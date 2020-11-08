Raylara düşen AirPods kulaklıkları Panasonic kurtaracak

Tam kablosuz kulaklık sınıfı özellikle AirPods serisi ile birlikte adeta patlama yaptı ve önemli bir ekonomi haline geldi. Dev firmalardan alt seviye firmalara kadar sayısız isim trende katıldı ve pazar adeta ürünlerle doldu taştı. Artık her 10 telefon kullanıcısından 3 veya 4’ünde tam kablosuz kulaklık da bulunuyor. Hal böyle olunca tam kablosuz kulaklıklar en çok düşürülen eşyaların arasında yer alıyor.
Kablosuz kulaklık süpürgesi
Japonya’da insanlar o kadar fazla kablosuz kulaklık düşürüyor ki; raporlara göre Temmuz-Eylül ayları arasında 78 tren istasyonunda toplam 950 kulaklık bulunmuş. Bu kulaklıklar güvenlik gereği tren seferlerinin bitmesinden sonra toplanıyor. New York’ta bir kişinin düşen kulaklığını almak için raylara atlamasının son anda önüne geçildiği de gelen bilgiler arasında.İlginizi Çekebilir Kulağa takılmayan kablosuz kulaklık ilgi görüyor
Ayrıca Bkz. "Fruit Ninja uzun bir aradan sonra geri döndü"
Ne var ki tam kablosuz kulaklıklar oldukça küçük ve raylara düştüğünde zemin çakıllarının arasında kendisini kaybettiriyor. İstasyon görevlileri genelde eşyaları toplamak için mekanik kıskaçlar kullandığı için bunları toplayabilmek çok zorlaşıyor.
Panasonic bu tür durumlar için küçük borulara sahip kablosuz bir elektrik süpürgesi geliştirdi. Boruların ağzı küçük olduğu için kulaklık içine kaçmıyor ve çekiş gücü ile de taşların arasındaki kulaklığı hemen kapıyor.
Panasonic bu ürünü Japonya’nın JR East ulaşım grubu için geliştirdi ve grubun hizmet verdiği istasyonlarda kullanılacak. Global çapta da yakın zamanda bu tür çözümlerin artacağı tahmin ediliyor.
https://www.engadget.com/panasonic-vacuum-earpods-train-tracks-110211301.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Gelişmiş ülkelerin çözüm aradığı ihtiyaçlar da çok farklı oluyor. Para var, satın alma gücü var, bluetooth kulaklık kullanan çokça insan var, bu çokça insan bir de kulaklıklarını düşürüyor. Düşen kulaklıkların toplanması için sadece insan değil teknolojik bir çözüm ortaya koyan firmaları da var. Birkaç seviye ileride yaşıyorlar.
Fakir ülke vatandaşları olarak anlamlandıramadık.
Hem de 1 USD 103 Japon Yeni orada... Yani bizim gibi 8,53TL de değil :( Tam 12 katı.
2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 1 Masaüstü 1 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
11434 kez okundu.
14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
panasonic, airpods vacuum ve