Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    "Uzaydaki Skyrim" Starfield için müjdeli haber! Çıkışa hazır

    Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen uzay temalı aksiyon rol yapma oyunu Starfield için hazırlıklar tamamlandı. 6 Eylül'de Xbox Series S / X ve PC için geliyor.
    1
    'Uzaydaki Skyrim' Starfield için müjdeli haber! Çıkışa hazır Tam Boyutta Gör
    Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen uzay temalı aksiyon rol yapma oyunu Starfield için geri sayım başladı. Önümüzdeki haftalarda Xbox Series S / X ve PC platformlarına çıkacak yapım için hazırlıklar an itibarıyla sona erdi. İşte detaylar.  

    Starfield çıkış yapmaya hazır

    Bilmeyenler için Starfield, 25 yıl aranın ardından Bathesda'nın ilk yeni IP'si olacak. Öyle ki yapımın yönetmeni Todd Howard tarafından "uzaydaki Skyrim" olarak tanımlandı ve şimdiden yılın oyunları arasında görülüyor. Bugünse, Bethesda Game Studios, Starfield için son rötuşların yapıldığını ve oyunun artık tamamlandığını duyurdu. 

    Ayrıca Bethesda geliştiricileri şu anda Discord'da bir Starfield Soru-Cevap düzenliyor, bu nedenle önümüzdeki saatlerde oyunun özellikleri ve içeriği hakkında daha fazla detay paylaşılacak diyebiliriz. 

    Starfield, 6 Eylül 2023 tarihinde Xbox Series S / X ve PC platformlarına çıkış yapacak ve ön yüklemeler bugün itibarıyla başlıyor. Ayrıca yeni yapımın ilk günden Xbox Game Pass’e de ekleneceğini hatırlatalım. Dolayısıyla Game Pass abonesiyseniz oyuna herhangi bir ücret ödemeden erişebileceksiniz. Starfield fiyatı ise PC için 899 TL, Xbox Series X/S için ise 1150 TL olarak açıklandı. Starfield Premium Edition PC fiyatırysa 1.299 TL olacak. Aynı sürümün Xbox Series X/S fiyatı 1.600 TL.

    Starfield sistem gereksinimleri

    Minimum:

    • İşletim Sistemi: Windows 10 versiyon (10.0.19041.0)
    • İşlemci: Ryzen 5 2600x veya Core i7-6800K
    • Bellek: 16GB RAM
    • Ekran Kartı: Radeon RX 5700 veya GeForce GTX 1070 Ti
    • DirectX: Versiyon 12
    • Depolama: 125GB
    • Notlar: SSD gerekli

    Önerilen:

    • İşletim Sistemi: Windows 11 veya Windows 10
    • İşlemci: Ryzen 5 3600X veya Core i5-10600K
    • Bellek: 16GB RAM
    • Ekran Kartı: Radeon RX 6800 XT veya GeForce RTX 2080
    • DirectX: Versiyon 12
    • Depolama: 125GB
    • Notlar: SSD gerekli
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kaput keçesi olmazsa ne olur war thunder hesap satış geniş aile nerede çekildi devlet hastanesinde kanal tedavisi yaptiranlar işlemci arızası nasıl anlaşılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    POCO C40
    POCO C40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B12VGK-401XTR
    MSI KATANA 17 B12VGK-401XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız