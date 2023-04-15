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    Razer Blackwidow v3 Tenkeyless klavye inceleme

    Bu inceleme yazımıda Razer'ın Razer Blackwidow v3 Tenkeyless isimli klavyesine yakından bakıyoruz. Yeşil anahtarlarıyla kulakların pasını silen klavye nasıl bir deneyim sunuyor?
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    Razer Blackwidow v3 Tenkeyless inceleme Tam Boyutta Gör
    Oyuncu ekipmanları artık oyuncu olmayanların bile evinde bulunur durumda. Direkt olarak isminde “Gaming” etiketi taşımasa bile ışıklandırmasıyla tasarımıyla oyuncu ekipmanı hissettiren birçok ürün bulunuyor. Ancak bugün inceleme konuğumuz oyuncu ekipmanı deyince belki de aklımıza gelen ilk marka olan Razer’ın klavyesi Razer Blackwidow v3 Tenkeyless. RGB ışıklarıyla, tasarımıyla ve kendine has yeşiliyle bizlerin kalbini kazanmış olan Razer bildiğiniz gibi oyuncu ekipmanı konusunda üst segment ürünler sunan bir marka. İneleme konuğumuz olan Razer Blackwidow v3 Tenkeyless de bu tanıma uygun bir klavye diyebiliriz. Dilerseniz incelememize geçelim.

    Kutu içeriğine baktığımızda klavyenin kendisi dışında işe yarayan bir şey açıkçası çıkmıyor diyebiliriz. Kablolu olan bu klavyenin örgü yapıda bir kabloya değil de plastik bir kabloyla gelmesi biraz üzücü ama kaliteli hissettirdiği için de çok da eleştiri yapasım gelmiyor açıkçası. Ancak belki de tek eleştirim olabilecek konu, bileklik kısmı. Bileklik ne yazık ki bu klavyede bulunmuyor. Yaklaşık 2 aydır kullandığım bu klavyede bileklik desteğini şu ana kadar aramadım ancak uzun soluklu oyun maceralarımın son saatlerinde bileklerimde bir sızı hissetmedim değil. 

    Razer Blackwidow v3 Tenkeyless inceleme Tam Boyutta Gör

    Tasarıma baktığımızda yine o mat siyah tasarımın bizleri karşıladığını görüyoruz. Alüminyum bir yapıya sahip olan klavye; mat rengi ve hissiyatıyla daha ilk bakışta kaliteli olduğunu hissettiriyor. Tasarıma bakmaya devam ettiğimizde isminden de anlaşılabileceği gibi numpad kısmı klavyede bulunmuyor. Hayatım boyunca numpadli klavye kullandığım için en başta eksikliğini çektim ve elim sürekli sağ tarafa gitti ancak alışınca çok da gerek olmadığını anlamaya başladım. Ancak sonuçta bu kişisel kullanıma dayalı bir yorum bu yüzden kendiniz için yorumlamanız daha sağlıklı olur. Ama masanızda çok yer yoksa, aynı benim masamda olduğu gibi o zaman daha kullanışlı oluyor diyebilirim. Bir diğer eleştiri olarak multimedya tuşlarının olmamasını söyleyebilirim. Kullandığım hemen hemen her klavyede bu tarz bir özellik bulunuyordu bu yüzden bu tarafta da yine kişisel kullanımdan kaynaklı ufak bir zorluk yaşadım diyebilirim. Son olarak klavyenin ayaklarından bahsedelim. Altındaki iki kademeli ayakları kullanarak birçok klavyede olduğu gibi klavyenizi yükseltebiliyorsunuz ve yanlışlıkla hareket ettirmek çok zor. Hatta büyük bir mousepad kullanıyor ve onun üzerinde klavyenizi tutuyorsanız isteyerek kaydırmak da bir hayli zor diyebilirim.

    Razer Blackwidow v3 Tenkeyless inceleme Tam Boyutta Gör

    Tuşlara ve anahtarlar sanıyorum ki en kritik nokta. Tuşların kalitesi ve malzemesi konusunda yıllardır gördüğümüz Razer standartını görüyoruz, yani söyleyecek çok da bir şey yok. Anahtarlara geldiğimizde yeşil anahtarlar bizleri karşılıyor. Halk dilinde bilinen ismi ile daktilo anahtarlar. Yani mekanik klavyeler arasında en sesli olanlardan biri diyebiliriz. Eğer sessiz bir klavye istiyorsanız incelemenin devamını okumanıza hiç gerek yok çünkü sesli bir klavye Razer Blackwidow v3 Tenkeyless. Sesli olması sorun değil, kaliteli ve tok bir ses veriyor mu diye merak ediyorsanız incelememize devam edelim. 

    Razer’ın yeşil anahtar kullanan herhangi bir klavye videosunu izleyerek sesin nasıl geldiğini rahatlıkla anlayabilirsiniz. Hissiyat anlamında da bence tuşa basma hissiyatını veren, özellikle oyunlarda geri dönüşü hızlı ve kullanışlı olan en iyi anahtarlardan biri diyebilirim. Bu yüzden sesli olması sorun değilse hissiyat anlamında en iyi klavyelerden birisi. Ancak bu tarz bir klavyeyi alırken tek yaşamıyorsanız evdekilerin de fikrini almanıda fayda var çünkü onlar da bu deneyime katılacaklar. 80 milyonluk basım ömrüne sahip olan bu klavyenin kısaca tuşlar konusunda tek eksi diyebileceğimiz kısmı sesi. O da zaten kişisel kullanıma göre bazılarınız için artı olabilir mesela benim gibi. 

    Razer Blackwidow v3 Tenkeyless inceleme Tam Boyutta Gör

    Son olarak gelelim kişiselleştirmeye. Razer Blackwidow v3 Tenkeyless birçok Razer üründe olduğu gibi Razer Synapse üzerinden kişiselleştirilebiliyor. Dilerseniz RGB ışıklandırma tarzını, renklerini ve tuş atamalarını yapabiliyorsunuz. RGB konusunda sanıyorum ki Razer’ın kendi ispatladığını hepimiz kabul ediyoruzdur. Bu yüzden renklerin parlaklığı konusunda bir şüpheniz olmasın. Renk seçeneği de yine dilediğiniz gibi mevcut. Işıklandırma tarzında ise yine dilediğiniz tarzı bulabileceğini rahatlıkla söyleyebilirim.

    Sonuç olarak toparlamak gerekirse Razer Blackwidow v3 Tenkeyless’ın başarılı bir klavye olduğunu rahatlıla söyleyebilirim. 2 aylık kullanım süresi boyunca beni rahatsız eden ciddi bir sıkıntı yaşamadım veya verdiğim paranın karşılığını alamadığımı hissetmedim.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

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