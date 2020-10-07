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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Razer BlackWidow V3 mekanik oyuncu klavyeleri tanıtıldı

    Razer BlackWidow V3 kablolu mekanik oyuncu klavyesi Razer mekanik anahtarlar, çok fonksiyonlu dijital tekerlek, RGB aydınlatma, entegre bellek gibi özelliklerle geliyor.
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    Çevre Birimleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer BlackWidow V3 mekanik oyuncu klavyeleri tanıtıldı
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    Geçtiğimiz ay sevilen BlackWidow mekanik oyuncu klavye serisine BlackWidow V3 Pro adında kablosuz bir model ekleyen Razer bu kez BlackWidow V3 kablolu oyuncu klavyelerini duyurdu.

    Razer BlackWidow V3 özellikleri ve fiyatı

    Razer BlackWidow V3 aslında Pro kablosuz modelin orijinal versiyonu olarak düşünülebilir. Razer modelin önce kablosuz versiyonunu, sonrasında da kablolu ve kablolu mini versiyonunu piyasaya sürmeyi tercih etmiş.

    Ayrıca Bkz. "Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı"

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    Klavyede kullanılan Razer mekanik anahtarlar 80 milyon basışa kadar dayanıklı. Tuş seslerine alışkın olanlar için yeşil, sessizlik isteyenler için ise sarı tuş seçenekleri mevcut. Tuş üzerindeki baskı ise yüzeye lehimleniyor ve yüzlerce saat kullanıma dayanıklılık sunuyor.

    Klavye tuşları Chroma RGB aydınlatmayı biraz daha iyi yansıtacak şekilde tasarlanmış. Böylece daha parlak bir aydınlatma elde edilebiliyor. Hali hazırda 150 civarında oyun Razer Chroma RGB ile uyumlu.

    Razer BlackWidow V3 mekanik oyuncu klavyeleri tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Klavyede oluşturduğunuz profiller 5 adede kadar entegre hafızada ve daha fazlası için bulut depolamada saklanıyor. 1000Hz tepki süresinin yanında oyun odaklı çeşitli modlar da mevcut. Alüminyum alaşım ile gövde sağlamlaştırılırken peluş deri kaplama bileklik de konforunuza odaklanıyor.

    Kablosuz versiyonda olduğu gibi çok fonksiyonlu dijital tekerlek bu versiyonda da mevcut. Razer Synapse 3 üzerinden pek çok fonksiyonu tekerlek ile yönetebiliyorsunuz. Dahili bellek ve bulut depolama ile 5 profile kadar saklama imkanınız var.

    Razer BlackWidow V3 modeli 150 Avro fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak. Sayı tuşlarını ve tekerlek barındırmayan kompakt Razer BlackWidow V3 Tenkeyless klavyesi ise 110 Avro fiyat etiketine sahip.



    https://www.techpowerup.com/273045/razer-launches-blackwidow-v3-mechanical-gaming-keyboard Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
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