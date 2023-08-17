"Uzaydaki Skyrim" Starfield için müjdeli haber! Çıkışa hazır

Tam Boyutta Gör Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen uzay temalı aksiyon rol yapma oyunu Starfield için geri sayım başladı. Önümüzdeki haftalarda Xbox Series S / X ve PC platformlarına çıkacak yapım için hazırlıklar an itibarıyla sona erdi. İşte detaylar.

Starfield çıkış yapmaya hazır

Bilmeyenler için Starfield, 25 yıl aranın ardından Bathesda'nın ilk yeni IP'si olacak. Öyle ki yapımın yönetmeni Todd Howard tarafından "uzaydaki Skyrim" olarak tanımlandı ve şimdiden yılın oyunları arasında görülüyor. Bugünse, Bethesda Game Studios, Starfield için son rötuşların yapıldığını ve oyunun artık tamamlandığını duyurdu.

Ayrıca Bethesda geliştiricileri şu anda Discord'da bir Starfield Soru-Cevap düzenliyor, bu nedenle önümüzdeki saatlerde oyunun özellikleri ve içeriği hakkında daha fazla detay paylaşılacak diyebiliriz.

Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu! 2 gün önce eklendi

Starfield, 6 Eylül 2023 tarihinde Xbox Series S / X ve PC platformlarına çıkış yapacak ve ön yüklemeler bugün itibarıyla başlıyor. Ayrıca yeni yapımın ilk günden Xbox Game Pass’e de ekleneceğini hatırlatalım. Dolayısıyla Game Pass abonesiyseniz oyuna herhangi bir ücret ödemeden erişebileceksiniz. Starfield fiyatı ise PC için 899 TL, Xbox Series X/S için ise 1150 TL olarak açıklandı. Starfield Premium Edition PC fiyatırysa 1.299 TL olacak. Aynı sürümün Xbox Series X/S fiyatı 1.600 TL.

Starfield sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 versiyon (10.0.19041.0)

Windows 10 versiyon (10.0.19041.0) İşlemci: Ryzen 5 2600x veya Core i7-6800K

Ryzen 5 2600x veya Core i7-6800K Bellek: 16GB RAM

16GB RAM Ekran Kartı: Radeon RX 5700 veya GeForce GTX 1070 Ti

Radeon RX 5700 veya GeForce GTX 1070 Ti DirectX: Versiyon 12

Versiyon 12 Depolama: 125GB

125GB Notlar: SSD gerekli

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 11 veya Windows 10

Windows 11 veya Windows 10 İşlemci: Ryzen 5 3600X veya Core i5-10600K

Ryzen 5 3600X veya Core i5-10600K Bellek: 16GB RAM

16GB RAM Ekran Kartı: Radeon RX 6800 XT veya GeForce RTX 2080

Radeon RX 6800 XT veya GeForce RTX 2080 DirectX: Versiyon 12

Versiyon 12 Depolama: 125GB

125GB Notlar: SSD gerekli

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"Uzaydaki Skyrim" Starfield için müjdeli haber! Çıkışa hazır