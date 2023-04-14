Daha hızlısı olmayacak: Karşınızda Ford Mustang Super Cobra Jet 1800

Kendi rekorunu geliştirecek
Önceki model Cobra Jet 1400, çeyrek millik (yaklaşık 400 metre) drag yarışını sadece 8.128 saniyede tamamlamış ve kendisinden önceki 8.52’lik rekoru büyük oranda geliştirmişti. Mustang Super Cobra Jet 1800 ise Cobra Jet 1400'ün agresif bir revizyonu olarak nitelendiriliyor. Ford’un açıkladıklarına göre Super Cobra Jet 1800, şasi, aktarma organları ve kontrol sistemlerinde yapılan çeşitli yükseltmelerle daha hafif ve daha güçlü bir hale sokulmuş.
Super Cobra Jet 1800, daha önce olduğu gibi iki çift istiflenmiş DS-250-115 motor çiftine bağlı aynı dört PN-250-DZR invertörünü kullanıyor ancak yapılan optimizasyonlar ve ağırlık azaltımları ile araca 400 beygirlik bir güç daha eklenerek 1800 beygirlik bir canavar elde edilmiş. Super Cobra Jet 1800, çeyrek millik dünya rekorunu kırmaya çalışmanın yanı sıra, 0-100 km/s hızdaki en hızlı elektrikli araç rekorunu da kırmaya talip.
Kaynakça https://interestingengineering.com/transportation/electric-mustang-super-cobra-jet-1800-break-quarter-mile-race-record https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2023/04/13/electric-mustang-super-cobra-jet-1800-prototype-targets-new-nhra.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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