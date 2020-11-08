Raylara düşen AirPods kulaklıkları Panasonic kurtaracak

Tam kablosuz kulaklık sınıfı özellikle AirPods serisi ile birlikte adeta patlama yaptı ve önemli bir ekonomi haline geldi. Dev firmalardan alt seviye firmalara kadar sayısız isim trende katıldı ve pazar adeta ürünlerle doldu taştı. Artık her 10 telefon kullanıcısından 3 veya 4’ünde tam kablosuz kulaklık da bulunuyor. Hal böyle olunca tam kablosuz kulaklıklar en çok düşürülen eşyaların arasında yer alıyor.

Kablosuz kulaklık süpürgesi

Japonya’da insanlar o kadar fazla kablosuz kulaklık düşürüyor ki; raporlara göre Temmuz-Eylül ayları arasında 78 tren istasyonunda toplam 950 kulaklık bulunmuş. Bu kulaklıklar güvenlik gereği tren seferlerinin bitmesinden sonra toplanıyor. New York’ta bir kişinin düşen kulaklığını almak için raylara atlamasının son anda önüne geçildiği de gelen bilgiler arasında.

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Ne var ki tam kablosuz kulaklıklar oldukça küçük ve raylara düştüğünde zemin çakıllarının arasında kendisini kaybettiriyor. İstasyon görevlileri genelde eşyaları toplamak için mekanik kıskaçlar kullandığı için bunları toplayabilmek çok zorlaşıyor.

Panasonic bu tür durumlar için küçük borulara sahip kablosuz bir elektrik süpürgesi geliştirdi. Boruların ağzı küçük olduğu için kulaklık içine kaçmıyor ve çekiş gücü ile de taşların arasındaki kulaklığı hemen kapıyor.

Panasonic bu ürünü Japonya’nın JR East ulaşım grubu için geliştirdi ve grubun hizmet verdiği istasyonlarda kullanılacak. Global çapta da yakın zamanda bu tür çözümlerin artacağı tahmin ediliyor.

https://www.engadget.com/panasonic-vacuum-earpods-train-tracks-110211301.html

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