hızlı şekilde artırılması için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

    Bu potansiyelin yaklaşık yüzde 46’sı, yüksek güneşlenme oranına sahip bölgelerdeki barajlı hidroelektrik santrallerde yoğunlaşıyor. Bu durum, kuraklık dönemlerinde üretimi düşen HES’ler için hibrit modeli stratejik bir dengeleme aracı haline getiriyor.

    Regülasyon şart

    Türkiye, hibrit santrallerle 8 GW’lık güneş enerjisi kazanabilir Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücünün 119 GW olduğu, bunun 98 GW’lık kısmının lisanslı, 21 GW’lık kısmının ise ağırlıklı olarak öz tüketim amacıyla kurulan lisanssız santrallerden oluştuğu belirtiliyor.

    Lisanssız santrallerin büyük bölümü güneş enerjisine dayanıyor. Mayıs 2025 itibarıyla, lisanssız santrallerdeki 20.3 GW’lık kapasitenin yüzde 96’sı güneşe ait. Lisanslı güneş enerjisi kapasitesi ise sadece 2.3 GW düzeyinde.

    Türkiye, hibrit santrallerle 8 GW’lık güneş enerjisi kazanabilir
    Ember’in analizine göre, hibrit güneş santrallerinintaşıdığıpotansiyelin değerlendirilebilmesi için mevcut düzenlemelerde kapsamlı değişiklikler gerekiyor. Örneğin TEİAŞ, hibrit projeleri yeni bağlantı talebi gibi değerlendirdiği için, bu projeler mevcut bağlantıları kullanmasına rağmen lisans gecikmelerine maruz kalıyor.

    Mevzuata göre hibrit projeler, ana üretim kaynağına göre kapasiteyle sınırlanıyor. Bir santral, kurulu gücü ne olursa olsun en fazla 100 MW’lık hibrit kapasite alabiliyor. Ayrıca mevcut düzenleme, hibrit güneş santrallerinin sadece ana santralin bulunduğu alan içinde veya bitişiğinde kurulmasını zorunlu kılıyor. Bu kural, özellikle hidroelektrik santraller için büyük bir engel oluşturuyor. Ember, bu kısıtlamanın kaldırılarak aynı trafo merkezi içinde başka bir yere kurulumun önünün açılması gerektiğini savunuyor.

    Her şeye rağmen hibrit santrallere ilgi artıyor. Ember, 2024 itibarıyla Türkiye’de faaliyette olan 25 hibrit güneş santrali tespit etti. Bu santraller, bağlandıkları rüzgar ve hidroelektrik santrallerin üretimini ortalama yüzde 14 oranında artırdı. Ancak son dört yılda lisansı verilen 3.5 GW’lık hibrit güneş projesinin sadece 1.4 GW’lık bölümü kuruldu.

    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2025/06/23/hybrid-plants-fastest-way-to-unlock-8-gw-of-solar-capacity-in-turkey-says-ember/ https://ember-energy.org/tr/analizler/turkiye-hibrit-gunes-santralleriyle-sebeke-kisitlarini-asabilir/
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