Razer BlackWidow V3 mekanik oyuncu klavyeleri tanıtıldı

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Geçtiğimiz ay sevilen BlackWidow mekanik oyuncu klavye serisine BlackWidow V3 Pro adında kablosuz bir model ekleyen Razer bu kez BlackWidow V3 kablolu oyuncu klavyelerini duyurdu.

Razer BlackWidow V3 özellikleri ve fiyatı

Razer BlackWidow V3 aslında Pro kablosuz modelin orijinal versiyonu olarak düşünülebilir. Razer modelin önce kablosuz versiyonunu, sonrasında da kablolu ve kablolu mini versiyonunu piyasaya sürmeyi tercih etmiş.

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Razer BlackWidow V3 Pro ile kablosuz dönem başlıyor

Klavyede kullanılan Razer mekanik anahtarlar 80 milyon basışa kadar dayanıklı. Tuş seslerine alışkın olanlar için yeşil, sessizlik isteyenler için ise sarı tuş seçenekleri mevcut. Tuş üzerindeki baskı ise yüzeye lehimleniyor ve yüzlerce saat kullanıma dayanıklılık sunuyor.

Klavye tuşları Chroma RGB aydınlatmayı biraz daha iyi yansıtacak şekilde tasarlanmış. Böylece daha parlak bir aydınlatma elde edilebiliyor. Hali hazırda 150 civarında oyun Razer Chroma RGB ile uyumlu.

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Klavyede oluşturduğunuz profiller 5 adede kadar entegre hafızada ve daha fazlası için bulut depolamada saklanıyor. 1000Hz tepki süresinin yanında oyun odaklı çeşitli modlar da mevcut. Alüminyum alaşım ile gövde sağlamlaştırılırken peluş deri kaplama bileklik de konforunuza odaklanıyor.

Kablosuz versiyonda olduğu gibi çok fonksiyonlu dijital tekerlek bu versiyonda da mevcut. Razer Synapse 3 üzerinden pek çok fonksiyonu tekerlek ile yönetebiliyorsunuz. Dahili bellek ve bulut depolama ile 5 profile kadar saklama imkanınız var.

Razer BlackWidow V3 modeli 150 Avro fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak. Sayı tuşlarını ve tekerlek barındırmayan kompakt Razer BlackWidow V3 Tenkeyless klavyesi ise 110 Avro fiyat etiketine sahip.

https://www.techpowerup.com/273045/razer-launches-blackwidow-v3-mechanical-gaming-keyboard

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