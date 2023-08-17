"Uzaydaki Skyrim" Starfield için müjdeli haber! Çıkışa hazır

Starfield çıkış yapmaya hazır
Bilmeyenler için Starfield, 25 yıl aranın ardından Bathesda'nın ilk yeni IP'si olacak. Öyle ki yapımın yönetmeni Todd Howard tarafından "uzaydaki Skyrim" olarak tanımlandı ve şimdiden yılın oyunları arasında görülüyor. Bugünse, Bethesda Game Studios, Starfield için son rötuşların yapıldığını ve oyunun artık tamamlandığını duyurdu.
Ayrıca Bethesda geliştiricileri şu anda Discord'da bir Starfield Soru-Cevap düzenliyor, bu nedenle önümüzdeki saatlerde oyunun özellikleri ve içeriği hakkında daha fazla detay paylaşılacak diyebiliriz.
Starfield, 6 Eylül 2023 tarihinde Xbox Series S / X ve PC platformlarına çıkış yapacak ve ön yüklemeler bugün itibarıyla başlıyor. Ayrıca yeni yapımın ilk günden Xbox Game Pass’e de ekleneceğini hatırlatalım. Dolayısıyla Game Pass abonesiyseniz oyuna herhangi bir ücret ödemeden erişebileceksiniz. Starfield fiyatı ise PC için 899 TL, Xbox Series X/S için ise 1150 TL olarak açıklandı. Starfield Premium Edition PC fiyatırysa 1.299 TL olacak. Aynı sürümün Xbox Series X/S fiyatı 1.600 TL.
Starfield sistem gereksinimleri
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 10 versiyon (10.0.19041.0)
- İşlemci: Ryzen 5 2600x veya Core i7-6800K
- Bellek: 16GB RAM
- Ekran Kartı: Radeon RX 5700 veya GeForce GTX 1070 Ti
- DirectX: Versiyon 12
- Depolama: 125GB
- Notlar: SSD gerekli
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 11 veya Windows 10
- İşlemci: Ryzen 5 3600X veya Core i5-10600K
- Bellek: 16GB RAM
- Ekran Kartı: Radeon RX 6800 XT veya GeForce RTX 2080
- DirectX: Versiyon 12
- Depolama: 125GB
- Notlar: SSD gerekli
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.