Razer BlackShark V2 oyuncu kulaklıkları duyuruldu

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Geçtiğimiz yılların sevilen oyuncu ekipmanlarını güncellemeye devam eden Razer bu hafta BlackShark kulaklık serisine el attı. BlackShark V2 ve BlackShark V2 X modern donanımlarla güncellendi.

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Razer BlackShark V2 özellikleri ve fiyatı

Razer BlackShark V2 oyuncu kulaklığı yeni Razer TriForce Titanium 50 mm sürücülerle geliyor. Sürücüler titanyum kaplama diyaframlara sahip ve böylece ses frekanslarını ayrıştırabiliyor. THX Spatial Audio firması ise Game Profiles yazılımı ile düşmanın geliş yönünü anlayabileceğiniz hassasiyet ayarı sunuyor. Hali hazırda 18 oyun bu özellik için optimize edilmiş durumda.

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Üst seviye sese odaklanan kulaklığın kapak yapısı da pasif bir gürültü engelleme yapabilecek şekilde tasarlanmış. Razer HyperClear Cardioid mikrofon ise kendi USB ses kartını beraberinde getiriyor. Böylece oyuncular mikrofon ile ilgili hassas ayarları yapabiliyorlar. Razer BlackShark V2 kulaklık modeli 100$ fiyat etiketi ile satılıyor.

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Bu modelin yanında Razer BlackShark V2X giriş seviyesi kulaklık modeli ise titanyum olmayan sürücüler barındırıyor ve ses kartı mevcut değil. Fiyatı ise 60$ olarak belirlendi.

https://www.techpowerup.com/270500/razer-announces-blackshark-v2-and-blackshark-v2-x-gaming-headsets

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