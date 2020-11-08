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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Raylara düşen AirPods kulaklıkları Panasonic kurtaracak

    Minik gövdeleri ile çakıl taşlarının arasında kaybolan tam kablosuz kulaklıklar için Panasonic tarafından çekiş ağzı dar olan elektrik süpürgeleri tasarlanıyor.
    4 gün
    11,4b
    2
    19
    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Raylara düşen AirPods kulaklıkları Panasonic kurtaracak

    Tam kablosuz kulaklık sınıfı özellikle AirPods serisi ile birlikte adeta patlama yaptı ve önemli bir ekonomi haline geldi. Dev firmalardan alt seviye firmalara kadar sayısız isim trende katıldı ve pazar adeta ürünlerle doldu taştı. Artık her 10 telefon kullanıcısından 3 veya 4’ünde tam kablosuz kulaklık da bulunuyor. Hal böyle olunca tam kablosuz kulaklıklar en çok düşürülen eşyaların arasında yer alıyor.

    Kablosuz kulaklık süpürgesi

    Japonya’da insanlar o kadar fazla kablosuz kulaklık düşürüyor ki; raporlara göre Temmuz-Eylül ayları arasında 78 tren istasyonunda toplam 950 kulaklık bulunmuş. Bu kulaklıklar güvenlik gereği tren seferlerinin bitmesinden sonra toplanıyor. New York’ta bir kişinin düşen kulaklığını almak için raylara atlamasının son anda önüne geçildiği de gelen bilgiler arasında.

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    Ayrıca Bkz. "Fruit Ninja uzun bir aradan sonra geri döndü"

    Ne var ki tam kablosuz kulaklıklar oldukça küçük ve raylara düştüğünde zemin çakıllarının arasında kendisini kaybettiriyor. İstasyon görevlileri genelde eşyaları toplamak için mekanik kıskaçlar kullandığı için bunları toplayabilmek çok zorlaşıyor.

    Panasonic bu tür durumlar için küçük borulara sahip kablosuz bir elektrik süpürgesi geliştirdi. Boruların ağzı küçük olduğu için kulaklık içine kaçmıyor ve çekiş gücü ile de taşların arasındaki kulaklığı hemen kapıyor.

    Panasonic bu ürünü Japonya’nın JR East ulaşım grubu için geliştirdi ve grubun hizmet verdiği istasyonlarda kullanılacak. Global çapta da yakın zamanda bu tür çözümlerin artacağı tahmin ediliyor.



    https://www.engadget.com/panasonic-vacuum-earpods-train-tracks-110211301.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    56 dakika önce
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    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    AirPods? Hatta Panasonic direkt Apple için özel üretmiş deseydiniz bu kadar algı da pes!
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    arslan0058 (- -) 3 gün ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    Japonda kurus yok 100 yen bizdeki 1 tl gibi, yani bizde 1 dolar 853 kurus japonda 103 kurus.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    khytr89 (Hakan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ekrem71 haberleri her zamanki formunda :)
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheJudgé 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Diğer ülkelerin gelişmişlik seviyelerini cidden adamların dertlerine getirdikleri çözümlere bakarak daha iyi anlıyorum ,adamlar herşeyi o kadar iyi çözmüş ki ,artık böyle saçma icatlar çıkıyor cunki yapıcak icat kalmamış neredeyse , bizde hala tavukmu yumurtadan yumurtamı tavuktan çıkar bunu tartışalım.
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    fthddn (fatih didin) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    ekremin bir suçu yok çeviri yaptığı sitede de aynı başlığın ingilizcesi google translate den çevirmiş sonuç bu
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    magicrea (Baki Hürüm) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye de daha önce hiç bir AirPods çakılların içinde kaybolmadı.
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    fuckulteli 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ucunda mıknatıs olan çubukla tut yakala, tamam çubuk rayları da tutabilir diye düşünülmüş olabilir de bunu kullanan görevli çubuğu gidip de raylara yaklaştırmasın. (rayın dibine düşen kulaklıklar için mıknatıs işe yaramayabilir.)

    Gelişmiş ülkelerin çözüm aradığı ihtiyaçlar da çok farklı oluyor. Para var, satın alma gücü var, bluetooth kulaklık kullanan çokça insan var, bu çokça insan bir de kulaklıklarını düşürüyor. Düşen kulaklıkların toplanması için sadece insan değil teknolojik bir çözüm ortaya koyan firmaları da var. Birkaç seviye ileride yaşıyorlar.
    Yanıtla +1
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    Alqu 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Derdinizi seveyim be. Gelişmiş ülke böyle bir şey.



    Fakir ülke vatandaşları olarak anlamlandıramadık.
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    dımmışali (durmuş bahça) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hakkını vermek gerekir başlığın.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    x2yk (x y) 3 gün ( Mesaj Silindi ) dımmışali
    Harbiden ya bende ilk başlığı gördüğümde bu nasıl başlık dedim ve haberin içeriğine bakınca sürpriz beklerken başlığın gerçekten haberle ilişkili olduğunu gördüm.
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    khytr89 (Hakan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ekrem71 haberleri her zamanki formunda :)
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    w8core (Mustafa Koçyiğit) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Boş haber
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    hopeyoung 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Sopanın ucuna güçlü bir mıknatıs takılsaydı tüm dertlerini çözerdi. Bu süpürge mühendislik örneği değil maalesef.
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    V4LKyR 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Vay be, adamların dertlerine bak...

    Hem de 1 USD 103 Japon Yeni orada... Yani bizim gibi 8,53TL de değil :( Tam 12 katı.
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    arslan0058 (- -) 3 gün ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    Japonda kurus yok 100 yen bizdeki 1 tl gibi, yani bizde 1 dolar 853 kurus japonda 103 kurus.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    11434 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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