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    Daha hızlısı olmayacak: Karşınızda Ford Mustang Super Cobra Jet 1800

    Ford, yeni elektrikli Mustang Super Cobra Jet 1800’ü resmen duyurdu. Halefinden daha güçlü olan Super Cobra Jet 1800, kısa mesafeli araba yarışlarında devrim yaratmayı hedefliyor.
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    Ford Mustang Super Cobra Jet 1800: Daha hızlısı yok Tam Boyutta Gör
    Ford Performance, tamamen elektrikli Mustang Super Cobra Jet 1800’ü tanıttı. Yeni elektrikli Mustang, Ford’un kısa mesafeli motor sporları çalışmalarının devamı niteliğinde ve tek bir amaç ile geliyor: Var olan rekoru geliştirmek.

    Kendi rekorunu geliştirecek

    Önceki model Cobra Jet 1400, çeyrek millik (yaklaşık 400 metre) drag yarışını sadece 8.128 saniyede tamamlamış ve kendisinden önceki 8.52’lik rekoru büyük oranda geliştirmişti. Mustang Super Cobra Jet 1800 ise Cobra Jet 1400'ün agresif bir revizyonu olarak nitelendiriliyor. Ford’un açıkladıklarına göre Super Cobra Jet 1800, şasi, aktarma organları ve kontrol sistemlerinde yapılan çeşitli yükseltmelerle daha hafif ve daha güçlü bir hale sokulmuş.

    Ford Mustang Super Cobra Jet 1800: Daha hızlısı yok Tam Boyutta Gör
    Ford Performance Motorsports küresel direktörü Mark Rushbrook yaptığı açıklamada “Her zaman motor sporları dünyasının her köşesinde kendimizi zorlamaya çalışıyoruz. Drag yarışı, ürünlerimizi ve teknolojimizi sergilemek için önemli bir alan olmaya devam ediyor. Yalnızca çeyrek milde kendi rekorumuzu kırmaya çalışmaktan değil, aynı zamanda tüm elektrikli araç manzarasında yapmaya devam ettiğimiz süregelen gelişmeyi daha da sergilemekten heyecan duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Super Cobra Jet 1800, daha önce olduğu gibi iki çift istiflenmiş DS-250-115 motor çiftine bağlı aynı dört PN-250-DZR invertörünü kullanıyor ancak yapılan optimizasyonlar ve ağırlık azaltımları ile araca 400 beygirlik bir güç daha eklenerek 1800 beygirlik bir canavar elde edilmiş. Super Cobra Jet 1800, çeyrek millik dünya rekorunu kırmaya çalışmanın yanı sıra, 0-100 km/s hızdaki en hızlı elektrikli araç rekorunu da kırmaya talip.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/transportation/electric-mustang-super-cobra-jet-1800-break-quarter-mile-race-record https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2023/04/13/electric-mustang-super-cobra-jet-1800-prototype-targets-new-nhra.html
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