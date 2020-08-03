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    Razer BlackShark V2 oyuncu kulaklıkları duyuruldu

    Razer BlackShark V2 oyuncu kulaklığı titanyum 50mm sürücü, USB ses kartı, THX Game Profiles yazılımı, pasif gürültü engelleme gibi özelliklerle geliyor. Bir de maliyet odaklı versiyonu var.
    2 hf.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer BlackShark V2 oyuncu kulaklıkları duyuruldu
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    Geçtiğimiz yılların sevilen oyuncu ekipmanlarını güncellemeye devam eden Razer bu hafta BlackShark kulaklık serisine el attı. BlackShark V2 ve BlackShark V2 X modern donanımlarla güncellendi.

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    Razer BlackShark V2 özellikleri ve fiyatı

    Razer BlackShark V2 oyuncu kulaklığı yeni Razer TriForce Titanium 50 mm sürücülerle geliyor. Sürücüler titanyum kaplama diyaframlara sahip ve böylece ses frekanslarını ayrıştırabiliyor. THX Spatial Audio firması ise Game Profiles yazılımı ile düşmanın geliş yönünü anlayabileceğiniz hassasiyet ayarı sunuyor. Hali hazırda 18 oyun bu özellik için optimize edilmiş durumda.

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    Üst seviye sese odaklanan kulaklığın kapak yapısı da pasif bir gürültü engelleme yapabilecek şekilde tasarlanmış. Razer HyperClear Cardioid mikrofon ise kendi USB ses kartını beraberinde getiriyor. Böylece oyuncular mikrofon ile ilgili hassas ayarları yapabiliyorlar. Razer BlackShark V2 kulaklık modeli 100$ fiyat etiketi ile satılıyor.

    Razer BlackShark V2 oyuncu kulaklıkları duyuruldu
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    Bu modelin yanında Razer BlackShark V2X giriş seviyesi kulaklık modeli ise titanyum olmayan sürücüler barındırıyor ve ses kartı mevcut değil. Fiyatı ise 60$ olarak belirlendi.



    https://www.techpowerup.com/270500/razer-announces-blackshark-v2-and-blackshark-v2-x-gaming-headsets Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Winter Is Coming (Burak ...) 2 hf.
    eşeğin ürettiği kulaklığa benziyo
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    SKYFALL (Gökhan ) 2 hf.
    Su urunleri ufaltip kibar gorunmesi icin ugrasan yok.
    Helikopter de kullanacak sanki alan kisi
    O kadar ses var ki cevrenizde lunaparkin ortasinda oyun oynuyorsunuz sesleri izole etmesi lazim malzemenin.
    Cocuklugumun kulakligi vardi yillar once cogu kisi bilmez Plantronics DSP 500 ses karti vardi uzerinde kibar yapilmis bir tasarim. Bu urun gibi bir kulaklik hic gormedim. Oyun + Muzik icin yapilmis mukemmel bir urundu.
    Artik firma tasarimcisina ne olduysa o tarihten sonra oyle guzel bir kulaklik uretmedi plantronics.
    Firmalarda rakip ne yapmis ben de benzerini yapayim algisi var lanet olsun diyorum.
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